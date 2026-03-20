フリュー主催「ウチらのプリ展～Dear令和 By平成～」コンテンツ15種類の全貌を公開

フリュー株式会社

フリュー株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：榎本雅仁、以下フリュー）は、 プリントシール（以下、プリ）機30周年を記念し、3月20日（金）から4月5日（日）まで「ウチらのプリ展 ～Dear令和 By平成～」をOPENBASE渋谷にて開催します。これに先立ち202６年3月19日（木）13:00より、お笑いコンビのエルフ 荒川さん・はるさんをCpEO（超“プリ”エンジョイオフィサー）としてお迎えした「ウチらのプリ展」オープニングイベントを実施しました。

これに伴い、「ウチらのプリ展」のコンテンツ15種類の全貌を公開いたします。

「ウチらのプリ展」15種類の体験コンテンツを一挙公開

＜「ウチらのプリ展 ～Dear令和 By平成～」 開催概要＞

イベントタイトル 「ウチらのプリ展 ～Dear令和 By平成～」

開催期間 2026年3月20日（金）～4月5日（日）

場所 OPENBASE渋谷

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 14-13

宇田川町ビルディング B1F、1F

(アクセス：JR「渋谷駅」ハチ公口より徒歩8分)

営業時間 11:00～20:00（最終受付19：30）

主催 フリュー株式会社

入場料 無料

公式サイト https://www.puri30th.furyu.jp/

フリュー_「ウチらのプリ展 ～Dear令和 By平成～」

会場はプリ30周年を祝う「アニバーサリーゾーン」、「プリで遊ぶゾーン」、「プリのこれから」を体験できる3つのゾーンで構成されており、全15種類ものコンテンツをお楽しみいただけます。なお、展示や特典内容について、プリ機メーカー様をはじめ、青春に寄り添ってきた様々な企業様の協力を得ております。

1F｜30周年を祝う「アニバーサリーゾーン」

プリ30周年を祝うフォトスポットや平成の懐かしいアイテムなど、プリ文化の象徴を散りばめた空間が広がります。7種類のコンテンツで、令和世代も平成世代も一緒に楽しめる、華やかなエントランスフロアです。

１. WELCOMEプリ展！

1Fに入ってすぐの場所に設置した「ウチらのプリ展」コンセプトボードです。

２.プリントシール機30年の歴史

時代の流れに合わせて変化してきた“プリ機の歴史”を展示。「不思議な機能」「印象的な外装」など、様々な視点でプリをピックアップしたコーナーにも注目。

３.ウチらの(ハート)プリ帳進化論

平成初期に誕生した「プリ帳」をはじめ、プリの撮影後のアソビ方も様々に進化。平成初期・中期・後期・令和と進化を遂げるアソビ方を実物とともに展示。

４. プリントシール機はココから始まった

日本で数台しか残っていない！？あの「プリント倶楽部(R)2」を展示。※実機展示のみ、撮影不可

５.約20年ぶり復活！『美人-プレミアム-』

2007年発売の人気プリ機『美人-プレミアム-』をプリ展限定で復活。当時の画面や写りをお試し体験いただけます。※シールの出力不可、画像保存のみ。

６.プリを愛するみんなからお祝いメッセ

プリを愛する著名人、企業、ブランド総勢28名からの寄稿メッセージを卒業の日のクラス黒板のように展示。

７. アニバーサリーフォトスポット

プリ30周年記念特設サイトの人気コンテンツ「めっちゃ★平成プリ」に搭載されているフレームがミラーにデザインされた、平成の部屋を彷彿とさせるピンクのファーウォールが目を引く、自撮りフォトスポットです。ミラーフォトのほか、デザインがランダムで変わるルーレット式のフレームも体験可能です。

B1F｜プリで何してアソブ？「プリで遊ぶゾーン」

プリの歴史も、少し恥ずかしい記憶も、プリの魅力を全部を詰め込んだ体験エリアが登場！ここでは、時代ごとに変化してきた“プリのアソビ方”を巡りながら、思わず「もっと撮りたい！」があふれる体験ができます。

８. プリ幕トンネルでLET’S GO平成

歴代人気７機種のプリ幕をくぐって平成へタイムスリップできるプリ幕トンネル。進みながら縁のある機種を見つけられる体験型展示。

９.本当は見られたくないプリ黒歴史

誰もが隠し持っているであろう、黒歴史プリ（しかも公募で集めたリアル黒歴史プリ）を会場の奥の小部屋にこっそり展示。恥ずかしすぎる黒歴史プリはとても小さく展示しているため、虫眼鏡でご覧ください。

１０.めっちゃ★平成プリ

プリ30周年記念特設サイト内で大きな反響があった、平成プリがスマホで撮れる「めっちゃ★平成プリ」がミニ筐体に。「サン宝石デコレーションVer.」の展示もあります。

⓫あの頃のプリの楽しみ方

平成時代の“ウチら”は、創造のハコであるプリでどうアソんでいたか。最高にエモくて懐かしい当時のあるあるを展示します。

⓬平成プリパニック

椅子・風・天井カメラを使って平成プリ熱狂時代の撮影ギミックを体感。様々なお題で合成撮影を楽しめる、プリ展限定の撮影アトラクションです。

⓭30周年記念ガシャポン(R)＆おみやげ

来場者限定で、プリのおまけとして記憶に刻まれているであろう“あの頃のつけま”とプリ展オリジナルステッカー全１０種からランダムで１種プレゼント。※どちらもなくなり次第終了。ガシャポンは1回400円。

⓮ THANK YOU ボード

来場者によるプリ愛メッセージ寄せ書きミラーウォール。ハートの付箋にプリ愛を書いてシェアできます。付箋は平成前期・後期・令和で色分けされています。自分が一番プリを楽しんでいた時期の色を選んでカキコ！

1F離れ｜これからも続く、みんなが遊べる文化「プリのこれから」を体験できるゾーン

⓯プリはこれからも続いていく！ 令和のNEWプリ『CENTI:U（センチユー）』

平成も令和もこれからも、 プリ撮影が“ウチら”の絆を深めるキッカケになるように。そんな願いを込めて新プリ機『CENTI:U』（センチユー）を特別設置。30周年以降のプリ文化を開く、新しい体験をぜひ試してみてください。※撮影は1回500円

※本リリースに記載の内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

※CENTI:U、プリ帳 他は、フリュー株式会社の商標、または登録商標です。

※「プリント倶楽部(R)」および「プリクラ(R)」は、株式会社セガの登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d5167-2221-f829dc3d9606a5fd21a8a5d51d459df1.pdf