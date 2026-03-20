風に揺れるアイスランドポピー見頃【国営海の中道海浜公園】

一般財団法人 公園財団見頃を迎えたアイスランドポピー

国営海の中道海浜公園（福岡県福岡市東区）の彩りの花壇にて、アイスランドポピーが見頃を迎えました。見頃は4月中旬まで続く見込みです。今年は昨年より7千本多い約2万3千本での植栽となり、オレンジ、黄色、白など色とりどりの花々が春の園内を鮮やかに彩っています。

透き通るようなシトラスカラーの花びらが春の陽光に映え、風に揺れる姿はこの季節ならではの景観です。園路沿いに広がる花壇では、写真撮影や散策を楽しむ来園者の姿が見られ、春の訪れを感じられるスポットとなっています。

★他にも春のお花続々開花！開花情報はこちら(https://uminaka-park.jp/enjoy_flower/)

国営海の中道海浜公園

海の中道海浜公園は、博多湾と玄界灘の2つの海に囲まれた砂州状の地形「海の中道」に位置します。東西に約6キロメートル、面積約350ヘクタールと広大な敷地を有する国営公園です。園内では四季の花を観賞することができ、「動物の森」ではリスザルやカピバラ、カンガルーなどかわいい動物たちとふれあうことができます。また、2022年3月15日に『憩う・学ぶ・遊ぶ』を体験する滞在型レクリエーション拠点が「光と風の広場」に誕生しました。

〒811-0321 福岡市東区大字西戸崎18-25

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