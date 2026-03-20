ESPICE/REAL AKIBA BOYZの 2ndシングル『UPRISING』 が4月4日 0:00デジタル配信リリース決定！

ISARIBI株式会社

アニソンダンスパフォーマー REAL AKIBA BOYZ のグループ内ユニット ESPICE/REAL AKIBA BOYZ（エスピス／リアルアキバボーイズ）は、2nd シングル『UPRISING』を 4 月 4 日 0:00 に REAL AKIBA RECORDZ よりデジタル配信リリースします。

“踊りで巻き起こす、ESPICE/REAL AKIBA BOYZ の上昇気流。” その言葉を体現する本作は、ESPICE/REAL AKIBA BOYZ という存在を鮮烈に提示する自己紹介曲です。彼らの意志から生まれたこの楽曲でマイクを握るのは、盟友・らっぷびととアリレム。まろんと Hylen による強靭なサウンドが重なり、ESPICE/REAL AKIBA BOYZ の“踊りで巻き起こす”スタイルを力強く描き出します。

昨年 TDC でネス、とぅーし、ゾマやかじゃない! の 3 名によって初披露されたこの曲は、凪と KOSUKE の加入を経て、5 人体制の現在地を刻む一曲へと進化。東名阪ワンマンライブツアー「VIVID VISION」へと続く上昇気流そのものを象徴しています。

【「UPRISING」楽曲クレジット】

メインアーティスト：RAB ESPICE

フィーチャリングアーティスト：らっぷびと,アリレム

作詞：らっぷびと,アリレム

作曲：Hylen

編曲：Hylen

Performed by らっぷびと,アリレム

Artist Producer：嶋野佑守

Sound Producer：まろん

Label Producer：佐藤純之介（REAL AKIBA RECORDZ）

Assistant Producer：MASA（REAL AKIBA RECORDZ）

Programming & All instruments：Hylen

Mix Engineer：Hylen

Mastering Engineer：Hylen

Executive Producer：榊原敬太（REAL AKIBA Inc.）

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＜メンバーコメント＞

歌詞の中に各々の小ネタとか好きなものも混ざってたりするので、たくさん聞いて見つけてくださいねー！

今回のこの曲は主に自分がイオシスのまろんさん、hylenさんと連絡を取り合い作成しました。

tricoloreの時は、らっぷさんに大人組のリリックを、そして今回のVVVではアリレムさんに後輩組のリリックを依頼しました！愛も熱も全てを込めた僕らの自己紹介曲となってます！

是非たくさん聴いてください！

一人ひとりの個性が爆発して、更なる可能性が生まれる。

この5人がESPICEであるということを世界に知ってもらう大切な楽曲となっています。

はじめまして、僕たちがESPICEです。

歌詞に僕のジャンルや好きなこととか、色々なことが詰め込まれてる曲です！アクロもめちゃくちゃしやすいからオススメです。

これが、ここからどんどん加速するエスピスだー！！！！！

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ESPICE/REAL AKIBA BOYZは、初期メンバーであるネス、とぅーし、ゾマやかじゃない! に加え、新たに凪とKOSUKEを迎えた5人体制で臨む東名阪ワンマンライブツアー「VIVID VISION」を、3月19日の名古屋公演より開幕しました。新体制として初のツアーとなる本公演では、彼らが掲げる“踊りで語る”という美学がさらに拡張され、ESPICE/REAL AKIBA BOYZの現在地を鮮やかに示すステージが幕を開けています。

さらに、3月18日には新曲「ヒーロー前夜」も配信されました。ボーカルに二ノ宮はぐ、作詞作曲にMASA、編曲に谷島シュン（AstroNoteS）という心強いクリエイター陣が参加し、ESPICE/REAL AKIBA BOYZの“今”を鮮やかに刻む楽曲として注目を集めています。

連続するリリースと新体制ツアーの開幕により、ESPICE/REAL AKIBA BOYZは2026年、これまで以上の速度でその存在を鮮やかに提示し、さらなる飛躍へと向かっていきます。

【RAB ESPICE 公式リンク】

X（旧Twitter）：https://x.com/RAB_ESPICE

Instagram：https://www.instagram.com/rab_espice/

■RAB ESPICE ONEMAN LIVE TOUR 2026「VIVID VISION」

東名阪ツアー／チケット販売中

詳細：https://abstreem.co.jp/RAB/archives/4679

・2026 年 3 月 19 日（木）＠Zepp Nagoya

・2026 年 3 月 21 日（土）＠NHK 大阪ホール

・2026 年 4 月 5 日（日）＠Kanadevia Hall（東京）

【REAL AKIBA RECORDZ】

「REAL AKIBA RECORDZ」は、“＆ Music.”をキャッチコピーに掲げ、秋葉原カルチャーの熱量・創造性・多様性を音楽で世界へ解き放つレーベルです。アイドル、声優、歌い手など、ジャンルを越境するアーティストたちの個性と才能を最大限に引き出し、秋葉原発の新しい音楽体験を創出していきます。

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