wena X・ASUS・Shokzも展示。AIとテックの専門家によるトークショー、入場無料。JR渋谷駅直結、404 not foundでシブヤテックフェスティバル3/21(土)・22(日) 開催

KOTO PLANNING合同会社

出演者 : 石川温、西田宗千佳、山本敦、マメ、g.O.R.i、西川善司、いしたにまさき、null-sensei、リンクマン、弓月ひろみ、松村太郎 (順不同、敬称略)

SHIBUYA Tech FESTIVAL実行委員会( 運営 : KOTO PLANNING合同会社 )は、2026年3月21日(土)・22日(日)の2日間、JR渋谷駅直結の「SHIBUYA SAKURA STAGE」内のグローバル・クリエイション拠点「404 Not Found」にて、最先端のテクノロジーとカルチャーが融合するイベント「SHIBUYA Tech FESTIVAL(シブヤテックフェスティバル)」を開催します。入場は無料(※トークステージはワンドリンク制)ぜひご来場ください。





公式サイト https://tech-fest.jp/

公式X https://x.com/TechFestGo

ステージプログラム

テック界隈で活躍するジャーナリスト、YouTuber、インフルエンサーが登壇するスペシャルステージ。会場限定のオフレコトークや、豪華プレゼントが当たるトークステージなどをご用意。各回定員30名。



■3月21日(土) ※各回ワンドリンク制



11:00 - 12:00 シブテクオープニングセッション Supported by フォーカルポイント株式会社(https://focal.co.jp/)

出演 : リンクマン、弓月ひろみ

13:00 - 14:00 OpenMic Radio g.O.R.i Edition SP

出演 : g.O.R.i、弓月ひろみ

15:00 - 16:00 ガジェタッチR特別公開収録 with 西川善司

出演 : 西川善司、リンクマン、弓月ひろみ

17:00 - 18:00 AI最前線！あなたもスグ使えるManus Supported by Manus(https://manus.im)

出演 : null-sensei、いしたにまさき、リンクマン、弓月ひろみ

■3月22日(日) ※各回ワンドリンク制



11:00 - 12:00 ガジェタッチスリー Supported by wena(https://wena.jp/)

出演 : リンクマン、弓月ひろみ、松村太郎

13:00 - 14:00 WorkStyle～あなたの仕事術～ Supported by ScanSnap(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/)

出演 : マメ、リンクマン、弓月ひろみ

15:00 - 16:00 OpenMic Insight 特別版 Supported by INNOMO(https://www.innomo.co.jp/)

出演 : 石川温、西田宗千佳、山本敦、リンクマン

17:00 - 18:00 ガジェタッチクイズ大会 Supported by months(https://months.jp/)

出演 : リンクマン、弓月ひろみ、松村太郎、g.O.R.i

※全てのステージを見られるワンデイチケット(ドリンク4杯分つき) 2600円(税込) 当日受付にて販売

当日のライブ配信は https://www.youtube.com/c/gadgetouch で行います。

チャンネル登録&通知ボタンで最新ライブ情報をご覧いただけます。

Touch & Experience! POP UP Gadget

一般発売前の新しいガジェットを実際に手に取って試せる、タッチ&トライコーナー。

気に入った製品はその場で支援や購入も可能です。



出展企業一覧 :



■ASUS JAPAN株式会社

https://greenfunding.jp/asusjapan/projects/9240ROG Kithara

ASUS発、プロゲーマー向けゲーミングヘッドセット「ROG Kithara」、HIFIMAN×ROGの「開放型 × 平面磁界駆動」だからこそできる最高の定位感。究極の解像度と音場が「勝つための音」と「酔いしれる音」を両立

■ augment AI株式会社／wena X

https://greenfunding.jp/lab/projects/9288wena X

日本発、世界最小スマートウォッチ「wena X（クロス）」誕生。超省電力"wena OS"を搭載し、睡眠・運動を大幅強化。腕時計・スマートバンドの2wayで24時間サポート。



■ HUAWEI Japan

https://greenfunding.jp/lab/projects/9261HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro

HUAWEI発！家中を快適な仕事場にするリモートワークの決定版。これまでにない美しさと性能を両立した次世代Wi-Fi 7ルーター、『HUAWEI WiFi Mesh X3 Pro』が日本初登場！

■Shokz／フォーカルポイント株式会社

https://jp.shokz.com/Open Fit 2＋Open Dots ONE

新しいオーディオ体験を提供するオープンイヤー型イヤホンメーカーShokz Japan

Open Fit 2＋とOpen Dots ONEを体験しよう！

■ステージ協賛(順不同)

augment AI株式会社／wena X(https://wena.jp/)

ScanSnap／PFU(https://www.pfu.ricoh.com/scansnap/)

months(https://months.jp/)／株式会社フォーユー(https://uuuu.to/)

INNOMO(https://www.innomo.co.jp/)

Manus(https://manus.im/)

■会場アクセス

SHIBUYA SAKURA STAGE 4F 「 404 Not Found 」

住所: 東京都渋谷区桜丘町1-4

アクセス: JR渋谷駅 新南改札より徒歩3分

■SHIBUYA Tech FESTIVALとは

本イベントは、「テックで、何が変わる？ガジェットで、何ができる？渋谷で、何と出会う？」をテーマに、テクノロジーがもたらす未来のライフスタイルを誰もが体験できる祭典です。テックジャーナリストや人気YouTuberなど、業界の第一線で活躍する豪華ゲストによるトークセッションや、まだ世に出ていない最新ガジェットに触れられる体験ブースなど、多彩なコンテンツをご用意しています。