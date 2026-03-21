最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』公開記念！DMM TVで『名探偵コナン』劇場版27作品＆関連作品を3月下旬より期間限定で見放題配信！

合同会社DMM.com

合同会社DMM.com（本社：東京都港区、PFカンパニーCEO：村中悠介、以下DMM）が運営するDMMの総合動画配信サービス「DMM TV」は、2026年4月10日（金）より公開される劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を記念し、『名探偵コナン』劇場版27作品ならびに関連作品を、2026年3月下旬より順次、期間限定で見放題配信いたします。

またDMM TVではTVシリーズに加え、3/14(土)より、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』に関連するキャラクターのエピソードをピックアップしたセレクションを見放題配信中！

本作のキーパーソン・萩原千速がTVシリーズに初めて登場するエピソードを含む「風の女神 萩原千速＆神奈川県警セレクション」、世良真純の活躍エピソード「疾風の拳撃！世良真純・赤井一家セレクション」、さらにファンの間で根強い人気を誇る萩原千速の弟・萩原研二と安室透らのエピソード「絆と秩序の捜査録！警察学校＆警視庁セレクション」など、名シーンを一気にご視聴いただけます。

(C)青山剛昌・新井隆広／小学館・読売テレビ・TMS2021

(C)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

3月下旬からの劇場版見放題配信作品＆配信スケジュールは追って公開！

最新情報は特設サイト、DMM TVアニメ【公式】Xアカウントでお知らせいたします。

ぜひお楽しみにお待ち下さい！

▼DMM TV「名探偵コナン」特設サイト▼

https://info.tv.dmm.com/campaign/conan2026/(https://info.tv.dmm.com/campaign/conan2026/)

※配信スケジュールは変更となる場合がございます

※番組の視聴にはDMMプレミアム会員（月額550円（税込）/App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込））への登録が必要となります

※14日間無料トライアル中の方もご視聴いただけます

◆映画グッズが当たる！公式Xプレゼントキャンペーン開催

今回の配信を記念して、DMM TVアニメ【公式】Xアカウントにて、劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の映画関連グッズが当たるプレゼントキャンペーンを実施いたします。

配信を楽しみながら、ここでしか手に入らない貴重なアイテムをゲットするチャンスです。

キャンペーンの詳細は、DMM TV公式Xにてご確認ください。

DMM TV公式アニメX：https://X.com/DMMTV_ANIME_PR

◆最新映画情報

劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』

４月１０日（金）全国公開

原作：青山剛昌「名探偵コナン」（小学館「週刊少年サンデー」連載中）

監督：蓮井隆弘

脚本：大倉崇裕

音楽：菅野祐悟

主題歌：MISIA「ラストダンスあなたと」（Sony Music Labels inc.）

声の出演

江戸川 コナン： 高山みなみ、毛利蘭：山崎和佳奈、毛利小五郎：小山力也

萩原千速：沢城みゆき、横溝重悟：大塚明夫、世良真純：日高のり子、

萩原研二：三木眞一郎、松田 陣平：神奈延年

ゲスト声優

大前一暁：横浜流星、舘沖みなと：畑芽育

【ストーリー】

コナンと蘭・園子・小五郎は、バイクの祭典「神奈川モーターサイクルフェスティバル」が開催される横浜・みなとみらいに、バイク好きの世良真純と向かっていた。するとコナン達が乗った車の上を飛び越え現れた、暴走する謎の“黒いバイク”。そしてそれを追っていたのは、蘭がいつか見た「風の女神様」神奈川県警交通機動隊の萩原千速だった――

しかし激しいカーチェイスの末、千速のバイクは大破し、あと一歩のところで取り逃がしてしまう。

その後、コナン達が横浜のフェス会場に到着すると、ある最新技術を搭載した白バイ「エンジェル」のお披露目が行われていた。そんな中、暴走した”黒いバイク”が今度は都内に出現し、警視庁の追跡をも振り切ったという情報が。目的不明な暴走だが、その車体が「エンジェル」に酷似していることが分かり、黒いエンジェル…「ルシファー」と呼び、追跡を続ける。

犯人の正体、そしてその目的とはいったい何なのか。そしてなぜか千速の脳裏によぎる、弟の萩原研二とその同期・松田陣平との記憶…風の女神（エンジェル）VS黒き堕天使（ルシファー）が巻き起こす史上最速（リミットブレイク）バトルミステリー、レーススタート！

■「DMM TV」とは

DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。

月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に登録することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は3年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,300作品、エンタメを含む21万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。

※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります

※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）

※3 国内定額制動画配信サービスで配信された新作アニメの見放題作品が対象。

調査期間：2023~2025年12月1日~19日／(株)コミュニケーション科学研究所調べ

※4 2026年1月時点

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■合同会社DMM.comについて

会員数5,146万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。

※2025年2月時点

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