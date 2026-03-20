『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』TVアニメ化決定!2027年１月より放送開始!!

株式会社双葉社

シリーズ累計350万部突破！小説家になろう発の大人気シリーズ『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』のTVアニメ化が決定いたしました。

これを記念し、原作・戸倉儚先生、漫画家・アラカワシン先生とキャラクター原案・白井鋭利先生のお祝いコメント＆描き下ろしイラストを公開いたします。

◆原作・戸倉儚先生コメント

原作の戸倉です。この度、晴れてアニメ化の発表と相成りました。

すでにたくさんの方々から望外のご愛顧をいただいているのに、まだこの次すらあるのかと恐縮するばかりです。本当に幸せな作品だと思います。

この場をお借りして、漫画のアラカワ先生、イラストの白井先生、双葉社の皆様、本作の出版・流通に関わってくださっているすべての皆様、そして、読者の皆々様に心より御礼申し上げます。

本アニメ化につきましても、これから順次発表があるかと思いますが、映像も音楽も声優さんも、信じられないくらい豪華な座組になっています。確かな技量と才能、作品への愛にあふれた素晴らしい方々です。ぜひ、大いに期待して、続報をお待ちいただければ幸いです。

◆漫画家・アラカワシン先生のお祝いコメント＆描き下ろしイラストを公開!

やっと言えます。

アニメ化です。

連載を始めて約4年半。

早い段階で話は上がっていましたが、とうとう発表まで来ました。

これで親戚、友人からの「アニメ化は？」という質問に対して誤魔化さずに済みます。

「夢なのか？」と思うくらいのまだ言えないことが控えてます。

ワクワクドキドキです。

これもそれも全部応援してくださっている読者様のおかげです！感謝感謝です！！

◆キャラクター原案・白井鋭利先生のお祝いコメント＆描き下ろしイラストを公開!

アニメ化決定、誠におめでとうございます！

キャラクターを考案させていただいた者として、作品が新たな形で広がっていくことを大変嬉しく思います。

多くの方に愛される作品になることを心より願っております！

制作に携わるすべての方々への敬意と、応援し続けてくださった読者の皆さまへの感謝を込めて。

◆アニメティザービジュアル、キャスト＆スタッフ情報を公開!!◆キャスト情報

ヴィム＝シュトラウス：川島零士

ハイデマリー：菱川花菜

◆スタッフ情報

原作：戸倉儚

漫画：アラカワシン

キャラクター原案：白井鋭利

監督：岡本英樹

シリーズ構成：吉岡たかを

キャラクターデザイン：村上雄

音響監督：岩浪美和

音楽：林ゆうき、Luke Standridge、Asa Taylor

アニメーション制作：J.C.STAFF

プロデュース：藍沢亮（Starry Cube）

◆Kindleで1～2巻を無料公開＆3～4巻が半額!

【対象ストア】

Kindle

【実施期間】

2026年3月20日(金)～2026年4月2日(木)

【対象】

『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』1～2巻 無料

『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』3～4巻 半額

◆シリーズ情報

【原作】

『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで～迷惑をかけないようにしてきましたが、追放されたので好きに生きることにしました～ 』1~3巻好評発売中!

【コミカライズ】

『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』1~10巻好評発売中

最新第11巻は2026年4月30日(木)ごろ発売!!

◆掲載媒体情報

がうがうモンスター＋(公式WEBサイト)

https://gaugau.futabanet.jp/

マンガがうがう(公式アプリ)

https://gaugau.futabanet.jp/list/app

がうがうモンスター+(公式X)

@monster_futaba