wena X・ASUS・Shokzも展示。AIとテックの専門家によるトークショー、入場無料。JR渋谷駅直結、404 not foundでシブヤテックフェスティバル3/21(土)・22(日) 開催

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KOTO PLANNING合同会社



出演者 :　石川温、西田宗千佳、山本敦、マメ、g.O.R.i、西川善司、いしたにまさき、null-sensei、リンクマン、弓月ひろみ、松村太郎　(順不同、敬称略)

SHIBUYA Tech FESTIVAL実行委員会( 運営 : KOTO PLANNING合同会社 )は、2026年3月21日(土)・22日(日)の2日間、JR渋谷駅直結の「SHIBUYA SAKURA STAGE」内のグローバル・クリエイション拠点「404 Not Found」にて、最先端のテクノロジーとカルチャーが融合するイベント「SHIBUYA Tech FESTIVAL(シブヤテックフェスティバル)」を開催します。入場は無料(※トークステージはワンドリンク制)ぜひご来場ください。

公式サイト　　https://tech-fest.jp/


公式X　　　　 https://x.com/TechFestGo


ステージプログラム

テック界隈で活躍するジャーナリスト、YouTuber、インフルエンサーが登壇するスペシャルステージ。会場限定のオフレコトークや、豪華プレゼントが当たるトークステージなどをご用意。各回定員30名。



■3月21日(土) 　※各回ワンドリンク制

11:00 - 12:00 　シブテクオープニングセッション Supported by フォーカルポイント株式会社(https://focal.co.jp/)


出演 : リンクマン、弓月ひろみ


13:00 - 14:00 　 OpenMic Radio g.O.R.i Edition SP


　　　　　　　　 出演 : g.O.R.i、弓月ひろみ


15:00 - 16:00 　ガジェタッチR特別公開収録 with 西川善司


　　　　　　　　 出演 : 西川善司、リンクマン、弓月ひろみ
17:00 - 18:00 　 AI最前線！あなたもスグ使えるManus　Supported by Manus(https://manus.im)
　　　　　　　　 出演 : null-sensei、いしたにまさき、リンクマン、弓月ひろみ



■3月22日(日) 　※各回ワンドリンク制

11:00 - 12:00 　ガジェタッチスリー Supported by wena(https://wena.jp/)


　　　　　　　　 出演 : リンクマン、弓月ひろみ、松村太郎


13:00 - 14:00　 WorkStyle～あなたの仕事術～ Supported by ScanSnap(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/)


　　　　　　　　 出演 : マメ、リンクマン、弓月ひろみ


15:00 - 16:00　 OpenMic Insight 特別版 Supported by INNOMO(https://www.innomo.co.jp/)
　　　　　　　　 出演 : 石川温、西田宗千佳、山本敦、リンクマン


17:00 - 18:00 　 ガジェタッチクイズ大会 Supported by months(https://months.jp/)
　　　　　　　　 出演 : リンクマン、弓月ひろみ、松村太郎、g.O.R.i



※全てのステージを見られるワンデイチケット(ドリンク4杯分つき) 2600円(税込) 当日受付にて販売



当日のライブ配信は　https://www.youtube.com/c/gadgetouch で行います。
チャンネル登録&通知ボタンで最新ライブ情報をご覧いただけます。


Touch & Experience! POP UP Gadget

一般発売前の新しいガジェットを実際に手に取って試せる、タッチ&トライコーナー。
気に入った製品はその場で支援や購入も可能です。

出展企業一覧 :



■ASUS JAPAN株式会社



https://greenfunding.jp/asusjapan/projects/9240
ROG Kithara

ASUS発、プロゲーマー向けゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」、HIFIMAN×ROGの「開放型 × 平面磁界駆動」だからこそできる最高の定位感。究極の解像度と音場が「勝つための音」と「酔いしれる音」を両立









■ augment AI株式会社／wena X



https://greenfunding.jp/lab/projects/9288
wena X

日本発、世界最小スマートウォッチ「wena X（クロス）」誕生。超省電力"wena OS"を搭載し、睡眠・運動を大幅強化。腕時計・スマートバンドの2wayで24時間サポート。







■ HUAWEI Japan



https://greenfunding.jp/lab/projects/9261
HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro

HUAWEI発！家中を快適な仕事場にするリモートワークの決定版。これまでにない美しさと性能を両立した次世代Wi-Fi 7ルーター、『HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro』が日本初登場！





■Shokz／フォーカルポイント株式会社



https://jp.shokz.com/
Open Fit 2＋
Open Dots ONE

新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカーShokz Japan
Open Fit 2＋とOpen Dots ONEを体験しよう！







■ステージ協賛(順不同)
augment AI株式会社／wena X(https://wena.jp/)


ScanSnap／PFU(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/)
months(https://months.jp/)／株式会社フォーユー(https://uuuu.to/)


INNOMO(https://www.innomo.co.jp/)
Manus(https://manus.im/)



■会場アクセス
SHIBUYA SAKURA STAGE 4F 「 404 Not Found 」
住所: 東京都渋谷区桜丘町1-4
アクセス: JR渋谷駅 新南改札より徒歩3分


■SHIBUYA Tech FESTIVALとは

本イベントは、「テックで、何が変わる？ガジェットで、何ができる？渋谷で、何と出会う？」をテーマに、テクノロジーがもたらす未来のライフスタイルを誰もが体験できる祭典です。テックジャーナリストや人気YouTuberなど、業界の第一線で活躍する豪華ゲストによるトークセッションや、まだ世に出ていない最新ガジェットに触れられる体験ブースなど、多彩なコンテンツをご用意しています。