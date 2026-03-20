デスク周りがこれ1台で完結！M.2 SSDスロット搭載の「ORICO 8-in-1 USB-Cハブ」が今だけ36%OFF

深圳市奥睿科电子商务有限公司

みなさん、こんにちは！ノートPCを使っていると必ず直面する「ポート不足」と「ストレージ不足」。この2つの悩みを同時に、かつスマートに解決してくれるモンスターアイテムをご紹介します。

ストレージ製品のスペシャリストORICOから登場した、SSDエンクロージャー一体型ドッキングステーション**「OM28P」**が、期間限定のダブル割引で驚愕のプライスになっています。

🌟 ORICO OM28P：1台8役の万能ハブ

この製品の最大の特徴は、**「ハブの中にSSDを組み込める」**という点です。ただの接続アダプタではありません。

M.2 SSDエンクロージャー内蔵 NVMeとSATAの両規格に対応。最大10Gbpsの高速転送で、PCの容量をスマートに拡張できます。動画編集の素材置き場や、タイムマシンのバックアップ先にも最適。

4K@60Hz HDMI出力 一般的なハブは30Hz止まりが多い中、こちらは60Hzに対応。滑らかな映像で外部モニターに出力可能です。

100W PD急速充電 PCを充電しながら、他のデバイスも安定して動作させるパワフルな給電能力。

高速データ転送 & カードリーダー 10GbpsのUSB 3.2 Gen2ポートに加え、カメラユーザーに嬉しいSD/TFカードスロットも搭載。

💰 【3月30日まで】過去最安級のセール価格

今回のセールは、商品ページの割引とプロモーションコードを併用するのがポイントです！

通常価格\6,999

限定プロモコードORICOOM28JP (20% OFF)

商品ページ割引20% OFF クーポン適用

最終割引価格\4,479

🛒 おトクに購入するステップ

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⏰ セール期限 2026年3月30日 23:59 (JST) まで。 ※在庫状況により、期限前に終了する場合があるためお早めに！

🛠️ こんな方におすすめ

MacBook Air/Proの容量不足に悩んでいる方

デスクをスッキリさせたいミニマリスト

外出先でも大容量データにアクセスしたいクリエイター

iPad Proをデスクトップ化して使いたい方

まとめ

ポートを増やしつつ、高速ストレージも手に入る「ORICO OM28P」。これ1台バッグに入れておけば、どこでも最強の作業環境が整います。春の新生活に向けて、デスク環境をアップグレードしてみてはいかがでしょうか？

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通常約7,000円する多機能ドックが、4,000円台で購入できるのは正直破格です。