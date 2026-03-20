撮影場所を選ばず桜を再現、Meituが ″春限定″ の新機能を公開　動画美容加工機能も強化

MEITU CHINA LIMITED

画像・動画編集アプリ「Meitu」は、桜の開花シーズンに合わせ、桜をテーマにした新機能をリリースしました。これにより、ユーザーは屋外・屋内を問わず、桜の季節感を取り入れた写真・動画の作成が可能になります。

東京でも桜の開花が発表され、これから本格的なお花見シーズンを迎えます。本アップデートでは、撮影環境や条件に左右されず、春らしいビジュアル表現を楽しめる機能を拡充しました。

■ AI機能「さくら」「夜桜」

本アップデートでは、画像を1枚読み込むだけで桜の演出を追加できるAI機能を搭載しました。

完成画像「さくら」機能

人物や風景、動物などの写真に対して、桜の雰囲気を付与することができます。被写体を問わず、自然な桜表現の画像生成が可能です。

【使用方法】

「写真」を選択

「AI加工」を選択

「さくら」を選択

完成画像「夜桜」機能

同様に1枚の画像から、ライトアップされた夜桜のような演出を生成します。実際の撮影時に照明条件が整っていない場合でも、夜桜の雰囲気を再現することが可能です。

【使用方法】

「写真」を選択

「AI加工」を選択

「夜桜」を選択

■ 動画美容加工のアップデート

動画美容加工機能についても、精度向上のアップデートを実施しました。

従来は、被写体の動きや環境要因（光の変化、風、背景の複雑さなど）によって加工のズレや不自然さが発生する場合がありましたが、本アップデートにより、動きのあるシーンでも安定した加工が維持されるよう改善されています。

これにより、屋外での動画撮影時でも、より自然な仕上がりを実現します。

【使用方法】

動画美容加工には複数の機能が搭載されており、用途や好みに応じて選択が可能です。

美容加工機能一覧 1

美容加工機能一覧 2

美容加工機能一覧 3

「顔」加工一覧

桜の開花シーズンは、屋外での写真・動画撮影の機会が増える時期です。Meituは今後も、季節や利用シーンに応じた機能開発を通じて、ユーザーの表現体験の向上を目指してまいります。

Meitu Inc.について

Meituでは毎週、新機能の配信を行っております。

アプリ機能やアプリ内広告におけるアライアンス連携にご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。