全公演ソールドアウトのSUPER★DRAGON最新ツアー「Studio」東京公演をU-NEXTにて独占ライブ配信！配信当日はSNSでウォッチパーティ開催決定！

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、4月19日（日）に東京・Kanadevia Hallにて開催される『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2026「Studio」』の模様を独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。

(C)SDR

EBiDAN発の9人組ミクスチャーユニットSUPER★DRAGON（通称スパドラ）。昨年結成10周年を迎え、楽曲のアニメタイアップやイベント出演など、ますます勢いが加速するスパドラの最新全国ツアー『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2026「Studio」』が4月12日（日）の大阪公演を皮切りにスタートします。

この度U-NEXTでは、4月19日（日）に東京・Kanadevia Hallにて開催される第2部公演の模様を独占生配信することが決定いたしました。ライブ配信終了後は見逃し配信を予定しています。すでに全公演チケットソールドアウトとなった注目ライブを、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。

また、ライブ配信当日にはX（旧Twitter）にてウォッチパーティを実施いたします。ハッシュタグ「#スパドラ同時視聴(https://x.com/intent/post?text=%23%E3%82%B9%E3%83%91%E3%83%89%E3%83%A9%E5%90%8C%E6%99%82%E8%A6%96%E8%81%B4)」を付け、ライブのご感想や楽曲への想いを投稿しながらライブ配信をお楽しみください。

U-NEXTでは昨年開催された『SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2025「SUPER X」』の独占配信をはじめ、過去のライブ映像やMVも好評配信中です。ぜひライブ配信を観る前、観た後にあわせてご覧ください。

SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2026「Studio」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=5c8oGXHnjYU ]

視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013849

ライブ配信：4月19日（日）18:00 ～ライブ終了まで

見逃し配信：配信準備完了次第～5月3日（日）23:59まで

配信公演：4月19日 東京・Kanadevia Hall 公演

※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください

【SUPER★DRAGON 配信中一覧】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012376

U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど42万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、124万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp

※GEM Partners調べ／2026年2月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。