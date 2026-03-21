劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して、劇場版「名探偵コナン」シリーズ27作品・関連作を見放題で3月より順次配信スタート

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2026年4月10日（金）公開予定の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』にあわせ3月下旬より順次、劇場版27作品を見放題で配信いたします。

最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念して、劇場版1作目の『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』をはじめ、第25弾『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』やU-NEXT初配信となる第27弾『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』などを含む27作品が3月下旬より順次U-NEXTに見放題で登場します。

さらに、配信中の名探偵コナン『警察学校編 Wild Police Story』に加え、特別編集版『名探偵コナン 本庁の刑事恋物語～結婚前夜～』などの総集編や関連作も3月下旬より順次見放題で配信開始。U-NEXTでは原作コミックや、TVシリーズも配信中ですので、ぜひあわせてお楽しみください。

＜配信予定作品＞

■3月下旬以降順次配信開開始

劇場版『名探偵コナン 時計じかけの摩天楼』

劇場版『名探偵コナン 14番目の標的（ターゲット）』

劇場版『名探偵コナン 世紀末の魔術師』

劇場版『名探偵コナン 瞳の中の暗殺者』

劇場版『名探偵コナン 天国へのカウントダウン』

劇場版『名探偵コナン ベイカー街（ストリート）の亡霊』

劇場版『名探偵コナン 迷宮の十字路（クロスロード）』

劇場版『名探偵コナン 銀翼の奇術師（マジシャン）』

劇場版『名探偵コナン 水平線上の陰謀（ストラテジー）』

劇場版『名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』

劇場版『名探偵コナン 紺碧の棺（ジョリー・ロジャー）』

劇場版『名探偵コナン 戦慄の楽譜（フルスコア）』

劇場版『名探偵コナン 漆黒の追跡者（チェイサー）』

劇場版『名探偵コナン 天空の難破船（ロストシップ）』

劇場版『名探偵コナン 沈黙の15分（クォーター）』

劇場版『名探偵コナン 11人目のストライカー』

劇場版『名探偵コナン 絶海の探偵（プライベート・アイ）』

劇場版『名探偵コナン 異次元の狙撃手（スナイパー）』

劇場版『名探偵コナン 業火の向日葵』

劇場版『名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア）』

劇場版『名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター）』

劇場版『名探偵コナン ゼロの執行人』

劇場版『名探偵コナン 紺青の拳（フィスト）』

劇場版『名探偵コナン 緋色の弾丸』

劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』

劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』

劇場版『名探偵コナン 100万ドルの五稜星（みちしるべ）』

＜関連作品＞

『名探偵コナン 緋色の不在証明』

特別編集版『名探偵コナン 本庁の刑事恋物語～結婚前夜～』

総集編『名探偵コナン 灰原哀物語～黒鉄のミステリートレイン～』

TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』

＜配信中の「名探偵コナン」シリーズ＞

名探偵コナン 【第1シーズン】～名探偵コナン 【第30シーズン】

名探偵コナン エピソード“ONE” 小さくなった名探偵

江戸川コナン失踪事件 史上最悪の二日間

名探偵コナン『警察学校編 Wild Police Story』

＜劇場版最新作情報＞

『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』

2026年4月10日（金）から全国ロードショー

コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった──

しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。

そんな中、暴走した“黒いバイク”が今度は都内に出現し、警察庁の追跡をも振り切ったという情報が。

目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していることが分かり、黒いエンジェル──…「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか──

そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…

風の女神（エンジェル）VS 黒き堕天使（ルシファー）

旋風巻き起こす史上最速（リミットブレイク）バトルミステリー、いざ開戦（レーススタート）!!

原作：青山剛昌「名探偵コナン」(小学館「週刊少年サンデー」連載中)

監督：蓮井隆弘

脚本：大倉崇裕

音楽：菅野祐悟

主題歌：MISIA「ラストダンスあなたと」（Sony Music Labels inc.）

声の出演：高山みなみ、山崎和佳奈、小山力也、林原めぐみ、沢城みゆき、三木眞一郎、神奈延年

スペシャルゲスト：横浜流星、畑芽育

アニメーション制作：トムス・エンタテインメント

(C)2026 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公式サイト： http://www.conan-movie.jp/index.html

U-NEXT

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど44万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、127万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。



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