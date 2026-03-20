eスポーツチーム「REJECT」STREET FIGHTER部門オフラインイベント『REJECT SFLファン感謝祭』開催決定

株式会社REJECT

株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、STREET FIGHTER部門のSFLロスターおよびREJECT所属ストリーマーが出演するオフラインイベント『REJECT SFLファン感謝祭』を、2026年4月18日（土）に開催することをお知らせいたします。

本イベントは、「ストリートファイターリーグ」REJECT2025ロスターとREJECT所属ストリーマーが一堂に会する、ファンミーティング形式のイベントです。ステージ企画に加え、出演者との撮影会（第2部予定）など、会場ならではのコンテンツを通じて、ファンの皆さまとともに盛り上がれる内容をお届けします。日頃のご声援への感謝を込めた特別なひとときを、ぜひ会場でお楽しみください。

【イベント情報】

■ 日程：2026年4月18日（土）〈2部制〉

■ 開催日時：

・第1部：13:00 開演

・第2部：後日公開を予定しております、続報をお待ちください。

■ 会場：EBiS 303（https://www.ebis303.com）

■ 出演者：ときど／ウメハラ（調整中）／ふ～ど／LeShar／こく兄／ハイタニ／天鬼ぷるる／たいじ／Zerost／YAS

※諸事情によりウメハラは第1部には出演致しません。詳細は後日発表予定ですので今しばらくお待ちください。

■ 物販：あり（詳細はREJECT公式Xにて順次ご案内いたします）

【チケット情報】

【1部 チケット】

REJECT YouTubeメンバーシップ先行抽選 受付

受付期間：3/20(金) ～ 3/23(月)

抽選日：3/24(火)



一般抽選 受付

受付期間：3/25(水) ～ 3/29(日)

抽選日：3/31(火)



【2部 チケット】

2部チケットは後日公開を予定しております。

続報をお待ちください。



先行抽選チケットはYouTubeメンバーシップ限定で販売中

https://www.youtube.com/@REJECTesports/membership

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。



Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip