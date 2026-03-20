wena X・ASUS・Shokzも展示。AIとテックの専門家によるトークショー、入場無料。JR渋谷駅直結、404 not foundでシブヤテックフェスティバル3/21(土)・22(日) 開催
出演者 : 石川温、西田宗千佳、山本敦、マメ、g.O.R.i、西川善司、いしたにまさき、null-sensei、リンクマン、弓月ひろみ、松村太郎 (順不同、敬称略)
SHIBUYA Tech FESTIVAL実行委員会( 運営 : KOTO PLANNING合同会社 )は、2026年3月21日(土)・22日(日)の2日間、JR渋谷駅直結の「SHIBUYA SAKURA STAGE」内のグローバル・クリエイション拠点「404 Not Found」にて、最先端のテクノロジーとカルチャーが融合するイベント「SHIBUYA Tech FESTIVAL(シブヤテックフェスティバル)」を開催します。入場は無料(※トークステージはワンドリンク制)ぜひご来場ください。
公式X https://x.com/TechFestGo
ステージプログラム
テック界隈で活躍するジャーナリスト、YouTuber、インフルエンサーが登壇するスペシャルステージ。会場限定のオフレコトークや、豪華プレゼントが当たるトークステージなどをご用意。各回定員30名。
■3月21日(土) ※各回ワンドリンク制
11:00 - 12:00 シブテクオープニングセッション Supported by フォーカルポイント株式会社(https://focal.co.jp/)
出演 : リンクマン、弓月ひろみ
13:00 - 14:00 OpenMic Radio g.O.R.i Edition SP
出演 : g.O.R.i、弓月ひろみ
15:00 - 16:00 ガジェタッチR特別公開収録 with 西川善司
出演 : 西川善司、リンクマン、弓月ひろみ
17:00 - 18:00 AI最前線！あなたもスグ使えるManus Supported by Manus(https://manus.im)
出演 : null-sensei、いしたにまさき、リンクマン、弓月ひろみ
■3月22日(日) ※各回ワンドリンク制
11:00 - 12:00 ガジェタッチスリー Supported by wena(https://wena.jp/)
出演 : リンクマン、弓月ひろみ、松村太郎
13:00 - 14:00 WorkStyle～あなたの仕事術～ Supported by ScanSnap(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/)
出演 : マメ、リンクマン、弓月ひろみ
15:00 - 16:00 OpenMic Insight 特別版 Supported by INNOMO(https://www.innomo.co.jp/)
出演 : 石川温、西田宗千佳、山本敦、リンクマン
17:00 - 18:00 ガジェタッチクイズ大会 Supported by months(https://months.jp/)
出演 : リンクマン、弓月ひろみ、松村太郎、g.O.R.i
※全てのステージを見られるワンデイチケット(ドリンク4杯分つき) 2600円(税込) 当日受付にて販売
当日のライブ配信は https://www.youtube.com/c/gadgetouch で行います。
チャンネル登録&通知ボタンで最新ライブ情報をご覧いただけます。
Touch & Experience! POP UP Gadget
一般発売前の新しいガジェットを実際に手に取って試せる、タッチ&トライコーナー。
気に入った製品はその場で支援や購入も可能です。
出展企業一覧 :
■ASUS JAPAN株式会社
https://greenfunding.jp/asusjapan/projects/9240
ROG Kithara
ASUS発、プロゲーマー向けゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」、HIFIMAN×ROGの「開放型 × 平面磁界駆動」だからこそできる最高の定位感。究極の解像度と音場が「勝つための音」と「酔いしれる音」を両立
■ augment AI株式会社／wena X
https://greenfunding.jp/lab/projects/9288
wena X
日本発、世界最小スマートウォッチ「wena X（クロス）」誕生。超省電力"wena OS"を搭載し、睡眠・運動を大幅強化。腕時計・スマートバンドの2wayで24時間サポート。
■ HUAWEI Japan
https://greenfunding.jp/lab/projects/9261
HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro
HUAWEI発！家中を快適な仕事場にするリモートワークの決定版。これまでにない美しさと性能を両立した次世代Wi-Fi 7ルーター、『HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro』が日本初登場！
■Shokz／フォーカルポイント株式会社
https://jp.shokz.com/
Open Fit 2＋
Open Dots ONE
新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカーShokz Japan
Open Fit 2＋とOpen Dots ONEを体験しよう！
■ステージ協賛(順不同)
augment AI株式会社／wena X(https://wena.jp/)
ScanSnap／PFU(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/)
months(https://months.jp/)／株式会社フォーユー(https://uuuu.to/)
INNOMO(https://www.innomo.co.jp/)
Manus(https://manus.im/)
■会場アクセス
SHIBUYA SAKURA STAGE 4F 「 404 Not Found 」
住所: 東京都渋谷区桜丘町1-4
アクセス: JR渋谷駅 新南改札より徒歩3分
■SHIBUYA Tech FESTIVALとは
本イベントは、「テックで、何が変わる？ガジェットで、何ができる？渋谷で、何と出会う？」をテーマに、テクノロジーがもたらす未来のライフスタイルを誰もが体験できる祭典です。テックジャーナリストや人気YouTuberなど、業界の第一線で活躍する豪華ゲストによるトークセッションや、まだ世に出ていない最新ガジェットに触れられる体験ブースなど、多彩なコンテンツをご用意しています。