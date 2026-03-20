【地域企業の経営課題を解決】三河エリア15支店合同「特定技能制度・活用勉強会」を開催

株式会社メイクワン

外国人材の導入支援を展開する株式会社メイクワン（本社：愛知県、以下「メイクワン」）は、株式会社あいち銀行（本店：名古屋市）の三河第一・第二ブロック（計15支店）の行員を対象に、「特定技能制度・活用説明会」を実施いたしました。

本勉強会は、深刻な人手不足に悩む地域企業様へ「より具体的かつ実効性の高い支援を届けたい」という、あいち銀行様とメイクワン双方の強い想いと、地域課題解決に向けた積極的なご提案が重なり合い実現したものです。

■ 開催の背景：金融機関の「提案力」で地域企業の壁を取り払う

製造業・物流業の重要拠点である三河エリアにおいて、労働力不足は避けて通れない経営課題です。あいち銀行様は、顧客企業から寄せられる「人材確保」の相談に対し、単なる制度紹介に留まらない、より専門的で即効性のある解決策を提示することを重視されています。

これを受け、メイクワンは最新の採用トレンドと独自の支援モデルを同行員へ共有し、銀行と支援機関が一体となって地域企業を支える体制を強化いたしました。

■ 特定技能採用を成功へ導く「2つの最適解」

あいち銀行 岡崎支店での勉強会の様子

1. 【スピードとコスト】入社まで最短1か月、コストは従来の1/3を実現

一般的な特定技能の採用（国外招へい）では、入社までに約6～8か月を要しますが 、

メイクワンのモデルは以下の優位性を持っています。

最短1か月のスピード入社

すでに日本国内に在住し、最低3年以上の生活経験を持つ即戦力人材を対象とするため 、採用から入社まで最短1か月（平均1か月半）での入職を可能にします 。

圧倒的な採用コストの低減

国外調達では100～150万円かかることもある採用コストを 、国内在住者に絞ることで約1/3まで抑制 。人材紹介料10万円という、企業の負担を最小限に抑えたスキームを共有しました 。

75万人の集客力

総フォロワー数75万人を突破した自社SNSを活用し 、広告費をかけずにオーダーの2～3倍という圧倒的な紹介人数の中から最適な人材を選出できる仕組みを紹介しました 。

2. 【定着と教育】「定着率96%」を支える徹底した管理・教育体制

「採用してもすぐに辞めてしまう」という不安に対し、メイクワンが誇る直近3年間の定着率96%の根拠を提示しました 。

派遣会社仕込みの手厚いフォロー

人材派遣事業で培った管理のノウハウを活かし、月に1回の定期ヒアリングや巡回を徹底 。トラブルを未然に防ぐ体制が、高い定着率に繋がっています 。

即戦力・安全教育

日本語能力が高く、日本の現場経験を持つ人材を厳選 。さらに物流においては自動車学校、製造においては等と連携した独自の教育により、即戦力としての活躍を担保します。

■ 参加した行員からの声

「曖昧だった特定技能人材と技能実習生の違いが分かり次からの営業に活かせる内容でした。」

「国内・海外人材の比較など、一歩踏み込んだメリット・デメリットがよく分かりました。」

■ 今後の展望

株式会社メイクワンは、あいち銀行様との強力なパートナーシップを軸に、三河エリアの企業様が「特定技能」という選択肢を最大限に活かし、人手不足を解消して持続可能な経営を実現できるよう全力で伴走してまいります。

今後も金融機関様との連携を深め、地域経済の活性化に寄与する活動を広げてまいります。

【株式会社メイクワンについて】

特定技能人材の紹介・支援を通じ、企業の労働力不足解消と外国籍人材のキャリア構築を支援しています。