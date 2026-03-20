「第13回ナレッジイノベーションアワード」受賞作品決定！

一般社団法人ナレッジキャピタル第13回ナレッジキャピタルイノベーションアワード グランプリ受賞者（左から中学生部門・高校生部門・ナレッジキャピタル部門）

一般社団法人ナレッジキャピタル（代表理事：河口 洋一郎）ならびに株式会社KMO（代表取締役：森 秀夫）は、「第13回ナレッジイノベーションアワード」の受賞作品を決定しましたので、お知らせします。

「ナレッジイノベーションアワード」は、中学生・高校生による20年後のビジネスアイデアや、ナレッジキャピタル参画者が生み出すユニークで新しい製品や活動を表彰し、広く社会に発信することを目的に毎年開催しています。イノベーションという言葉から連想されやすい「技術」だけではなく、サービスやプロジェクト、アイデアなども対象にしたアワードです。

第13回を迎えた今回は、「中学生アイデア部門」「高校生アイデア部門」「ナレッジキャピタル部門」の3部門計4,503作品の応募の中から、本日開催した公開プレゼンテーション・最終審査会を経て、各賞を決定しました。

公開プレゼンテーションの様子

「第13回ナレッジイノベーションアワード」概要

＜主催＞

一般社団法人ナレッジキャピタル

＜後援（中学生・高校生部門）＞

文部科学省／大阪府／大阪市／北海道教育委員会／青森県教育委員会／秋田県教育委員会／名古屋市教育委員会／三重県教育委員会／滋賀県教育委員会／京都府教育委員会／京都市教育委員会／大阪府教育委員会／大阪市教育委員会／茨木市教育委員会／兵庫県教育委員会／奈良県教育委員会／和歌山県教育委員会／広島県教育委員会／長崎県教育委員会／三重県私学協会／滋賀県私立中学高等学校連合会／京都府私立中学高等学校連合会／大阪私立中学校高等学校連合会／兵庫県私立中学高等学校連合会／奈良県私立中学高等学校連合会／和歌山県私立中学高等学校協会／一般財団法人大阪教育文化振興財団／大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会

＜後援（ナレッジキャピタル部門）＞

近畿経済産業局／大阪府／大阪市／公益社団法人関西経済連合会／大阪商工会議所／一般社団法人関西経済同友会／大阪デジタルコンテンツビジネス創出協議会

＜URL＞

https://kc-i.jp/activity/award/innovation/2025/

各部門グランプリ

■ナレッジキャピタル部門グランプリ

マイクロ3ダイス転造盤「マイクロール」／オーディナリーマシン 西森 正幸

■中学生アイデア部門グランプリ

Farm Regenerater／北郷 優斗 （都城市立姫城中学校3年）

■高校生アイデア部門グランプリ

熟練農業技術研究者／深川 真那斗 （長崎県立諫早高等学校3年）

１．ナレッジキャピタル部門

2024年12月～2025年11月の1年間に、ナレッジキャピタル参画者が展開(研究、開発、展示、実演、販売等)したイノベーティブなコンテンツや活動を対象とした部門です。

■グランプリ 1点

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/14551/table/276_1_889bd67e60ff8cc98ef2ba730bab444b.jpg?v=202603211151 ]

■準グランプリ 2点

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/14551/table/276_2_92521d2d7b038de4a4464ad2e67627c7.jpg?v=202603211151 ]

■近畿経済産業局長賞 1点

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/14551/table/276_3_99f975ee46093bb1096bdf41bfc49a50.jpg?v=202603211151 ]

■優秀賞 3点

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/14551/table/276_4_0c7ecf11631e2962d06b156fc713899b.jpg?v=202603211151 ]

２．中学生アイデア部門

中学生を対象に20年後の未来のビジネスアイデアを募る部門。今年度の応募は1,668作品、これまでに延べ約3万7千人が参加しました。応募用紙の手順に沿っていくことで、未来に生まれる仕事のアイデアをまとめられるため、キャリア教育の一環として授業で取り組む学校も増えています。

■グランプリ 1点

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/14551/table/276_5_29fc315a672c4240e18d27ac53295d11.jpg?v=202603211151 ]

■準グランプリ 2点

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/14551/table/276_6_fca043b23f9cfff8538d3bc4b195fb1c.jpg?v=202603211151 ]

■優秀賞 4点

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/14551/table/276_7_a0cb48403fc3e8f8cc772cd117270314.jpg?v=202603211151 ]

■佳作 10点

３．高校生アイデア部門

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/14551/table/276_8_1e4ffb52c4687428e23db223eed0116d.jpg?v=202603211151 ]

高校生を対象に、20年後の未来における”私の仕事”のアイデアを募る部門。今年度は2,714作品、これまでの参加者数は3万人を超えました。受賞をきっかけに、イノベーションを志す仲間でユニットを組成して、企画実現のためにナレッジキャピタルの持つ起業家や専門家などのコミュニティに積極的に参加するなど、受賞後の活動も活発化しています。

■グランプリ 1点

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/14551/table/276_9_15206212a3baa425ecf2fd80f06d3cae.jpg?v=202603211151 ]

■準グランプリ 2点

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/14551/table/276_10_4faec3cf41963f7ef662be7c04f0da2e.jpg?v=202603211151 ]

■優秀賞 4点

[表11: https://prtimes.jp/data/corp/14551/table/276_11_d95dfebee8e7c55a6d32663436f574e1.jpg?v=202603211151 ]

■佳作 10点

[表12: https://prtimes.jp/data/corp/14551/table/276_12_27b53172fd7195d99b5e7e0f4dfd8949.jpg?v=202603211151 ]

４．審査員

[表13: https://prtimes.jp/data/corp/14551/table/276_13_8c0afcabfe75d64f03dc4ab81ddc840d.jpg?v=202603211151 ]