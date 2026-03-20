『COMFEE′（コンフィー）から、家族の“毎日”を変える洗濯機が楽天市場で登場～』

日本美的株式会社

COMFEE' 楽天市場店は、忙しいご家庭に最適な全自動洗濯機 「CA-100A1」シリーズ を新発売いたします。本製品は、洗剤自動投入システム、強力なTWOシャワー水流、使い勝手を追求したガラスドアデザインなど、日々の家事負担を軽減する機能を10kg大容量ボディに凝縮。3～4人暮らしのご家族に理想的な一台です。

現在、COMFEE' 楽天市場店 で販売中です。

こちらからご購入ください：https://item.rakuten.co.jp/comfee-kitchen/ca-100a1w/

洗剤自動投入で“手間ゼロ”

洗濯のたびに洗剤を計る必要がなく、衣類の量やコースに合わせて最適な量を自動で投入。洗剤の過不足を防ぎ、効率的な洗浄を実現します。忙しい朝や家事の時短に大きく貢献します。

高洗浄力「TWOシャワー強力水流」

独自の技術で発生させる2方向からの強力な水流が、衣類の繊維の奥まで浸透。目に見えない汚れをしっかりと洗い流し、頑固な汚れも短時間で分解します。

上質で使いやすい「ガラスドア」

洗濯中の様子が見える透明な強化ガラスドアを採用。高級感がありながら、開閉時のスペースを最小限に抑える折りたたみ式フレームで、狭い洗濯スペースにも設置しやすくなっています。

部屋干しをサポート「風乾燥＆槽乾燥」

脱水時の遠心力と取り込んだ空気で衣類の水分を効果的に除去し、部屋干しの乾燥時間を短縮。さらに、洗濯槽自体を乾燥させる機能で、カビや雑菌の繁殖を抑え、清潔な状態を保ちます。

多様な8コース＆安心の1年保証

「標準」「つけおき」「毛布」など8つの洗濯プログラムを搭載。素材や汚れに合わせた洗濯が可能です。また、メーカー1年間保証付きで、初めての方も安心してお使いいただけます。

COMFEEについて

Comfee（コンフィー）は、シンプルな快適さと高い効率性を求める人々のための専用ブランドです。私たちは本当に必要な機能だけを備えた製品の開発に注力し、お客様が求める価値を確実にお届けします。美的グループ（Midea Group）の卓越した製造技術、品質へのこだわり、顧客サービスを背景に、Comfeeは業界における最高基準を追求しています。

リンク: https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/comfee(https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/comfee)