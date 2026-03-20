【MOTTERU】3/20(金) 20:00スタート「楽天お買い物マラソン」にて新商品・人気商品を最大約50%OFFで販売

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株式会社MOTTERU

株式会社MOTTERU（モッテル）（本社：神奈川県海老名市、代表取締役：櫻田良太）は、3月20日(金)より開催される楽天市場『楽天お買い物マラソン』に合わせ、人気製品などのアイテム80点を最大約50%オフで販売いたします。



【MOTTERUのSALE期間：3/19(木) 20:00-3/26(木) 14:00】


(楽天お買い物マラソン対象期間：3/20(金) 20:00-3/26(木) 01:59)


SALE対象商品はこちら :
https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000138/

注目の新商品アイテム(一部抜粋)


MOT-ACPD30C2

MOT-HDFAN06

MOT-HDFAN03

MOT-HDFAN05

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/300_1_70cfd0a52a56ffd7e4a1470e2ae64775.jpg?v=202603211151 ]

その他新商品はこちら(https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000182/)


1,000円OFF以上アイテム(一部抜粋)


MOT-MBAC10001

MOT-MB25001

MOT-SOLAR24

MOT-ACPD65

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/300_2_6a5f33f332ec447c38b6b6068ca9dd8f.jpg?v=202603211151 ]

ポイント倍率アップアイテム(一部抜粋)


MOT-CBBAND05

MOT-WPCAU

MOT-SRING02

MOT-SRING03

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/78304/table/300_3_42d43a6c026251f858c09938e6227a51.jpg?v=202603211151 ]

その他ポイント倍率アップ商品はこちら(https://item.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000152/)


1000円ぽっきりアイテム(一部抜粋)


ケーブルバンド(MOT-CBBAND02)

シリコンケーブル(MOT-BCECAC)

ストラップ(MOT-STRAP01)

エコケーブル(MOT-ECOAL)

その他1,000円ぽっきり商品はこちら(https://soko.rms.rakuten.co.jp/motteru/c/0000000151/)


まだまだお得な製品がたくさん！この機会にぜひお買い求めください。





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