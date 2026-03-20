農園リゾートTHE FARMにEXILE TETSUYAプロデュース【AMAZING COFFEE】コラボ「ヴィラ」誕生。アメコカラーの客室で世界観に浸る1日1棟限定ステイ

株式会社ザファーム

株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田泰明）が運営する宿泊・観光施設「農園リゾートTHE FARM（以下、THE FARM）」に、株式会社LDH kitchenが運営し、EXILE TETSUYAがプロデュースする『AMAZING COFFEE』 の世界観をまるごと体験できる、特別コラボレーション「ヴィラ」が誕生します。





森の静けさに包まれながらコーヒーの香りに浸る--まるで“コーヒーの小旅行”のような滞在体験をテーマに、THE FARM人気の2階建てグランピング「ヴィラ」1棟をリデザインしました。

外装にはAMAZING COFFEEのフラッグを掲げ、特別棟としてひと目でわかる佇まいに。



客室にはAMAZING COFFEEを代表するコーヒー豆「AMAZING BLEND」と、コラボレーション「ヴィラ」だけでお楽しみいただける限定BLENDを常備し、鳥のさえずりを聞きながらテラスで味わう一杯がここだけの時間へと誘います。



なお、本コラボレーション「ヴィラ」のご予約は、AMAZING COFFEEのサブスクリプションサービス「AMAZING V ROOM」会員様向けの「シークレットプラン」として販売いたします。

ご予約にはAMAZING V ROOMへの会員登録(月額550円(税込)) が必要です。

【限定販売】AMAZING COFFEE グランピング 1泊朝食付きプラン 概要

≪販売期間≫2026年4月24日（金）～6月14日（日）ご宿泊分まで※販売除外日あり

≪料金≫大人2名様 \44,220（税込）～

≪予約方法≫

本プランの予約サイトURLは、AMAZING V ROOM会員様へ向けた限定メールマガジンにてご案内いたします。(3月23日(月)配信予定※予定は変更になる場合がございます。)

メールマガジン配信日以降、新規で登録される方は、AMAZING V ROOMの会員登録後に配信される「AMAZING V ROOM 加入完了のお知らせ」メールに記載の予約サイトURLをご確認ください。

【AMAZING COFFEE 公式HP】https://www.amazingcoffee.jp/(https://www.amazingcoffee.jp/)

【AMAZING V ROOM】https://www.amazingcoffee.jp/amazingvroom(https://www.amazingcoffee.jp/amazingvroom)

宿泊者様限定ノベルティも。1日1棟限定のコラボ「ヴィラ」

本企画では、THE FARMの人気グランピング「ヴィラ」1棟をリデザイン。

外装にはAMAZING COFFEEのフラッグを掲げ、特別棟であることがひと目で伝わる佇まいに仕上げました。

【内装のこだわり】

● “アメコカラー”で統一した、温かみのある空間

AMAZING COFFEEのブランドカラーである“アメコカラー”を基調に、クッション、ベッドスロー、アートなどのアイテムをトーンを揃えてコーディネート。

森の緑とやわらかく溶け合う、心地よい滞在空間を演出します。

● ロースタイルのくつろぎスペース（室内ラウンジ）

コーヒーと相性の良い落ち着きのあるレイアウトで、ゆったり寛げる“室内ラウンジ”を設置。

コラボレーション「ヴィラ」だけの特別映像を楽しみながら、ゆったりとした時間をお過ごしいただけます。

客室にはAMAZING COFFEEを代表するコーヒー豆「AMAZING BLEND」と、コラボレーション「ヴィラ」だけでお楽しみいただける限定BLENDを常備し、鳥のさえずりを聞きながらテラスで味わう一杯がここだけの“香りの小旅行”へと誘います。

