人気声優による浅倉大介楽曲カバーシリーズ、新作「Red Coder ″anemone″」４月11日配信リリース決定！(「リ・クレシェンド！」)
「リ・クレシェンド！」は、〈再起〉〈再生〉をテーマに、音楽を通じて夢を追いかける少女たちが、時にぶつかり合い、時に友情を育んでいく姿を、繊細かつドラマチックに描いていく、メディアミックスプロジェクト。
豪華人気声優陣によるボイスドラマやＣＤリリース、声優陣出演のリアルライブなどで活動する。
【カバー第１弾は全曲iTunesストアチャートにランクイン】
今年1/9に配信リリースされたシリーズ第１弾は、
「SPIRAL（pool bit boys）」がiTunesエレクトロニックチャート6位、
「dope light（Iceman）」同チャート5位、
「Heavenly Blue（The Seeker）」同チャート4位
にそれぞれランクイン。令和に浅倉大介の楽曲パワーを見せつけた。
【新作リリースが決定】
そして今回、第２弾として３ユニットによるカバー新作の配信リリースが決定。
先日行われたライブで先行公開された３曲が、それぞれスタジオレコーディングされリリースされる。
今回は３曲同時ではなくそれぞれのリリースとなり、先陣を切るのはMiMi-C-RADLEによる「Red Coder "anemone"（浅倉大介ソロ）」。
【制作陣も引き続き本家陣営より参加】
前回に引き続き、アレンジをaccess・浅倉大介のマニピュレーターである齋藤龍介が担当、ミックスはTM NETWORKのエンジニアである伊東俊郎が担当する。
【MiMi-C-RADLE】
＜ミミクレイドル＞
Vo.ナギサ（CV：工藤晴香）
Gt.ユミ（CV：むらみー）
Mp.キツカ（CV：生田輝）
2026/4/11 digital single
Red Coder “anemone”（オリジナルアーティスト：浅倉大介）
作詞：麻倉真琴／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
MiMi-C-RADLE
ミミクレイドル
【『リ・クレシェンド！』公式】
公式HP：
https://re-crescendo.com/
公式ファンクラブ：
https://recrescendo.bitfan.id/
公式X:＠_ReC_official
公式Instagram:@ recofficial
公式YouTube「Re:CRESCENDO!【公式】」:
https://www.youtube.com/@ReCRESCENDO_official
【キャスト】
槇すいれん（新人）
大塚紗英（BanG Dream!「Poppin' PARTY」花園たえ役）
若井友希（i☆Ris）
工藤晴香（BanG Dream!「Roselia」氷川紗夜役）
むらみー（ギタリストYouTuber）
生田輝（アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ ナターリア役）
Fuki（Unlucky Morpheus）
成美（ガールズHR/HMギタリスト）
大西亜玖璃（ラブライブ！「AiScReam」上原歩夢役）
中島由貴（BanG Dream!「Roselia」今井リサ役）
中川梨花（菜なれ花なれ 美空かなた役）
小原莉子（BanG Dream!「RAISE A SUILEN」朝日六花役）
山田美鈴（D4DJ Groovy Mix ヴェロニカ役）
三村遙佳(アサルトリリィ Last Bullet 初鹿野瑤役）
道井悠（Tokyo 7th シスターズ 神城スイ役）
蓮水杏那（新人）
半田健人
他
【スタッフ】
製作：リ・クレシェンド！製作委員会
キャラクターデザイン：えれっと
脚本：望公太
衣装：YOSHIO
協力：株式会社イーエスピー／エイベックス・ピクチャーズ株式会社／Great Romance Records／株式会社kibatsu／株式会社クィーンズアベニュー／株式会社アンシェリ／ビーフェクト合同会社／株式会社テイルポット／ダーウィンレコード／株式会社ぐあんばーる
【リリース情報】
2026年4月11日配信リリース
MiMi-C-RADLE
Red Coder “anemone”（オリジナルアーティスト：浅倉大介）
作詞：麻倉真琴／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
2026年春リリース予定
Cu Sith★ROAR
GALAXY GANG（オリジナルアーティスト：Iceman）
作詞：伊藤賢一／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
Chimera Sky
KISS FOR SALOME（オリジナルアーティスト：The Seeker）
作詞：井上秋緒／作曲：浅倉大介／編曲：齋藤龍介
【リアルライブ予定】
2026年4月18日(土)
リ・クレシェンド！-TALK×LIVE-
【一部】TALK SHOW
出演：クウ（CAST：槇すいれん）／レン（CAST：大塚紗英）／ユミ（CAST：むらみー）／キツカ（CAST：生田輝）／オウカ（CAST：Fuki）
■キャストによる初のトークショー開催！コンテンツの解説や、2/8に行われた1stLIVEの映像を一部公開も！？
【二部】VOCAL×DJ SESSION
出演：クウ（CAST：槇すいれん）／レン（CAST：大塚紗英）／ユミ（CAST：むらみー）／キツカ（CAST：生田輝）／オウカ（CAST：Fuki）／DJ XXX（CAST：小原莉子）
■リクレシ楽曲・アニソン等をDJ＋生VOCALスタイルでライブする、リクレシ流クラブイベント！小原莉子リクレシ初参戦！
【三部】槇すいれんファーストMEET&GREET
出演：槇すいれん
■槇すいれんの人生初ミート＆グリート！槇の最古参になってください！
〈日時〉
2026年4月18日(土)
1st stage OPEN13:30/START14:00
2nd stage OPEN17:30/START18:00
〈会場〉
浅草花劇場
2026年5月24日(日)
リ・クレシェンド！-LIVE×LIVE-
【出演】
新ユニット（CAST：大西亜玖璃・中島由貴・中川梨花）
Chimera Sky（CAST：Fuki・成美）
〈日時〉
2026年5月24日(日)
1st stage OPEN13:30/START14:00
2nd stage OPEN17:30/START18:00
〈会場〉
浅草花劇場
詳細は「リ・クレシェンド！」公式HPまで
https://re-crescendo.com/