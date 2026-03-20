映画『ゾンビ1/2～Right Side of the Living Dead～』芳村宗治郎・中田青渚・金子清文・太田えりか監督が登壇！公開記念初日舞台挨拶オフィシャルレポート

株式会社メディアミックス・ジャパン

本日、主演・芳村宗治郎、太田えりかが監督を務めた、映画『ゾンビ1/2 ～Right Side of the Living Dead～』が東京・キネカ大森にて公開初日を迎え、公開記念初日舞台挨拶が開催されました。

●イベント概要

日程：3月20日(金・祝)15:05～15:35

場所：キネカ大森(〒140-0013 東京都品川区南大井6-27-25 西友大森店5F)

登壇者：芳村宗治郎、中田青渚、金子清文、太田えりか監督 ※敬称略

＜以下、レポート全文＞

会場は満席の観客で埋め尽くされ、登壇者がステージに姿を現すと、大きな拍手が沸き起こり、公開を祝う華やかなムードに包まれた。

本作は“半分ゾンビ”というユニークな設定が特徴。キャスト陣もその設定には強いインパクトを受けたようで、芳村は「自分がゾンビになると聞いて衝撃を受けました」と振り返る。一方、中田は「もともとゾンビ役に興味があったので、オファーをいただいたときは嬉しかったです」と対照的なリアクションを見せ、金子は自身が主演を務めたB級映画「温泉シャーク」から続けてのB級映画の出演に、「B級ジャンル俳優としての地位を確立できたかなと思っています」とユーモアたっぷりにコメントし、会場の笑いを誘った。

また、役作りについて芳村は「人間でいることを意識して演じました」と語り、ゾンビでありながら人間らしさを残す難しさに向き合ったことを明かす。中田は「誰に対しても分け隔てなく優しく接することを意識しました」と語り、監督も「“エンジェル”という名前にふさわしい優しさを大切にしてほしかった」と説明。金子は「説明台詞が多かったので、滑舌には気をつけていました」と語りつつ「そこは通常運転です」と笑いを誘い、会場を和ませた。

共演者同士のトークでは、息の合ったやり取りも飛び出した。芳村は金子について「イメージ通りでやりやすかった」と語ると、金子は「何を考えているかわからない変わった人で、変人同士気が合いました」と返し、「LINEを交換したのに(芳村から)返事が来ない」と暴露して会場を沸かせる場面も。また芳村は中田について「静かな印象だったが、現場では関西弁で盛り上げてくれた」と語り、中田も金子を「博士そのもの」と評するなど、キャストと役柄の距離の近さが感じられるトークが続いた。監督も「イメージ通りのキャスティングだった」と太鼓判を押した。

そして、「どんな人に、どんな時に観てほしいか」という質問に対し、中田は「何も考えずに笑える作品なので、疲れているときに観てほしい」と語り、芳村も「子どもでも楽しめる」とコメント。さらに中田は「怖くないのでゾンビが苦手な人にもおすすめ」とアピールし、金子は「海外の方にも観てほしい」と呼びかけた。監督は「肩の力を抜いて楽しめる作品になったので、幅広い方に観ていただきたい。自由な感想を今後に活かしていきたいので、たくさん感想をいただれば」と観客にメッセージを送り、舞台挨拶は大きな拍手の中、幕を閉じた。

