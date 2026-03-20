『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』、新作「税金の闇～マルサを欺く脱税とヤバい節税～」全14話を3月20日(金・祝)より「タテドラ」で配信開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が開発・運営する縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」は、現在配信中のオリジナルバラエティ企画『Mr.都市伝説 関暁夫の裏都市伝説』について、新テーマ「税金の闇～マルサを欺く脱税とヤバい節税～」(全14話)を2026年3月20日(金・祝)19:00より配信開始いたします。

本番組は、Mr.都市伝説 関暁夫さんがテレビやYouTubeでは語れない、様々な都市伝説の裏を紹介するトークバラエティです。チャンネル登録者数100万人超の人気YouTuberや各分野のプロフェッショナルなど、毎回テーマに精通した専門家をゲストに招き、「タテドラ」でしか聞けない最新のディープな都市伝説を語り尽くします。アプリ内での関連動画総視聴回数は300万回を突破し、2026年2月10日(火)には書籍も発売するなど、配信開始当初から根強い人気を誇ります。

今回のテーマは「税金の闇～マルサを欺く脱税とヤバい節税～」。日本トップクラスの税務調査数を誇る税理士の松本崇宏さんと、芸能人やYouTuberなどの会計事務所「芸能文化税理士法人」で会長を務める公認会計士・税理士の山田真哉さんをゲストに招いてトークを展開します。「経済の闇と税理士の知略」を主題に、マルサが踏み込む隠し金庫の現場や、闇営業が生む架空経費の罠、芸能人の経費の謎や究極の節税について、専門家とともに鋭く切り込みます。

公式サイト: https://tated.tv/toshidensetsu/

■新作テーマは「税金の闇～マルサを欺く脱税とヤバい節税～」

【配信開始日時】

2026年3月20日(金・祝)19:00

【配信先】

縦型ショートドラマアプリ「タテドラ」

【エピソード数】

全14話

＜主な内容＞

・押入れがせりあがると出現！調査官が見破った隠し金庫の正体

・タレントからVTuberまで、芸能人の美容整形費用は経費になるのか

・SNSへの豪遊投稿も見られている！？驚きの「AI税務調査」とは

・知らぬ間に架空経費水増しの理由に使われている？闇営業の罠

・4月～6月の残業は損！社会保険料「30%のからくり」

【出演者】

Mr.都市伝説 関暁夫

・裏都市伝説ブローカー

すみぽん

・ゲスト

松本崇宏

税理士事務所・法律事務所の勤務を経て、独立後は風俗業界専門の税務会計事務所を開業。全国に複数の事務所を展開し、風俗業界での顧客数は日本一、税務調査の数は日本トップクラスを誇る一大企業に。YouTubeチャンネル「税理士法人松本～税金の裏のウラ～」は登録者数約20万人、その他テレビやラジオの出演、書籍の出版など多方面で活躍。

山田真哉

公認会計士・税理士。2005年に出版したビジネス書『さおだけ屋はなぜ潰れないのか？』は約170万部の大ヒット。YouTubeチャンネル「オタク会計士ch【山田真哉】少しだけお金で得する」は登録者数100万人越え。現在は芸能人やYouTuberなどの会計事務所「芸能文化税理士法人」で会長を務め、有名人を約300名扱うなど、幅広い分野で活躍。

■番組概要

「都市伝説を超える、新たな伝説を一緒に作りませんか？」

都市伝説――それはもう、誰もが知る「表の話」。でも、まだ表に出ていない“裏話”があるんです。そこには、真実に近づくためのヒントが隠されているかもしれません。Mr.都市伝説・関暁夫がこれまで伝えてきたこと、「そんなの信じられない」と思った人も多いでしょう。でも振り返ってみてください。その言葉、意外と“嘘じゃない”と思いませんか？

いま、日本は大きな転換点に立っています。これからの未来を本気で考える人たちと共に、新しい一歩を踏み出してみませんか？テレビでは伝えきれない真実、他の配信では表現できない深い話。この番組だからこそ届けられる“本当の物語”があります。

さあ、一緒に世界を変えましょう！

【公式サイト】

https://www.tated.tv/toshidensetsu/

【配信中のテーマ・各回ゲスト】[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1840_1_4384f5150df2391ff5c8e64e40a5eb51.jpg?v=202603211151 ]

※ゲスト名は五十音順

【Mr.都市伝説 関暁夫さんプロフィール】

1975年6月21日生まれ、東京都出身。

人気番組「やりすぎ都市伝説」などに出演し、世界の不思議ミステリーを紹介する都市伝説テラー。「信じるか信じないかはあなた次第」を決めゼリフに日本に都市伝説ブームを巻き起こした。自由が丘では自身がオーナーをつとめる「セキルバーグカフェ」を経営。店内には都市伝説的に貴重な展示品の数々が飾られている。最近ではオンラインクラブ「情熱クラブ」も手掛けておりメンバーたちと防災への取り組み、ボランティア活動、趣味やスポーツの部活動に情熱を注ぎ未来に向けて精力的に活動中！

■「タテドラ」について

「タテドラ」は、オリジナルドラマを中心とした縦型ショートドラマアプリです。長編コンテンツを1話2分程度に分けて連続して視聴することができるため、スマートフォンから隙間時間にお楽しみいただきやすい構成になっています。

◆「タテドラ」概要

タイトル : タテドラ

ジャンル : 縦型ショートドラマアプリ

配信形式 : スマートフォン(iOS、Android)向けアプリ

著作権表記 : (C) DONUTS Co. Ltd. All Rights Reserved.

販売価格 : 無料(アプリ内一部有料コンテンツあり)

アプリアイコン◇「タテドラ」アプリダウンロード

App Store/Google Play ストアいずれも以下URLよりダウンロードいただけます。(12歳以上の利用を推奨)

https://app.adjust.com/1kh8d9uo

◇「タテドラ」公式サイト・SNSアカウント

「タテドラ」公式SNSでは配信作品に関する詳細や出演者からのコメント動画、オフショット写真等を発信しています。ぜひアカウントをフォローの上、投稿をご覧ください。

公式サイト : https://www.tated.tv/

公式X : https://x.com/tated_tv

ドラマ公式X : https://x.com/tated_drama

公式Instagram : https://www.instagram.com/tated.tv/

公式TikTok : https://www.tiktok.com/@tated.tv

公式YouTube : https://www.youtube.com/@tated_tv

公式LINE : https://lin.ee/1lHFnHh

公式Facebook : https://www.facebook.com/tated.tv/

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、「Ray」「Zipper」などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

社名 : 株式会社DONUTS

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/

本文中に記載されている会社名、サービス名及び製品名等は各社の登録商標または商標です。