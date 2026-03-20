EXILE TETSUYAプロデュースの『AMAZING COFFEE』千葉県・香取市の農園リゾートTHE FARMと初のコラボレーション1日1棟限定の特別仕様「ヴィラ」が誕生

株式会社LDH kitchen

株式会社LDH kitchen（本社：東京都目黒区、代表取締役社長CEO：鈴木 裕之）が運営し、EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップ『AMAZING COFFEE』は、株式会社ザファーム（本社：千葉県香取市、代表取締役：武田 泰明）が千葉県香取市で運営する農園リゾート『THE FARM』と初のコラボレーション企画を実施いたします。

本企画では、THE FARMの人気宿泊棟である2階建てグランピング「ヴィラ」1棟をAMAZING COFFEE仕様へリデザイン。AMAZING V ROOM会員限定のシークレットプランとして、2026年4月24日（金）より販売を開始いたします。

森とコーヒーが織りなす“香りの小旅行”を楽しむ特別ステイ

森静かな森に包まれ、コーヒーの香りとともに過ごす--。

今回のコラボレーション「ヴィラ」では、まるで“コーヒーの小旅行”のような滞在をテーマに、外装にAMAZING COFFEEのフラッグを掲げ、特別棟であることがひと目で伝わるデザインに仕上げました。

室内には、ブランドのアイデンティティである“アメコカラー”を基調としたインテリアを配置し、クッション・ベッドスロー・アートなどをトーンで統一。緑豊かな森とやわらかく調和する、温かみのある空間を演出しています。

また、室内ラウンジにはロースタイルのくつろぎスペースを設置し、コラボレーション「ヴィラ」でのみ視聴できる特別映像をご用意。客室では「AMAZING BLEND」に加え、本プランの“限定BLEND”を常備しており、鳥のさえずりを聞きながらテラスで味わう一杯は、ここだけの“香りの小旅行”へと誘います。

本企画のご予約は、AMAZING COFFEEのサブスクリプションサービス「AMAZING V ROOM」（月額550円／税込）会員限定で受付いたします。

6つのテーマのうち「Value」「Vacation」を象徴するような、価値ある癒しの時間をTHE FARMならではの自然体験とともにお楽しみください。

AMAZING COFFEE プロデューサー EXILE TETSUYA コメント

究極の“農園リゾート” THE FARMさんとコラボレーションさせていただき、AMAZING V ROOM会員の皆さまだけのシークレットプランをご用意いただきました。

AMAZING V ROOMの6つのテーマにもある「Value」「Vacation」を存分に感じていただけるような、価値ある癒しの時間がお楽しみいただけます。

お部屋ではコーヒー豆を挽いて抽出するまでが体験できるので、すぐそばに自然を感じながら、そして、COFFEEの香りに癒されながら、のんびりとお寛ぎください。

THE FARMさんならではの「自然体験」も併せてお楽しみいただけるということで、僕の大好きな焚き火とコーヒーの最高な組み合わせを、ぜひ皆さまにも楽しんでもらえたら嬉しいです。

EXILE TETSUYA

コラボレーション「ヴィラ」概要

THE FARMの人気グランピング「ヴィラ」1棟をAMAZING COFFEE仕様にリデザインし、外装にはブランドフラッグを掲出。特別棟であることがひと目で伝わる佇まいに仕上げました。

