【TAC教員採用試験】2026年3/24（火）オンラインで開催「今年聞かれる面接質問」

TAC株式会社ライブ配信で、当日質問もできます。入退室は自由で、顔や氏名が他の参加者に映ることはありません。

面接試験を控えたみなさまへ。面接は「準備」が命です！

面接官はその「準備」の具合から、受験生の熱量や本気度、教員適性をはかります。

とはいえ、何百何千とある質問の回答をすべて準備するというのは現実的ではありません。

ではどうするか？想定質問の範囲を、「今年聞かれる可能性の高い質問」だけに絞り込み、それらに対する回答を優先的に準備しておくことで、効率化をはかるのです。

当セミナーでは、志望動機や自己ＰＲなどの「定番質問」に加え、昨今の面接傾向や教育課題を踏まえた「今年聞かれる可能性が高い教職質問・場面指導系質問」を複数ご紹介します。

これらの質問に対する回答を準備しておくことで、面接対応力は飛躍的に向上するはずです。

しっかり準備して挑みましょう！

2026年 3/24（火）19:30 ～20:30（オンライン）

予約する :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#nagahira_0324

- 担 当 講 師

永平 一洋 講師

予備校講師歴20 年以上で、主要指導教科は数学と英語。教育アプリの開発プロジェクトにも携わり、講師責任者として400 人以上の講師を主導した経験を持つ。指導形態や対象者を問わず、あらゆるフィールドで非常に高い評価を獲得しており、公務員試験等の数的処理の指導経験も豊富である。

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#(https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#nagahira_0324)nagahira_0324(https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/kyoin_gd_gd.html#nagahira_0324)

※定員になり次第、受付終了します。

〈2026年3月31日まで〉春割キャンペーン実施中！

2026年の受験対策をお得に始めるラストチャンス！

■ キャンペーン期間 現在実施中 ～ 2026年3月31日（火）

■ 対象コース ・セレクト本科生B（プレミアム）・速修セレクト本科生A（プレミアム）

■ 対象学習メディア Web通信講座 / ビデオブース＋Web講座

■ キャンペーン特典 通常受講料より 30,000円または10,000円OFF（科目数により変動）

■ こんな方におすすめ 2026年度の教員採用試験合格を目指す方（社会人・既卒・大学生など）

特に、忙しい社会人の方、今から本格的に学習をスタートする方、教職教養を効率的に学びたい方におすすめです。

※詳細は公式サイトでご確認ください

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_kyoin/campaign_lp.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html