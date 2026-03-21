Ｓｋｙ株式会社所属 荒木 優奈選手、仲宗根 澄香選手、永田 加奈恵選手、鳥居 さくら選手、荒木 七海選手が出演する新テレビCM「さらなる高みへ」篇と「いざ戦いの場へ」篇の放映を開始

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社所属の荒木 優奈選手、仲宗根 澄香選手、永田 加奈恵選手、鳥居 さくら選手、荒木 七海選手が出演する、新テレビCM「さらなる高みへ」篇、「いざ戦いの場へ」篇を2026年3月21日（土）より放映開始いたします。ナレーションは、弊社の企業イメージキャラクターである藤原竜也さんにご担当いただきました。

今後、ゴルフ中継や関連メディアを中心に、本CMを放送・配信してまいります。荒木 優奈選手、仲宗根 澄香選手、永田 加奈恵選手、鳥居 さくら選手、荒木 七海選手を、ぜひ応援よろしくお願いいたします。

■CM概要

放映開始：2026年3月21日（土）

「さらなる高みへ」篇 ナレーション：藤原竜也

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=SfeebE5tKqg ]

(C)Getty Images

「いざ戦いの場へ」篇 ナレーション：藤原 竜也

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ZjrMfnKt4II ]

CMメイキング映像

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=qRyI95EW1WU ]

以下のWebページでも、これまでの企業CMを含む弊社の各種CM動画をご覧いただけます。

Ｓｋｙ株式会社Webサイト CMギャラリー

https://www.skygroup.jp/commercial/

■Ｓｋｙ株式会社の概要

Ｓｋｙ株式会社は、業務系システム開発をはじめ、自動車やデジタル複合機などの製品に組み込まれるソフトウェアの開発や検証業務に携わっています。AI・画像認識技術など、先進技術を活用したソリューションも開発・提供しており、ご提案から保守までシステム構築を一貫してサポートするSI事業も展開しています。また、自治体や民間企業向けの情報漏洩対策ソフトウェアや営業名刺管理サービス、文教市場向けのICT活用教育を支援するソフトウェアなど、自社商品の企画・開発・サポートおよびICT環境整備なども行っており、幅広い分野でソフトウェア技術を提供しています。さらに、社内でのAIの活用や技術向上に向けた取り組みなども積極的に進めています。

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

Instagram：Ｓｋｙ株式会社 公式アカウント

https://www.instagram.com/sky_it_corporate/?hl=ja

X（旧Twitter）：Ｓｋｙ株式会社 公式アカウント

https://x.com/Sky_corporate/

YouTube(TM)：Ｓｋｙ株式会社 公式チャンネル

https://www.youtube.com/@Sky_Inc.

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