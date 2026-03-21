『Number DO』2026年版「『50代で自己記録を更新するための』RUNの最適解」、3月21日に刊行！

株式会社文藝春秋

株式会社文藝春秋（本社：東京都千代田区）は、スポーツ総合雑誌『Sports Graphic Number』編集部がDOスポーツを愛するすべての人々に送る雑誌『Number DO』の最新2026年版、「『50代で自己記録を更新するための』RUNの最適解」を3月21日（土）に刊行します。

Number DO 「『50代で自己記録を更新するための』RUNの最適解」表紙

■Number DO 担当デスク・西木孝輔のコメント

暖かくなり、外を走るランナーが増えているような気がします。市民ランナーの平均年齢は40歳前後と言われているのですが、40歳以上になると仕事に家庭に忙しく、さらに若いときのような走力の向上はなかなかのぞめません。

だからこそ、その世代で自己記録を更新するためには正しい練習と知識が必要になるはず。そんな思いで2026年版『Number Do』を制作しました。ネット上にランの情報はたくさん溢れていますが、中年以上に向けた情報というのはそこまで多くなく、小誌はそこにフォーカスしています。

今回の取材で印象的だったのが、自民党の小林鷹之政調会長の「もし本気でタイムを狙う機会があったら、絶対に昔の記録を更新したい」と言い切る姿でした。50代になっても約20年前の自分に挑戦する――。そんな皆さんを応援しています。

目次 CONTENTS

『Number DO』 Vol.44 2026

「50代で自己記録を更新するための」RUNの最適解

特別付録 高橋尚子監修 ランナー手帖2026

高橋尚子 50代からの“RUNの幸せ大三角形”

高橋尚子さん（撮影・杉山拓也）

私とラン 大友康平／小林鷹之

いつかは履きたい ブランド別レースシューズ

東大式JOG 「速くなりたければペースに縛られるな」

深澤哲也が解説 コスパ最強練習法

中強度持久走＆200m×5本、後半の脚もち対策

小林鷹之さん（撮影・杉山拓也）

AIをコーチにしてレースに挑んでみた

走れないときの走力維持トレーニング

ランナー手帖のトリセツ

金哲彦×高見澤勝「クロカンで速くなる」

大アンケート 失敗に学ぶ大人のラン

不調の原因はマグネシウム不足かも

山田悟 血糖値新聞4つのスクープ

ランナーに喜ばれる14の手土産

靴の履歴書 藤田敦史／高久龍／矢田みくに

大迫傑 市民ランナーが学べる３つのこと

[連載]

増田俊也「オトナの部活」 近藤篤「走りきろうよ、メロス」

■媒体情報

雑誌名：『Number DO』Vol.44 2026年

発売日：2026年3月21日（土）※首都圏基準

特別定価：1650円（税込）

関連URL：https://number.bunshun.jp/

■ 『Sports Graphic Number』について

1980年創刊の日本で唯一のスポーツ総合雑誌。メジャースポーツからマイナースポーツまでスポーツ・アスリートの魅力を「美しく大胆なビジュアル」と「独自の切り口の文章」で伝える。隔週木曜日発売。『Number Web』は1999年より、タイムリーで独自性のあるスポーツコラムを発信している

■『Number DO』について

スポーツ総合雑誌「Sports Graphic Number」編集部が、DOスポーツを愛するすべての人々に送る雑誌です。ランニング、体幹、ストレッチ、フィットネス、登山、ダイエット、栄養学などを特集しています。モットーは「カラダとココロを健康に！」