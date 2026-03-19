【実績レポート】メルマガ最適化×広告運用でセミナー申込30社を獲得

株式会社BOTANICO

当社初のセミナー集客支援において、メルマガ施策の最適化と広告運用を組み合わせたマーケティング施策を実施しました。その結果、広告費30,000円で30社の申込を獲得し、CPA（顧客獲得単価）1,000円を達成しました。

本施策では、BOTANICOがこれまで自社セミナーで培ってきた集客ノウハウを体系化し活用しており、低予算でも高効率なBtoB集客が可能であることを示す実証的な取り組みとなります。

【1．背景：セミナー集客における費用対効果の課題】

対象となったセミナーでは、

・広告費をかけても申込につながらない

・メルマガの反応率が低い

・ターゲットに刺さる訴求ができていない

といった課題を抱えていました。

BOTANICOはこれらの課題に対し、広告単体ではなく、自社セミナーで検証してきた「興味醸成→申込」の導線設計をベースに、集客モデルを再構築しました。

【2．施策概要：自社ノウハウを活用したメルマガ×広告設計】

本プロジェクトでは、BOTANICOが実践してきたセミナー集客ノウハウをもとに、広告とメルマガを一体化した施策を実施しました。

主な取り組み内容は以下の通りです。

・自社セミナーで実証済みのメルマガ構成（課題提起→価値提示→行動誘導）の導入

・開封率・クリック率を高める件名・本文設計

・セミナー前に“教育コンテンツ”を段階的に配信

・広告でターゲット層への認知を拡大

・広告→メルマガ→申込の一貫導線設計

・複数パターンのABテストによる改善

単なる配信ではなく、「理解→納得→申込」までを設計するメルマガ戦略を採用しました。

【3．成果：広告費3万円で30社申込・CPA1,000円を達成】

施策実施後、以下の成果を達成しました。

・広告費：30,000円

・申込数：30社

・CPA：1,000円

BtoBセミナー集客において、CPA1,000円という水準は極めて高効率な成果であり、自社施策で蓄積されたノウハウの有効性が実証されました。

【4．考察：成果を生んだ要因】

本事例の成功要因は以下の通りです。

・自社セミナーで検証済みの集客ノウハウを活用したこと

・メルマガを“販売”ではなく“教育”として設計したこと

・広告とメルマガを分断せず統合したこと

・継続的なABテストと改善を行ったこと

これにより、再現性の高いセミナー集客モデルが確立されました。

【5．まとめ：セミナー集客は“自社ノウハウ×設計”で成果が変わる】

今回の取り組みにより、BOTANICOは自社で蓄積してきたセミナー集客ノウハウを活用することで、

・低予算でも高効率な集客が可能

・広告とメルマガの連動で成果が最大化

・再現性のある集客モデルが構築できる

ことを実証しました。

BOTANICOでは今後も、自社で検証したノウハウをベースに、BtoB企業・スクール・セミナー事業者に対し、成果に直結する集客支援を提供してまいります。