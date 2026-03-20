【クリストフ・ルメール騎手が手がけるファッションブランド】「CL by C.ルメール」、東京にてポップアップストア&サイン会を開催

株式会社 CL by C.ルメール

株式会社 CL by C.ルメール（本社：京都市左京区、代表取締役：平岡千菜美）は、2026年4月1日（水）から4月7日（火）までの期間、阪急メンズ東京（有楽町）1階 MAIN BASEにてポップアップストアを開催いたします。阪急メンズ東京での開催は3年連続となり、ブランドにとって2026年最初のポップアップストアとなります。

本ポップアップストアでは、「競馬を着こなせ！」というブランドメッセージのもと、CL by C.ルメールが提案する世界観をご体感いただけます。会場では全コレクションを展開するとともに、競馬から着想を得たオブジェや装飾を通じて、競馬というスポーツが持つ美意識や空気感を空間全体で表現します。

「CL by C.ルメール」は、JRAリーディングジョッキーであるクリストフ・ルメール騎手が手がける、100％ジャパンメイドのアパレルブランド。競馬の世界から生まれたブランドとして、ファッションを通じてその魅力や価値を発信しています。ファッション、サステナビリティ、地元産業の支援、引退競走馬への寄付などを通じて競馬文化の新たな広がりを提案。すべての商品は「Made in Japan」にこだわり、日本各地のパートナー工場とともに丁寧に仕立てられています。

クリストフ・ルメールについて

1979年生まれ。フランス出身、京都在住。2015年よりJRA通年免許を保持。8度のJRAリーディング

ジョッキーを獲得し、世界ランキング1位を記録。フランス・ドバイ・香港・オーストラリア・

アメリカ・イギリスなど、世界各地でGI勝利を収めるトップジョッキー。

クリストフ・ルメール騎手 サイン会

クリストフ・ルメール騎手

4月2日（木）、阪急メンズ東京（有楽町）1階 MAIN BASEにて開催される「CL by C.ルメール」ポップアップストアにて、クリストフ・ルメール騎手によるサイン会を実施いたします。

開催概要

日時：2026年4月2日（木）13:30～16:30

場所：阪急メンズ東京 1階 MAIN BASE（POP UP会場内）

定員：各回18名

参加条件

期間中、阪急メンズ東京ポップアップストアにて税込3万円以上ご購入の方

※複数名での参加の場合は合算可

※事前抽選制となります

応募について

オンラインの予約ページよりご応募ください。

https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1772698713774

抽選締切：2026年3月25日（水）20:00

当選通知：2026年3月28日（土）12:00頃（メールにて通知）

※本サイン会イベントは阪急百貨店主催となります

「CL by C.ルメール」について

２０２５年のポップアップストアの様子クリストフ・ルメール騎手 サイン会

「CL by C.ルメール」は、現役トップジョッキー クリストフ・ルメールが2022年に京都で立ち上げた、ジョッキー発ファッションブランドです。“競馬を着こなせ”を理念に掲げ、競馬というスポーツがもつ色彩や情熱・品格を、現代ファッションと日本のクラフトマンシップを通じて表現します。

競馬を文化と美学の象徴として再定義し、ポロシャツやTシャツなど日常に馴染むアイテムに

ジョッキーの勝負服やレースのエネルギーを感じさせるデザインを取り入れています。製品はすべて

日本国内で生産され、地域産業の継承と発展にも寄与しています。また、ブランド活動を通じて引退

競走馬支援団体への寄付を行うなど、社会的・サステナブルな側面も重視しています。

Instagram: @cl_by_c.lemaire

Youtube: https://www.youtube.com/@CLbyC-LEMAIRE

Facebook: https://www.facebook.com/clbyc.lemaire/

X: https://x.com/cl_by_clemaire

CL FASHION & CAFE 店舗概要

住所：〒604-8182 京都市中京区大阪材木町690-3

Tel.075-600-9552

営業時間：11:00-18:00

定休日：火曜日、水曜日

https://c-lemaire.co.jp/