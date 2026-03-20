【2026年モデル発売】『COMFEE’ Cシリーズ』エアコン 発売開始！楽天市場で販売中！

日本美的株式会社

2025年モデルで楽天1位獲得の実力派が、さらに静かで清潔に進化。6畳・10畳・14畳タイプをラインアップ～

COMFEE'（コンフィー）は、このたび、2026年モデルとなるルームエアコン 『Cシリーズ』 （型番：CYA-221C / CYA-281C / CYA-401C）を発表し、本日2026年3月13日より楽天市場店にて販売を開始しました。

2025年モデルが「楽天1位」を獲得するなど、多くのお客様からご好評いただいた実績を基に、さらに進化を遂げた2026年モデル。厳しい暑さ・寒さにも対応するパワフルさはそのままに、快適性と清潔性を追求しました。

現在、COMFEE 楽天市場店で販売中です。

6畳向け (2.2kW)： 51,800円（税込）

10畳向け (2.8kW)：74,800円（税込）

14畳向け (4.0kW)：91,800円（税込）

こちらからご購入ください：https://item.rakuten.co.jp/comfee-kitchen/cya-221aw/

過酷な気候に対応するパワー

外気温48℃までの猛暑でもしっかり冷房、-15℃の厳冬でもパワフルに暖房運転が可能です。日本の気候に合わせた設計で、年間を通して快適な空間を提供します。

快適を邪魔しない「静音設計」



風量「しずか」モード時は、室内機の運転音を最小26dBに抑制。深夜の寝室や、在宅ワーク中のリビングなど、音が気になる場面でも快適にお使いいただけます。

清潔に保つセルフクリーニング機能



熱交換器に汚れが付きにくい親水コーティングを採用。結露の力で汚れを浮かせて洗い流す「内部乾燥」機能により、エアコン内部を清潔に保ちます。また、特殊加工の「キレイフィルター」がフィルターの汚れを抑え、お手入れの手間を軽減します。

*1.オートリスタートの設定が必要です。

安心の設計



夏場の電力ピーク時には「パワーセレクト機能」で消費電力を50%に抑え、ブレーカー落ちを防止。停電が復旧した際には、自動で運転を再開する「オートリスタート機能」も搭載しています。

COMFEEについて

Comfee（コンフィー）は、シンプルな快適さと高い効率性を求める人々のための専用ブランドです。私たちは本当に必要な機能だけを備えた製品の開発に注力し、お客様が求める価値を確実にお届けします。美的グループ（Midea Group）の卓越した製造技術、品質へのこだわり、顧客サービスを背景に、Comfeeは業界における最高基準を追求しています。

リンク: https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/comfee(https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/comfee)