『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』TVアニメ化決定!2027年１月より放送開始!!
シリーズ累計350万部突破！小説家になろう発の大人気シリーズ『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』のTVアニメ化が決定いたしました。
これを記念し、原作・戸倉儚先生、漫画家・アラカワシン先生とキャラクター原案・白井鋭利先生のお祝いコメント＆描き下ろしイラストを公開いたします。
◆原作・戸倉儚先生コメント
原作の戸倉です。この度、晴れてアニメ化の発表と相成りました。
すでにたくさんの方々から望外のご愛顧をいただいているのに、まだこの次すらあるのかと恐縮するばかりです。本当に幸せな作品だと思います。
この場をお借りして、漫画のアラカワ先生、イラストの白井先生、双葉社の皆様、本作の出版・流通に関わってくださっているすべての皆様、そして、読者の皆々様に心より御礼申し上げます。
本アニメ化につきましても、これから順次発表があるかと思いますが、映像も音楽も声優さんも、信じられないくらい豪華な座組になっています。確かな技量と才能、作品への愛にあふれた素晴らしい方々です。ぜひ、大いに期待して、続報をお待ちいただければ幸いです。
◆漫画家・アラカワシン先生のお祝いコメント＆描き下ろしイラストを公開!
やっと言えます。
アニメ化です。
連載を始めて約4年半。
早い段階で話は上がっていましたが、とうとう発表まで来ました。
これで親戚、友人からの「アニメ化は？」という質問に対して誤魔化さずに済みます。
「夢なのか？」と思うくらいのまだ言えないことが控えてます。
ワクワクドキドキです。
これもそれも全部応援してくださっている読者様のおかげです！感謝感謝です！！
◆キャラクター原案・白井鋭利先生のお祝いコメント＆描き下ろしイラストを公開!
アニメ化決定、誠におめでとうございます！
キャラクターを考案させていただいた者として、作品が新たな形で広がっていくことを大変嬉しく思います。
多くの方に愛される作品になることを心より願っております！
制作に携わるすべての方々への敬意と、応援し続けてくださった読者の皆さまへの感謝を込めて。
◆アニメティザービジュアル、キャスト＆スタッフ情報を公開!!
◆キャスト情報
ヴィム＝シュトラウス：川島零士
ハイデマリー：菱川花菜
◆スタッフ情報
原作：戸倉儚
漫画：アラカワシン
キャラクター原案：白井鋭利
監督：岡本英樹
シリーズ構成：吉岡たかを
キャラクターデザイン：村上雄
音響監督：岩浪美和
音楽：林ゆうき、Luke Standridge、Asa Taylor
アニメーション制作：J.C.STAFF
プロデュース：藍沢亮（Starry Cube）
◆Kindleで1～2巻を無料公開＆3～4巻が半額!
【対象ストア】
Kindle
【実施期間】
2026年3月20日(金)～2026年4月2日(木)
【対象】
『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』1～2巻 無料
『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』3～4巻 半額
◆シリーズ情報
【原作】
『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで～迷惑をかけないようにしてきましたが、追放されたので好きに生きることにしました～ 』1~3巻好評発売中!
【コミカライズ】
『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』1~10巻好評発売中
最新第11巻は2026年4月30日(木)ごろ発売!!
◆掲載媒体情報
がうがうモンスター＋(公式WEBサイト)
https://gaugau.futabanet.jp/
マンガがうがう(公式アプリ)
https://gaugau.futabanet.jp/list/app
がうがうモンスター+(公式X)
@monster_futaba