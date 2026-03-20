【楽天市場 新製品リリース】AORLYM P12 Pro、Android 16搭載のSIMフリー 12インチ2.4K・120Hzタブレットを日本新登場！

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DOOGEEは、高性能タブレットの新モデル 「AORLYM P12 Pro」 を、楽天市場のDOOGEE公式ストアにて販売開始しました。

本製品は、最新のOS Android 16 を搭載。さらに、Googleの最先端AIモデル 「GEMINI AI」 を活用することで、より直感的でパーソナライズされたモバイル体験を提供します。12インチの大型2.4Kディスプレイ、業界トップクラスの48GB RAM、大容量12000mAhバッテリーなど、ビジネスからエンターテインメントまで、あらゆるシーンでハイパフォーマンスを発揮するプレミアムモデルです。

Aorlym P12 Proイメージ図

製品の主な特長

1. 最新Android 16とGEMINI AIによる革新的な操作性

Android 16の強化されたプライバシー機能やマルチタスク性能に加え、内蔵されたGEMINI AIが、文書作成のアシスト、音声メモのテキスト化、スケジュール管理などをスマートにサポート。タブレットを単なる端末から、仕事と創作のための知的パートナーへと進化させます。

2. 高画質の12インチ2.4Kディスプレイと120Hzリフレッシュレート

12インチの2.4K IPSディスプレイは、細部まで鮮明な映像を映し出します。さらに、120Hzの高リフレッシュレートにより、スクロールや動画視聴、ゲームプレイが驚くほど滑らか。広い視野角と高輝度・高コントラストで、没入感のあるビジュアル体験を実現します。

3. 圧倒的パフォーマンス：48GB RAM & Unisoc T7300

12GB RAMに加え、最大36GBの拡張RAM機能により、合計48GBの大容量メモリを実現。最新の6nmプロセスを採用したUnisoc T7300(AntutuでHelio G99より、性能良い) オクタコアプロセッサとの組み合わせで、複数のアプリを同時に起動するマルチタスクや、負荷の高いアプリケーションもストレスなく動作します。内蔵ストレージは256GBで、最大2TBのmicroSDカードによる拡張も可能です。

4. 超薄型ボディに凝縮した12000mAh大容量バッテリー

厚さわずか7.65mmのスリムなボディながら、12,000mAhの大容量バッテリーを搭載。長時間の会議や移動中の動画視聴、外出先での作業でもバッテリー切れの心配はありません。18W急速充電にも対応し、短時間での充電が可能です。

5. 高品質なサウンドと通信機能

4つスピーカーとK9オーディオアンプによる迫力のサウンド。4G LTE（SIMフリー）通信や、GPS/北斗/GLONASS/Galileoの4システムによる高精度な位置情報サービスにも対応します。

製品仕様

モデル名: AORLYM P12 Pro

OS: Android 16 (GMS認定済み / Widevine L1対応)

AI機能: GEMINI AI搭載

プロセッサ: Unisoc T7300 (オクタコア / 6nm)

メモリ & ストレージ: 48GB RAM (12GB + 最大36GB拡張) / 256GB ROM (最大2TB拡張)

ディスプレイ: 12インチ IPS 2K (2000×1200) / 120Hz / 5:3 / 全贴合

バッテリー: 12,000mAh (18W急速充電 / OTG逆充電対応)

カメラ: 背面13MP (AF) / 前面8MP (FF)

通信: 4G LTE (SIMフリー) / Wi-Fi 2.4GHz/5GHz / Bluetooth 5.4 / GPS (4システム)

サイズ・重量: 278.8×174.3×7.65mm / 583g

本体カラー: ブラック / グレー / ブルー

パッケージ内容 (豪華セット版)

AORLYM P12 Pro 本体

Type-C USBケーブル / 充電器 (18W) / SIM取り出しピン

取扱説明書 / 保証書

専用レザー保護ケース

Bluetoothキーボード

Bluetoothマウス

タッチペン

強化ガラス保護フィルム

有線イヤホン

販売情報

販売開始日: 即日販売開始

販売店舗: DOOGEE公式 楽天市場店

商品ページ: https://item.rakuten.co.jp/doogee-store/ap12pro/

原価：35900円

新品限定：26900円

最先端のAI体験と圧倒的なハイスペックを、この機会にぜひご体感ください。