AGA治療の「イースト駅前クリニック」が「それいけ益々荘」と初のコラボ

医療法人社団イースト会

全国の駅近に40院以上を展開するAGA治療のイースト駅前クリニック（医療法人社団イースト会）は、プロモーションの一環として人気YouTubeチャンネル「それいけ益々荘」とのコラボを実施し、初のタイアップ動画が同チャンネルにて3/20（金）19時より公開されました。

■概要

・動画公開先：それいけ益々荘

・動画タイトル：（祝） 益々荘史上初の企業案件!!️我々は薄毛の方々の味方です！【ドンデコルテ】【カゲヤマ】【AGA】【イースト駅前クリニック】

・公開日：2026年3月20日（金）19時

◇動画の見どころ

・「初の企業案件が来た！」――２人のリアクションからスタート

動画はイースト駅前クリニックのコラボ依頼が届いたシーンからスタート。初の企業案件に喜ぶ2人の素直なリアクションをお楽しみください。

・芸人だから話せる、薄毛のリアルトーク

長年薄毛と向き合ってきた渡辺さんと益田さんがお互いの薄毛に対する悩みや考え方を本音でトーク。普段は言いづらい薄毛の話題を、笑いを交えながらオープンに語り合います。

・渡辺さんがAGA治療を始めた「衝撃的なきっかけ」とは？

渡辺さんは2025年6月ごろに「衝撃的なきっかけ」でAGA治療を決意。AGA治療薬を飲み始めて半年ほどで髪の状態に改善を感じていると話し、益田さんも渡辺さんの話を受け、AGA治療に興味を示していきます。きっかけについては、ぜひ動画をご覧ください。

・動画URL：https://youtu.be/1cCvK4dASYI?si=9J5WTGJxSX35SevH

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=1cCvK4dASYI ]

■担当者コメント

AGA（男性型脱毛症）は成人男性の約3人に1人が発症するとされる進行性の脱毛症です。一方で、「薄毛の悩みは相談しにくい」「治療のハードルが高い」と感じている方も多くいらっしゃいます。今回のタイアップでは、実際に薄毛と向き合ってきたお二人の等身大のトークをしていただくことで、AGA治療は気軽に始められるというメッセージを届けたいと考えています。



イースト駅前クリニックでは、専門医によるAGA治療を より気軽に、そして早くから始められる環境づくりに力を入れております。

「それいけ益々荘」様とのコラボ動画を通じて、AGAについて関心を持たれた方は、ぜひお近くのイースト駅前クリニックへご相談ください。

■ドンデコルテ 渡辺 / カゲヤマ 益田 プロフィール

渡辺銀次

生年月日：1985.08.02

身長：171cm 体重：68kg 血液型：A型

出身地：山口県 周南市

趣味：けん玉/読書/日本文学/民俗学/日本語学/革靴

益田康平

生年月日： 1985.08.19

身長：180cm 体重：85kg 血液型：A型

出身地：東京都 練馬区

趣味：サッカー・フットサル(月3回くらい・ヨーロッパサッカー詳しい)、ボウリング(ハイスコア237・アベレージ170)、ダーツ、スーパー銭湯に行くこと(都内か埼玉50ヶ所くらい)、名探偵コナン(ピンネタ)、麻雀

■イースト駅前クリニックについて

イースト駅前クリニックは全国40院以上展開しており、駅から徒歩3分圏内とアクセス抜群。AGA・ED治療あわせて累計400万人以上の治療実績がございます。

また予約なしでも通うことができ、最短10分でお薬を受け取ることができます。

診察料は無料、お薬代のみ※となります。

※診察料は0円ですが、医師の診察後にお薬の購入がない場合は診察料（3,300円）を頂く場合があります。

・治療費

AGA治療薬：1,650円/月～20,680円/月※

※イースト駅前クリニックのAGA治療でローンを組むようなプランはございません。1か月分から購入可能です。

イースト駅前クリニック公式HP：https://www.eastcl.com/aga/?argument=6sTiHHu3&dmai=a69b9089d5739d(https://www.eastcl.com/aga/?argument=6sTiHHu3&dmai=a69b9089d5739d)