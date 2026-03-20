プロeスポーツチーム「FENNEL」、Apex Legends部門を再設立 ── ALGS Year 6 Pro League APAC Northへの参戦が決定





プロeスポーツチーム「FENNEL」を運営する株式会社Fennel（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高島 稜、以下「FENNEL」）は、Apex Legends部門を再設立し、2026年4月4日より開幕するApex Legends Global Series（ALGS）Year 6 Split 1 Pro League APAC Northへ参戦することをお知らせいたします。

部門設立発表PV [動画: https://www.youtube.com/watch?v=GfsmVfWr7WM ]





再設立の背景

株式会社Fennel

FENNELにとってApex LegendsはPCシーンにおけるeスポーツに本格参入した最初のタイトルです。国内大会での優勝、国際大会での躍進など、数多くの経験を積み重ね、勝つことの誇りや世界との距離感など、今のFENNELの土台を形づくる原点となりました。

その後、チーム運営体制の基盤強化やTAIMAN+をはじめとしたコンテンツを通じたシーンへの貢献を優先するため、競技チームとしてはApex Legendsシーンから一時離れておりました。しかし、2度目の札幌にて開催された世界大会の熱狂を肌で感じる中で、再びチームとして競技シーンへ戻る決断をいたしました。

FENNELは「ただ強いチーム」を目指すのではなく、選手・コーチ・スタッフ・ファンの全員が勝利に向かい、姿勢も結果も見せられるチームを作ります。どこよりも本気で、どこよりも熱量を持って世界を目指す。他部門で築き上げてきたカルチャーとマネジメントをApex Legends部門にも移管し、日本eスポーツシーンのさらなるレベルアップに貢献してまいります。

ロスター

Player

izzxxv（イズミ）

2007年生まれ、18歳。コントローラープレイヤー。ALGS 2025 Split 2 Pro League APAC Northにおいて4位入賞を果たしたほか、ランクマッチではSplit 2世界1位を達成するなど、若くして国内トップクラスの実力を誇る注目の選手。高い打撃力とアグレッシブなプレースタイルで、チームの攻撃の核を担う。

X：https://x.com/BIG_izzxxv

Sumiyoshii（スミヨシ）

1997年生まれ、28歳。コントローラープレイヤー。Apex Legends Korea Championship 2024 Challengers Season 1で優勝、ALGS 2025 Split 2 Pro League APAC Northでは4位入賞を果たすなど、国内外の大会で豊富な実績を持つベテラン選手。安定感のあるプレーでチームを支える。

X：https://x.com/Sumiyoshii_7

14L0st（ロスト）

2005年生まれ、20歳。マウス&キーボードプレイヤー。2022年から競技シーンで活動を開始し、ALGS Pro Leagueへの出場経験を持つ。MDL CUP #3では準優勝を達成。高い状況判断力と精密なエイムを武器に、チームに新たな力をもたらす。

X：https://x.com/14L0st

Coach：SYACHI（シャチ）

日本のApex Legends競技シーンにおいて豊富なコーチング実績を持つ。GHS Professional、KINOTROPE gamingなど複数のチームでコーチを歴任し、JCG FACE Openではチームを優勝に導いた。戦術面の指導に加え、チーム全体の方向性を示すリーダーシップに定評がある。

Analyst：吉田（ヨシダ）

ALGS Year 6 参戦スケジュール

FENNELは、ALGS Year 6 Split 1 Pro League APAC Northに出場いたします。

・Split 1 Pro League：2026年4月4日（土）～ 2026年5月31日（日）

・Split 2 Pro League：2026年8月22日（土）～ 2026年10月12日（月）

今後の展開について

FENNELは、Apex Legends部門の再設立を通じて、ファンや関係者の期待に応え、APEXシーンのさらなる発展に寄与してまいります。札幌の舞台で日本チームが優勝する姿を見せたい。その中心にFENNELがいる未来を実現するため、チーム一丸となって挑戦を続けてまいります。

FENNELについて

2019年に設立。2026年現在、9つのeスポーツタイトルで部門を保有。VALORANT部門は日本国内で4度の優勝、Pokemon UNITE部門は2024年夏に世界一に輝くなど全部門で国内最高水準の競技成績を誇るプロeスポーツチームです。

eスポーツ業界内でも先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開しています。主催するeスポーツ大会ブランド「FFL」は黎明期のeスポーツシーンに対し、毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催。最大同時接続者数は12万人を記録するなど、シーンの盛り上がりを支えました。アパレル事業ではDIESEL、WIND AND SEAなどとのコラボレーションを実施。チーム合計のSNS総フォロワー数は480万人、YouTube総再生回数は7億回を超え、eスポーツシーンにおける強固なファンベースとeスポーツファンを始めとする若者シーンの知見を活かしたマーケティング、エンターテイメント事業も行うなど、日本eスポーツシーンを牽引していく企業です。

会社概要

会社名：株式会社Fennel

代表取締役会長：遠藤 将也

代表取締役社長：高島 稜

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ：https://fennel-esports.com

公式 X：https://x.com/FENNEL_official

公式 オンラインストア：https://fennel-store.com

FENNEL STUDIO：https://www.fennel-studio.com

公式 YouTube：https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式 YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw