スカイランタンフェスさくらナイト開催！

日本テーマパーク開発株式会社

NPD（日本駐車場開発株式会社）グループのRX（地域変革）を掲げる日本テーマパーク開発株式会社の傘下の那須ハイランドパークでは、2026年4月4日(土)に「スカイランタンフェスさくらナイト」を開催いたします。毎回大盛況のスカイランタンフェスですが、今回は桜をイメージしたピンク色のスカイランタン限定のイベントです。やさしく淡い光が夜空いっぱいに広がり、まるで空に桜が咲いたような幻想的な景色をお楽しみいただけます。みなさんの願いを込めたランタンで、那須ハイの夜空を桜色に染めてみませんか？

標高約550mにある那須ハイランドパークの夜空が、桜色のスカイランタンで煌めきます。現在、200個を前売り販売中！当日販売は無くなり次第終了です。確実に購入したい方は事前にWEBチケットよりご購入ください。

ランタンの光だからこそ撮影できる、ロマンチックでフォトジェニックな瞬間をぜひカメラに収めてください。ご家族・お友達・恋人との思い出づくりはもちろん、春ならではの特別な夜を那須ハイで過ごしてみませんか？わんちゃんも参加OK！桜色に包まれた空間で、愛犬と一緒に春の思い出をお楽しみください！

※写真は過去のスカイランタンフェス開催時の物です。今回のスカイランタンはピンク色のみとなります。

【スカイランタンに関して】

スカイランタンは「LEDランタン」にヘリウムガスを充填し宙空に浮遊させる仕様です。火を使わず、糸で回収でき周辺環境に配慮しておりますのでご安心ください。

※スカイランタンは日本スカイランタン協会および株式会社エクスプラウドの登録商標です。（日本スカイランタン協会ホームページ：https://skylanternassociation.com）

【イベント詳細】

イベントタイトル： スカイランタンフェスさくらナイト

開催日時：2026年4月4日(土)

時間：17時～19時

会場：那須ハイランドパーク園内 タウンセンター周辺予定

イベントページ：https://www.nasuhai.co.jp/hotnews/detail.php?n=1256

併設されたオフィシャルホテル「ＴＯＷＡピュアコテージ」は、多種多様な別荘タイプのホテルが充実。大人の数だけお子様のご宿泊が無料です！30分早くパークインできるほか、様々な特典がもりだくさんです！

≪那須ハイランドパーク≫

子供から大人まで楽しめる計8種類のコースターが勢ぞろい。シューティングアトラクション「XDダークライド」や日本初の洞窟探検アトラクション「洞窟探検 MOGURA」などの屋内施設も充実。約40 種類のアトラクションのうち、約15種類が3歳未満のお子様も利用可能となっています。「日本一ペットフレンドリーな遊園地」を目指し、わんこと一緒に乗れるアトラクションやフォトスポット、屋内外のドックランやドックレストランなどの設備も充実している、那須高原の大自然に囲まれた、北関東最大級の遊園地です。

所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3375

TEL：0287-78-1150 公式HP：https://nasuhai.co.jp/

また、グループ会社の施設には自然をいかした牧場型テーマパークの那須高原りんどう湖ファミリー牧場があります。お得な特典も多数ご用意しておりますので、是非お立ち寄りください。

那須高原りんどう湖ファミリー牧場：https://www.rindo.co.jp

≪TOWAピュアコテージ≫

北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」のオフィシャルホテルで、那須ハイランドパークや、日本最大級のアスレチック「那須の森の空中アスレチック『NOZARU』」やキャンプ場が併設された宿泊施設です。露天風呂やサウナ、プライベートドッグランが併設された一棟貸し別荘や、温泉露天風呂付きコテージ、日本で初導入した透明なグランピング「AURA」など多様な客室を備えており、「何度来ても楽しめる思い出が積み重なる場所」として、自然と一体となる宿泊体験をご提供しております。

公式HP:https://www.pure-cottages.jp/

≪藤和那須リゾート株式会社について≫

那須高原最大級の広さを有する別荘地「那須ハイランド」（約800万平方メートル 、東京ドーム171個分）の管理運営、北関東最大級の遊園地「那須ハイランドパーク」、斬新なデザインや非日常の体験ができる貸別荘や日本初導入した透明グランピング「AURA」など多様な客室を提供する「那須ハイランドパークオフィシャルホテル・TOWAピュアコテージ」、日本最大級の広さがある森の中の空中アスレチック「NOZARU」、自然と一体となれるキャンプ場併設の「FACTLAND」など、多数のレジャー施設、飲食施設を運営しています。

設立年月：1969年12月

資本金：1億円

代表者名：代表取締役社長 五十嵐 弘樹

本社所在地：栃木県那須郡那須町高久乙3376

事業内容：別荘事業、遊園地事業、宿泊事業をはじめとする総合リゾート事業

URL：https://www.nasuhai.co.jp/company