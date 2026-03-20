『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』TVアニメ化決定!2027年１月より放送開始!!

写真拡大 (全4枚)

株式会社双葉社


シリーズ累計350万部突破！小説家になろう発の大人気シリーズ『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』のTVアニメ化が決定いたしました。


これを記念し、原作・戸倉儚先生、漫画家・アラカワシン先生とキャラクター原案・白井鋭利先生のお祝いコメント＆描き下ろしイラストを公開いたします。



◆原作・戸倉儚先生コメント

原作の戸倉です。この度、晴れてアニメ化の発表と相成りました。


すでにたくさんの方々から望外のご愛顧をいただいているのに、まだこの次すらあるのかと恐縮するばかりです。本当に幸せな作品だと思います。


この場をお借りして、漫画のアラカワ先生、イラストの白井先生、双葉社の皆様、本作の出版・流通に関わってくださっているすべての皆様、そして、読者の皆々様に心より御礼申し上げます。


本アニメ化につきましても、これから順次発表があるかと思いますが、映像も音楽も声優さんも、信じられないくらい豪華な座組になっています。確かな技量と才能、作品への愛にあふれた素晴らしい方々です。ぜひ、大いに期待して、続報をお待ちいただければ幸いです。



◆漫画家・アラカワシン先生のお祝いコメント＆描き下ろしイラストを公開!

やっと言えます。


アニメ化です。


連載を始めて約4年半。


早い段階で話は上がっていましたが、とうとう発表まで来ました。


これで親戚、友人からの「アニメ化は？」という質問に対して誤魔化さずに済みます。


「夢なのか？」と思うくらいのまだ言えないことが控えてます。


ワクワクドキドキです。


これもそれも全部応援してくださっている読者様のおかげです！感謝感謝です！！






◆キャラクター原案・白井鋭利先生のお祝いコメント＆描き下ろしイラストを公開!

アニメ化決定、誠におめでとうございます！


キャラクターを考案させていただいた者として、作品が新たな形で広がっていくことを大変嬉しく思います。


多くの方に愛される作品になることを心より願っております！


制作に携わるすべての方々への敬意と、応援し続けてくださった読者の皆さまへの感謝を込めて。






◆アニメティザービジュアル、キャスト＆スタッフ情報を公開!!


◆キャスト情報

ヴィム＝シュトラウス：川島零士


ハイデマリー：菱川花菜



◆スタッフ情報

原作：戸倉儚


漫画：アラカワシン


キャラクター原案：白井鋭利


監督：岡本英樹


シリーズ構成：吉岡たかを


キャラクターデザイン：村上雄


音響監督：岩浪美和


音楽：林ゆうき、Luke Standridge、Asa Taylor


アニメーション制作：J.C.STAFF


プロデュース：藍沢亮（Starry Cube）



◆Kindleで1～2巻を無料公開＆3～4巻が半額!

【対象ストア】


Kindle
【実施期間】


2026年3月20日(金)～2026年4月2日(木)
【対象】


『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』1～2巻 無料


『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』3～4巻 半額



◆シリーズ情報

【原作】


『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで～迷惑をかけないようにしてきましたが、追放されたので好きに生きることにしました～ 』1~3巻好評発売中!



【コミカライズ】


『雑用付与術師が自分の最強に気付くまで』1~10巻好評発売中


最新第11巻は2026年4月30日(木)ごろ発売!!



◆掲載媒体情報

がうがうモンスター＋(公式WEBサイト)


https://gaugau.futabanet.jp/


マンガがうがう(公式アプリ)


https://gaugau.futabanet.jp/list/app



がうがうモンスター+(公式X)


@monster_futaba