映画『ゾンビ1/2～Right Side of the Living Dead～』

【あらすじ】

人類はゾンビの脅威に勝利し、世界に残ったゾンビはただ一人。

その“最後のゾンビ”新宮龍馬(しんぐう・りょうま)こそ、本作の主人公。

彼はゾンビに噛まれても理性を保ち続ける“半ゾンビ”で、社会に受け入れられながら会社員として平凡な日々を送っていた。

しかしある日、インターンの羽座目（うざめ）くんを思わず噛んでしまったことで、ゾンビパンデミックが勃発！

事態は憧れの先輩・える子、ゾンビ研究者の洞吹田（ほらふきだ）博士を巻き込み、「癒しの半ゾンビハウス」で暗躍する謎の男・飛衣輪（ひいりんぐ）も現れ…。

果たして新宮は、世界を、そして大切な人を救えるのか――！？

【クレジット】

タイトル：『ゾンビ1/2 ～Right Side of the Living Dead～』

※1/2と～の間、単語間に半角スペース／読み方：ぞんびにぶんのいち ～ライトサイドオブザリビングデッド～

出演：芳村宗治郎

中田青渚、金子清文、田中洸希(SUPER★DRAGON)、大東駿介

プロデューサー：柳沢太介

監督：太田えりか

脚本：モラル

主題歌：TOKYO世界「Sprout」

【M CINEMAとは】

長年にわたり、映像制作の第一線を走り続けてきた制作プロダクションのメディアミックス・ジャパン（MMJ）の新たなチャレンジとして、20～30代の若手社員を対象に劇場用映画の企画・プロデュースの機会を与えるプロジェクト「M CINEMA」の第二弾。菊地姫奈を主演に迎えて制作された第一弾の『V. MARIA』（2025年4月公開）は、目黒シネマでの開館50周年記念上映が連日満席となり、各地の劇場や映画祭でも大盛況を記録した。

第二弾となる本作は、ゾンビ映画好きの新卒2年目社員・太田えりかが監督として自身初のメガホンをとり、等身大の感性で新しいゾンビ映画を作り上げた。ゾンビ映画といえば「ホラー」という印象が強いが、本作はコメディ要素を加えた「ブラックコメディ」。“ゾンビあるある”を盛り込みながら、幅広い年齢層が楽しめるB級映画を目指している。

公式サイト：https://mcinemazombie.my.canva.site

【SNS】

公式X：https://x.com/zombie1_2 ＠zombie1_2

公式Instagram：https://www.instagram.com/zombie1_2_official ＠zombie1_2_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@zombie1_2_movie @zombie1_2_movie

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zombie1_2_movie @zombie1_2_movie

#半分ゾンビ #MCINEMA

■株式会社メディアミックス・ジャパンについて

チャネルを問わず「面白い」や「驚き」を世界に発信する総合エンターテイメントプロダクションです。

1993年4月にスタートしたMMJ は、テレビドラマ制作を皮切りにバラエティ制作、舞台製作、映画製作と着実に活躍のフィールドを広げてきました。 今では連続ドラマのタイトル数も200を越え、日本有数のドラマプロダクションとして確固たる地位を築いております。

また2016年に設立した芸能プロダクション『BLUE LABEL』では、磯村勇斗、咲妃みゆ、菊地姫奈らの活躍や大東駿介の新加入により、業界内からも熱い注目を集めています。

■会社概要

社名： 株式会社メディアミックス・ジャパン(Media Mix Japan Co., Ltd. 略称:MMJ)

所在地： 〒107-0062 東京都港区南⻘山 1-15-14 新乃木坂ビル 7F

代表者： 代表取締役社長 東城祐司

設立： 1993年4月2日

公式サイト： https://www.mmj-pro.co.jp/

Facebook： https://www.facebook.com/MediaMixJapan

X： https://x.com/mmj_pro

Instagram： https://www.instagram.com/mmj_pro/

■主な制作作品

【ドラマ】

「家政夫のミタゾノ」、「波よ聞いてくれ」、「ハヤブサ消防団」、「星降る夜に」、「アリバイ崩し承ります」、「まだ結婚できない男」、「時効警察はじめました」、「奪い愛、 夏」、「特命係長只野仁」、「素敵な選TAXI」、「GTO」、「白い春」、「ドラゴン桜」、「アットホーム・ダッド」、「君の手がささやいている」ほか

【映画】

「V. MARIA」、「恐怖人形」、「走れ! T校バスケット部」、「覆面系ノイズ」、「gift」 ほか

【バラエティ】

「このデートはフィクションです。」、「最強LINEグループ旅」、「フリースタイルダンジョン」、

「内田篤人のSDGsスクール!」、「ラップスタア」、「梅田サイファーの水曜TheNIGHT」ほか

【舞台】

「家政夫のミタゾノ THE STAGE レ・ミゼラ風呂」、「銀河鉄道の父」、

「いつもポケットにショパン」、「若様組まいる」、「私のホストちゃん」シリーズ ほか

以上