●宿泊者様限定ノベルティ（予定）

ご宿泊者様には、今回のコラボを記念したオリジナルエコバッグをプレゼント予定。

旅の思い出とともに持ち帰れるアイテムとしてお楽しみいただけます。

※詳細は後日発表いたします

※施設内ショップでお土産としてもご購入いただけます。

農園リゾートならではの自然体験もセットで楽しめる

【収穫体験】土に触れながら野菜を摘み取るひとときは、都市では味わえない癒しの瞬間【焚き火体験】夜風のなかパチパチと弾ける火を眺めながら、コーヒーを楽しんで【おふろcafe かりんの湯】たっぷり遊んだあとは天然温泉で体を温めて。“湯×コーヒー”の癒しコンボは、ここでしか味わえません選べるサウナで、じっくり整う。男女共用サウナやバレルサウナなど全4種類

滞在中は、コラボルーム「ヴィラ」で味わう特別な世界観に加えて、農園リゾートならではの自然体験もあわせてお楽しみいただけます。

農園に出て季節の恵みに触れ、夜は焚き火の火音に癒され、遊び疲れた体には併設の温浴施設「おふろcafe かりんの湯」でほどいていく--。そしてそのままヴィラに戻って、アメコの一杯を。

コーヒーの香りを起点に、自然の時間へとスッと入り込めるのがこの滞在の魅力です。

宿泊・コーヒー・アクティビティがひとつにつながる、THE FARMならではの体験をお届けします。

EXILE TETSUYA コメント（全文）

究極の“農園リゾート” THE FARMさんとコラボレーションさせていただき、AMAZING V ROOM会員の皆さまだけのシークレットプランをご用意いただきました。

AMAZING V ROOMの6つのテーマにもある「Value」「Vacation」を存分に感じていただけるような、価値ある癒しの時間がお楽しみいただけます。

お部屋ではコーヒー豆を挽いて抽出するまでが体験できるので、すぐそばに自然を感じながら、そして、COFFEEの香りに癒されながら、のんびりとお寛ぎください。

THE FARMさんならではの「自然体験」も併せてお楽しみいただけるということで、僕の大好きな焚き火とコーヒーの最高な組み合わせを、ぜひ皆さまにも楽しんでもらえたら嬉しいです。

■株式会社ザファーム

2016年5月創業。千葉県に関東最大級のグランピング施設を有し、アウトドア・イノベーションサミットで6年連続アワード受賞し殿堂入りした農園リゾート「THE FARM(ザファーム)」の運営を行う。経営理念は「農ある暮らしをすべての人に」。新しいスタイルの手軽な農業体験・アウトドアの楽しみ方を提供。

https://www.thefarm.jp/

本社 ：千葉県香取市西田部1309-29

会社名：株式会社ザファーム

代表 ：武田 泰明

創業日：2016年5月26日

事業 ：「農園リゾートTHE FARM(ザ ファーム)」の運営

(グランピング、コテージ、カフェ、キャンプ場、温浴施設)

フランチャイズ事業の運営

■AMAZING COFFEE

株式会社LDH kitchen が運営し、EXILE TETSUYA がプロデュースするコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」。始まりは一杯のコーヒーとの出会い。あまりのおいしさに感銘を受けたTETSUYA は、コーヒーに興味を持ち、コーヒーマイスターの資格取得などを経て2015年に移動販売車シトロエン（通称：シトくん）と共に様々なイベントで出店を始めます。そして2016年、第一号店となる「AMAZING COFFEE TOKYO NAKAMEGURO」をオープン。原料や店舗で使用するマシンへのこだわり、2021年にはTETSUYA が「SCAJ コーヒーマイスター初代アンバサダー」にも就任し、コーヒー愛好家からも本格的なおいしさに注目が集まり、徐々に知名度を高め、 2026年3月現在、全国に12店舗(直営・コラボレーション店舗含む)とオンラインショップを運営。「おもてなしの心」を大切に、コーヒーがより身近なものに感じていただけるよう、来てくださるお客様をはじめ、働く方々など携わる全ての皆様が HAPPY になれるような空間こそが「AMAZING COFFEE」です。

OFFICIAL SITE： https://www.amazingcoffee.jp(https://www.amazingcoffee.jp)

公式Instagram： https://www.instagram.com/amazing_coffee_official/(https://www.instagram.com/amazing_coffee_official/)

公式X ： https://twitter.com/amazingcoffee__(https://twitter.com/amazingcoffee__)