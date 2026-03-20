デスク周りがこれ1台で完結！M.2 SSDスロット搭載の「ORICO 8-in-1 USB-Cハブ」が今だけ36%OFF
みなさん、こんにちは！ノートPCを使っていると必ず直面する「ポート不足」と「ストレージ不足」。この2つの悩みを同時に、かつスマートに解決してくれるモンスターアイテムをご紹介します。
ストレージ製品のスペシャリストORICOから登場した、SSDエンクロージャー一体型ドッキングステーション**「OM28P」**が、期間限定のダブル割引で驚愕のプライスになっています。
🌟 ORICO OM28P：1台8役の万能ハブ
この製品の最大の特徴は、**「ハブの中にSSDを組み込める」**という点です。ただの接続アダプタではありません。
M.2 SSDエンクロージャー内蔵 NVMeとSATAの両規格に対応。最大10Gbpsの高速転送で、PCの容量をスマートに拡張できます。動画編集の素材置き場や、タイムマシンのバックアップ先にも最適。
4K@60Hz HDMI出力 一般的なハブは30Hz止まりが多い中、こちらは60Hzに対応。滑らかな映像で外部モニターに出力可能です。
100W PD急速充電 PCを充電しながら、他のデバイスも安定して動作させるパワフルな給電能力。
高速データ転送 & カードリーダー 10GbpsのUSB 3.2 Gen2ポートに加え、カメラユーザーに嬉しいSD/TFカードスロットも搭載。
💰 【3月30日まで】過去最安級のセール価格
今回のセールは、商品ページの割引とプロモーションコードを併用するのがポイントです！
通常価格\6,999
限定プロモコードORICOOM28JP (20% OFF)
商品ページ割引20% OFF クーポン適用
最終割引価格\4,479
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⏰ セール期限 2026年3月30日 23:59 (JST) まで。 ※在庫状況により、期限前に終了する場合があるためお早めに！
🛠️ こんな方におすすめ
MacBook Air/Proの容量不足に悩んでいる方
デスクをスッキリさせたいミニマリスト
外出先でも大容量データにアクセスしたいクリエイター
iPad Proをデスクトップ化して使いたい方
まとめ
ポートを増やしつつ、高速ストレージも手に入る「ORICO OM28P」。これ1台バッグに入れておけば、どこでも最強の作業環境が整います。春の新生活に向けて、デスク環境をアップグレードしてみてはいかがでしょうか？
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通常約7,000円する多機能ドックが、4,000円台で購入できるのは正直破格です。