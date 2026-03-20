ワーホリ留学アプリに新機能「毎日英語」登場 第二言語習得──（SLA）理論に基づく AI 英語学習を完全無料で提供

概要

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

留学・ワーキングホリデー準備アプリ「ワーホリ留学」に、新たな英語学習機能「毎日英語」が登場しました。第二言語習得（SLA: Second Language Acquisition）理論に基づき、AI によるリアルタイム採点・フィードバックを搭載した本格的な英語学習機能です。

本機能は完全無料でご利用いただけます。サブスクリプションや課金、追加料金は一切発生しません。

※画像は開発中のものです。

SLA 理論とは

SLA（第二言語習得）理論とは、人が母語以外の言語をどのように習得するかを科学的に研究する学問分野です。本アプリでは、以下の主要な SLA 理論を実際の学習機能に反映しています。

SLA 理論を活用した 6 つの学習機能

1. 段階的フィードバック スキャフォールディング理論

「まずはここから直してみよう」

AI が採点結果の中から最も重要な修正ポイント 1 つ を「 まずはここから！」として提示。学習者が何から手をつければよいか迷わない設計です。

これは教育学者ヴィゴツキーの ZPD（最近接発達領域）とスキャフォールディング（足場かけ）の考え方に基づいています。一度にすべてを修正するのではなく、段階的に力を伸ばすアプローチです。

2. i+1 レベル意識 入力仮説（クラッシェン）

「ちょっと背伸び」で成長を加速

お題には CEFR 準拠のレベル（A1～C1）が表示され、ユーザーの現在レベルとの関係が一目でわかります。ユーザーレベルより少し上のお題には「 ちょっと背伸び」ラベルが表示されます。

クラッシェンの入力仮説（i+1）では、現在の能力（i）より少しだけ上のレベル（+1）のインプットに触れることが言語習得に最も効果的とされています。

3.🏋️パターン練習チャレンジ 自動化理論

「間違えたパターンをもう一度」

AI 採点後、ユーザーが間違えた文法パターンや表現を練習できる「ç次のチャレンジ」が自動で出題されます。デキーサーの自動化理論（スキル習得理論）に基づき、知識として理解した文法を繰り返し使うことで、考えなくても使えるスキルへと定着させるアプローチです。

4. AI採点+3 モードフィードバック

文法・ナチュラルさ・表現力から選べる採点基準

ユーザーの英文を AI（Amazon Bedrock）が 5 項目で採点し、3 つのフィードバックモード（文法重視・ナチュラル重視・表現力重視）から選んでフィードバックを受け取れます。

5.📊 忘却曲線に基づく復習システム

科学的なタイミングで自動復習

エビングハウスの忘却曲線に基づき、不正解だった問題を 1 日後・3 日後・7 日後・30日後に自動で再出題。記憶の定着を科学的にサポートします。

6.📈 学習推移の可視化

成長が見える、だから続く

スコア推移グラフと CEFR レベルの推移を可視化。過去の結果をふりかえることで、自分の成長を実感できます。

完全無料で提供する理由

一般的な英語学習アプリでは、AI 採点やフィードバック機能は有料プランやサブスクリプ

ションで提供されることが多い中、無料で提供しています。

 月額課金なし - サブスクリプション不要

 追加料金なし - アプリ内課金なし

 機能制限なし - AI 採点・フィードバック・復習機能すべて無制限

 広告なし - 学習の邪魔をしません

「ワーホリ・留学を目指すすべての人に、質の高い英語学習を届けたい」という思いから、SLA 理論に基づく本格的な AI 英語学習をどなたでもご利用いただけます。

利用方法

「ワーホリ留学」アプリを最新版にアップデートすると、ホーム画面に「毎日英語」セクションが追加されます。既存ユーザーの方はアプリを更新するだけ、新規の方はダウンロード後すぐにご利用いただけます。

 毎日英語クイズ - CEFR 準拠のレベル別 4 択クイズ（毎日更新）

 3 行英語 - 日替わりのお題に英文 3 行で回答し、AI が即採点

 ふりかえり - 過去のスコアとレベル推移をグラフで確認

アプリ情報

アプリ名：ワーホリ留学

対応 OS：iOS / Android

料金：完全無料（サブスク・追加課金なし）

提供元 一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会（JAWHM）

※本プレスリリースに記載の機能は 2026年 3月時点のものです。

■ アプリダウンロードはこちらから

App Store(https://apps.apple.com/us/app/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%9B%E3%83%AA%E7%95%99%E5%AD%A6/id6474589122)

Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.or.jawhm.jawhmfirst)

■ ワーキングホリデーとは

ワーキングホリデー制度とは、二つの国・地域間の取り決め等に基づき各々の国・地域が、相手国・地域の青少年に対して自国・地域の文化や一般的な生活様式を理解する機会を提供するため、自国・地域において一定期間の休暇を過ごす活動とその間の滞在費を補うための就労を相互に認める制度。

観光ビザ、留学、学生ビザ、就労ビザとは異なった若者限定の特別なビザで、どこに滞在しても、どこを旅行しても、仕事をしても、語学学校に通っても良いという自由度の高いビザが取得できます。

■ ワーホリ45周年キャンペーン

日本がオーストラリアとワーキングホリデー協定を結び、日本で初めてのワーキングホリデービザが受理されたのが1980年12月1日でした。この周年イヤーに、より多くの方にワーキングホリデーを利用していただくべく、「すべてのワーホリを最高の体験に」をテーマにさまざまな企画を立ち上げ、1年間を通じて特設サイトやSNSで発信していきます。

■ ワーホリならワーホリ協会(R)

一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会では、ワーキングホリデー制度の普及と地位向上の為にさまざまな活動を行っています。

団体名称 ：一般社団法人 日本ワーキング・ホリデー協会

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

理事長 ：池口 洲

URL ：http://www.jawhm.or.jp/