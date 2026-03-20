【期間限定｜SmallRig公式】iPhone 17 シリーズ最大30%OFF！

SmallRig Japan株式会社

SmallRig Japan株式会社は、iPhone 17 Pro / Pro Max対応「Cage Series」全9製品を対象とした期間限定セールを開始しました。動画撮影・Vlog・ライブ配信など、スマートフォン撮影を本格的な映像制作へと引き上げる人気シリーズが、今だけ最大30%OFFでお求めいただけます。

日常の撮影を、より本格的に。SmallRig iPhone 17シリーズは、撮影時の安定性と操作性を高めながら、さまざまな撮影スタイルに対応できる設計となっています。手持ち撮影でもブレを抑えやすく、長時間の撮影でも快適に使用できる点が特長です。

■キャンペーン概要

・対象：Cage Series for iPhone 17 Pro / Pro Max

・割引：最大30%OFF

・期間：2026.4.30（木）（在庫がなくなり次第終了）

・会場：https://www.smallrig.com/jp/campaigns/iphone-17-cases-cages-accessories

主なセール対象製品

iPhone 17 Pro/Pro Max用 デュアルハンドヘルドケージキット ワイヤレスQRサイドハンドル 17mm Tマウントレンズプレート付き 動画撮影/YouTube/ライブ/Vlog用 5540

・デュアルハンドル安定化リグ｜iPhone 17 Pro/Pro Maxで手ブレを抑えた動画撮影

・拡張エコシステム対応｜マイク・ライト・アクセサリーを自由に組み合わせ可能

・HawkLock H11クイックリリース｜1秒でハンドル着脱、撮影効率を向上

・ワイヤレスリモコン操作｜最大10m離れてリモート撮影（写真・動画対応）

・マルチアングルハンドル｜角度調整・トップ／サイド切替で柔軟な撮影スタイル

通常価格：20090 円

割引率：30%OFF

セール価格：14063円

商品ID：5540

商品ページ：https://www.smallrig.com/jp/smallrig-mobile-dual-handheld-cage-kit-for-iphone-17-pro-max-5541.html

iPhone 17 Pro/Pro Max用ケース：FilMov 軽量写真用スマホケース 5549/5551

・ミリタリーグレード保護のiPhone 17 Proケース｜耐衝撃・高耐久設計

・スタンド内蔵ケース｜ハンズフリーで動画視聴・会議・読書に最適

・強力マグネット搭載｜MagSafeアクセサリー対応・高い互換性

・レンズ・フィルター装着対応｜撮影クオリティを高める拡張設計

・SmallRigケージ対応ケース｜日常使用から撮影セットアップへ簡単切替

・高感度カメラボタン｜操作性と触覚フィードバックを強化

通常価格：5890円

割引率：30%OFF

セール価格：4123円

商品ID：5549/5551

iPhone 17 Pro Max 用ケース商品ページ（5551）：https://www.smallrig.com/jp/smallrig-filmov-lightweight-photography-phone-case-for-iphone-17-pro-max-5552.html

iPhone 17 Pro 用ケース商品ページ（5549）：https://www.smallrig.com/jp/smallrig-filmov-lightweight-photography-phone-case-for-iphone-17-pro-max-5552.html

iPhone 17 Pro/Pro Max用 フラッグシップケージ 動画撮影/YouTube/ライブ/Vlog用 5542/5543

・外部マイク・LEDライト装着対応｜完全なエコシステム拡張

・インスタント HawkLock リリース｜多様な撮影アクセサリーに対応

・Vlog・YouTube・ライブ配信に最適｜初心者からプロまで対応

通常価格：11790円

割引率：30%OFF

セール価格：8253円

商品ID：5542/5543

iPhone 17 Pro 用ケージ（5542）商品ページ：https://www.smallrig.com/jp/smallrig-mobile-dual-handheld-cage-kit-for-iphone-17-pro-max-5541.html

iPhone 17 Pro Max 用ケージ（5543）商品ページ：https://www.smallrig.com/jp/smallrig-mobile-dual-handheld-cage-kit-for-iphone-17-pro-max-5541.html

iPhone 17 Pro/ Pro Max用フィルターアダプター：FilMov Attachable 67mmフィルターアダプター 5547/5548

・67mmフィルター対応｜SmallRigフィルターシリーズと互換性あり

・強力マグネット固定｜双方向磁気設計でフィルター着脱がスムーズ

・工具不要の簡単装着｜スマホケースにスライドするだけでセット可能

通常価格：2190円

割引率：30%OFF

セール価格：1533円

商品ID：5547/5548

iPhone 17 Pro用フィルターアダプター商品ページ(5547)：https://www.smallrig.com/jp/smallrig-filmov-attachable-filter-adapter-for-iphone-17-pro-max-67mm-5548.html

iPhone 17 Pro Max用フィルターアダプター商品ページ(5548)：https://www.smallrig.com/jp/smallrig-filmov-attachable-filter-adapter-for-iphone-17-pro-max-67mm-5548.html

映画制作、ビデオブログ、ライブストリーミングに最適なプロ仕様のiPhone 17 Pro/Pro Maxデュアルハンドヘルドビデオセット B04719/B04720

・オールインワン動画撮影リグ｜iPhone対応・プロ仕様モバイル撮影キット（照明・アナモルフィックレンズ・安定化・リモート操作を統合）

・アナモルフィックレンズ搭載｜1.55倍ワイドスクリーンで映画のような映像表現・レンズフレア効果を実現

・高安定デュアルハンドル設計｜手ブレを抑えた動画撮影・横/縦切替・トップ/サイドグリップ対応

・拡張アクセサリー対応｜コールドシュー・マグネット・クランプでマイク・ライト・バッテリー装着可能

・モバイル撮影ワークフロー最適化｜ワイヤレスリモコン・クイックリリース・モジュール設計で撮影効率を向上

通常価格：85839円

割引率：14%OFF

セール価格：72,963.15円

商品ID：B04719/B04720

iPhone 17 Pro/Pro Maxデュアルハンドヘルドビデオセット商品ページ：https://www.smallrig.com/jp/Smallrig-Pro-Level-iPhone-17-Pro-Max-Dual-Handheld-Video-Set-for-Filmmaking-Vlogging-Live-Streaming.html

SmallRigについて

創業10年以上のSmallRigは、カメラケージからスマホリグ、照明器具、Vマウントバッテリーまで幅広い撮影関連の製品を開発しつつあり、常に撮影に可能性を発掘することを追い求めています。User Collaborative DesignモードとDreamRigプログラムを立ち上げ、カメラマンなどの撮影従業者の依頼でDIY品を開発することをきっかけに、より多くの撮影愛好者へも便利グッズを提供できたらっと、ネット通販でのビジネスを開始しました。また、顧客中心という開発理念を重視のため、ユーザーとの需要のズレを防ぐことができます。当社の製品は、生配信、Vlog、プロのビデオ制作などの分野で広く使用されており、各国のお客様に愛用されています。

公式ホームページ：https://www.smallrig.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/smallrig

YouTube：https://www.youtube.com/@SmallRigGlobal

X（旧Twitter）：https://twitter.com/SmallrigJapan



本件の問い合わせ先

Email: marketing@smallrig.com/maki@smallrig.com

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