内装のこだわり

● “アメコカラー”で統一した、温かみのある空間

AMAZING COFFEEのブランドカラーである“アメコカラー”を基調に、クッション、ベッドスロー、アートなどをトーンで統一。

森の緑とやわらかく溶け合う、心地よい滞在空間を演出します。

● ロースタイルで過ごす、室内ラウンジスペース

コーヒーと相性の良い落ち着いたレイアウトで、ゆったり寛げる“室内ラウンジ”を設置。

コラボレーション「ヴィラ」でのみ視聴できる特別映像を楽しみながら、上質なひとときをお過ごしいただけます。

客室には、AMAZING COFFEEを代表する「AMAZING BLEND」と、本プランの“限定BLEND”をご用意。

鳥のさえずりを聞きながらテラスで味わう一杯は、ここだけの“香りの小旅行”へと誘います。

●宿泊者限定ノベルティ（予定）

ご宿泊者様には、今回のコラボを記念したオリジナルエコバッグをプレゼント予定。

旅の思い出とともに持ち帰れるアイテムとしてお楽しみいただけます。

※詳細は後日発表／施設内ショップでも購入可能

さらに滞在中は、特別仕様の「ヴィラ」だけでなく、THE FARMならではの自然体験もあわせてお楽しみいただけます。

農園に出て季節の恵みに触れ、夜は焚き火の火音に癒され、遊び疲れた体は併設の温浴施設「おふろcafe かりんの湯」で整える--。

そして再びヴィラへ戻り、AMAZING COFFEEの一杯を味わう。

コーヒーの香りを起点に、自然の時間へとすっと入り込めることが、この滞在の大きな魅力です。

宿泊・コーヒー・アクティビティがつながる、THE FARMならではの体験をお届けします。

プラン詳細

≪販売商品名≫

AMAZING COFFEE グランピング 1泊朝食付きプラン

≪販売期間≫

2026年4月24日（金）～ 6月14日（日）ご宿泊分

※除外日あり

≪料金≫

大人2名様 \44,220（税込）～

≪予約開始≫

2026年3月23日（月）18:00

≪予約方法≫

本プランの予約サイトURLは、AMAZING V ROOM会員様向けの限定メールマガジンにてご案内いたします（3月23日配信予定／変更の可能性あり）。

同日以降に新規登録される方は、会員登録後に配信される「AMAZING V ROOM 加入完了のお知らせ」メールに記載のURLよりご予約ください。

AMAZING COFFEE「NEWS」：https://www.amazingcoffee.jp/news/detail/932

AMAZING V ROOM：https://www.amazingcoffee.jp/amazingvroom

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ザファーム 広報

TEL：0478-70-5551（10:00～18:00）

MAIL：info@thefarm.jp

担当：椎名・旭

THE FARMについて

2016年5月創業の株式会社ザファームが運営し、千葉県に関東最大級のグランピング施設を有する“農園リゾート”。アウトドア・イノベーションサミットにて6年連続でアワードを受賞し、殿堂入りを果たしました。

「農ある暮らしをすべての人に」を理念に、手軽な農業体験と新しいアウトドアの楽しみ方を提案しています。

THE FARM OFFICIAL SITE：https://www.thefarm.jp/

AMAZING COFFEEについて

AMAZING COFFEEは、株式会社LDH kitchenが運営し、EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップです。

始まりは、一杯のコーヒーとの出会い。あまりの美味しさに感銘を受けたTETSUYAはコーヒーに魅了され「コーヒーマイスター」※1 の資格取得などを経て2015年に「シトくん」の愛称で親しまれる移動販売車「シトロエン」と共にさまざまなイベントで出店を開始しました。

翌年、2016年には、第一号店「AMAZING COFFEE TOKYO NAKAMEGURO」をオープン。

原料や店舗で使用するマシンへのこだわりを貫き、2021年にTETSUYAは「SCAJ コーヒーマイスター初代アンバサダー」※2 にも就任。コーヒー愛好家からも本格的な味わいに注目が集まります。

2024年10月には名古屋にGENERATIONS 小森隼 初プロデュースのイートインカフェ「AMAZING COFFEE AICHI NAGOYA」が誕生し、全国に現在12店舗（直営・コラボレーション店舗含む）とオンラインショップを展開しています。

「おもてなしの心」を大切に、コーヒーをもっと身近に感じていただけるよう、訪れるお客様、働くスタッフ、関わるすべての人が“HAPPY”になれる空間。それがAMAZING COFFEEです。

※2 日本スペシャルティコーヒー協会（SCAJ）が認定。コーヒーの基礎知識から抽出技術、品質評価まで幅広い専門知識を有することを証明し、コーヒーの魅力を正しく伝えるプロフェッショナルとして活躍するための資格。

※3 日本スペシャルティコーヒー協会（SCAJ）が選任する、コーヒーマイスター制度の認知拡大と啓発活動を担う公式アンバサダー。コーヒー文化の普及やスペシャルティコーヒーの魅力を広める役割を担う。

OFFICIAL SITE：https://www.amazingcoffee.jp

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