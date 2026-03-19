【実績レポート】メルマガ最適化×広告運用でセミナー申込30社を獲得
当社初のセミナー集客支援において、メルマガ施策の最適化と広告運用を組み合わせたマーケティング施策を実施しました。その結果、広告費30,000円で30社の申込を獲得し、CPA（顧客獲得単価）1,000円を達成しました。
本施策では、BOTANICOがこれまで自社セミナーで培ってきた集客ノウハウを体系化し活用しており、低予算でも高効率なBtoB集客が可能であることを示す実証的な取り組みとなります。
【1．背景：セミナー集客における費用対効果の課題】
対象となったセミナーでは、
・広告費をかけても申込につながらない
・メルマガの反応率が低い
・ターゲットに刺さる訴求ができていない
といった課題を抱えていました。
BOTANICOはこれらの課題に対し、広告単体ではなく、自社セミナーで検証してきた「興味醸成→申込」の導線設計をベースに、集客モデルを再構築しました。
【2．施策概要：自社ノウハウを活用したメルマガ×広告設計】
本プロジェクトでは、BOTANICOが実践してきたセミナー集客ノウハウをもとに、広告とメルマガを一体化した施策を実施しました。
主な取り組み内容は以下の通りです。
・自社セミナーで実証済みのメルマガ構成（課題提起→価値提示→行動誘導）の導入
・開封率・クリック率を高める件名・本文設計
・セミナー前に“教育コンテンツ”を段階的に配信
・広告でターゲット層への認知を拡大
・広告→メルマガ→申込の一貫導線設計
・複数パターンのABテストによる改善
単なる配信ではなく、「理解→納得→申込」までを設計するメルマガ戦略を採用しました。
【3．成果：広告費3万円で30社申込・CPA1,000円を達成】
施策実施後、以下の成果を達成しました。
・広告費：30,000円
・申込数：30社
・CPA：1,000円
BtoBセミナー集客において、CPA1,000円という水準は極めて高効率な成果であり、自社施策で蓄積されたノウハウの有効性が実証されました。
【4．考察：成果を生んだ要因】
本事例の成功要因は以下の通りです。
・自社セミナーで検証済みの集客ノウハウを活用したこと
・メルマガを“販売”ではなく“教育”として設計したこと
・広告とメルマガを分断せず統合したこと
・継続的なABテストと改善を行ったこと
これにより、再現性の高いセミナー集客モデルが確立されました。
【5．まとめ：セミナー集客は“自社ノウハウ×設計”で成果が変わる】
今回の取り組みにより、BOTANICOは自社で蓄積してきたセミナー集客ノウハウを活用することで、
・低予算でも高効率な集客が可能
・広告とメルマガの連動で成果が最大化
・再現性のある集客モデルが構築できる
ことを実証しました。
BOTANICOでは今後も、自社で検証したノウハウをベースに、BtoB企業・スクール・セミナー事業者に対し、成果に直結する集客支援を提供してまいります。