【RORRY】楽天マラソン開催！人気モバイルバッテリー＆ワイヤレス充電器が最大4,026円OFF（3/20～3/26）

ロリー・ジャパン株式会社

2026年3月20日（金）20:00 ～ 3月26日（木）01:59 は、楽天市場で開催される「楽天マラソン」の期間です。RORRY楽天ストア(https://a.r10.to/hPczh0)では、全店20種類以上の商品を対象に、最大4,026円OFFになる割引を実施いたします。

さらに今回は、全商品に使える隠れ5％OFFクーポン（JZEC-IBZE-ZTOT-IS4I）も併用可能で、最大割引を手軽に利用できる特別な機会です。

一年の始まりや春の新生活の準備、自分へのご褒美、大切な人へのプレゼントにもぴったり。

楽天マラソン期間中に、ぜひこの機会をお見逃しなく。

■ セール概要

期間： 2026年3月20日(金) 20:00 ～ 3月26日(木) 01:59

対象商品・クーポン内容：店舗全品対象(https://a.r10.to/hPczh0)

1,000円以上 100円OFF

3,000円以上 300円OFF

5,000円以上 500円OFF

10,000円以上 1,000円OFF

20,000円以上 2,000円OFF

全店併用可能な隠れ5％OFFクーポンも利用可能

クーポンコード：JZEC-IBZE-ZTOT-IS4I

※楽天Global Festaクーポンとの併用で、最大4,026円OFFになる場合があります。

対象： RORRY楽天市場店(https://a.r10.to/hPEtdF)

(※)商品名をクリックすると、各商品の販売ページへアクセスできます。

■ 春をやさしく彩る、RORRYの特別セール

１.RORRY PalmGo

ホワイトデー 10倍ポイント祭り

RORRY PalmGo Apple Watch対応 モバイルバッテリー 小型 軽量10000mAh（D5-10000）(https://a.r10.to/h8YdQS)

当店通常価格5,999円

3,999～4,299円送料無料

360～390ポイント（1倍+9倍UP）

２.RORRY CharmGo SNSに大人気 モバ充 カラビナ付き

限定1300円OFF+P5倍＼SNS話題沸騰 楽天1位／

RORRY モバイルバッテリー apple watch 急速充電 5000mAh 2本ケーブル内蔵（D2-5000）(https://a.r10.to/hk5hH6)

当店通常価格4,099円

3,680円送料無料

＼P5倍+限定1400円OFF／【楽天8冠受賞 進級プロ版】

RORRY 10000mAh ケーブル内蔵 USB-C+lightningケーブル 20W 軽量 小型（D2-10000）(https://a.r10.to/hYh0kg)

当店通常価格5,980円

4,580円送料無料

205ポイント（1倍+4倍UP）

RORRY【超急速Ultra版】 大容量 (20000mAh PD30W) 2本ケーブル内蔵（D2-20000）(https://a.r10.to/h5EQZu)

6,990円送料無料

楽天1位★連続受賞 P5倍【SNS話題沸騰 超ミニ 急速充電】

RORRY Apple Watch 充電器 モバイルバッテリー USB-C ケーブル内蔵 （D2-2500）(https://a.r10.to/hP42Wo)

2,599円送料無料

115ポイント（1倍+4倍UP）

★1100円OFF！【SNS大人気 可愛いチャーム型 】

RORRY モバイルバッテリー 軽量 小型 携帯充電器 Type-C + iPhone用ライトニング 2本ケーブル内蔵 （T1-5000）(https://a.r10.to/h54vPe)

当店通常価格3,990円

2,990円送料無料

★楽天1位★限定2000円OFF【SNS話題沸騰 ミニサイズ チャーム型】

RORRY モバイルバッテリー 10000mAh 大容量 軽量 小型 携帯充電器 Lightning type-c ケーブル内蔵 PD30W（T1-10000）(https://a.r10.to/hgjYCI)

3,999円送料無料

グローバルフェスタ 最大2,026円オフクーポン配布中+40％クーポンoff

RORRY モバイルバッテリー カラビナ付 Apple Watch充電対応12000mAh・巻き取り式USB-Cケーブル内蔵・30W急速充電（D3-12000）(https://a.r10.to/hPZT4M)

当店通常価格9,999円

5,999円送料無料

３.スタンド式のモバイルバッテリー

グローバルフェスタ 最大2,026円オフクーポン配布中

業界初両用 ワイヤレス充電器とモバイルバッテリー両立 4in1magsafe充電器 （M3）(https://a.r10.to/hkcJEv)

当店通常価格7,999円

6,999円送料無料

4in1ワイヤレス充電器・ステーション

角度調整可能・首や背中の負担が軽減

10000mah大容量・１日の外出で安心

15WにiPhone・3.5Wにapplewatchを急速充電

業界最新版ホールスイッチ・ピッタと充電できるモバイルバッテリー

★SS限定1600円OFF!

【自信作 究極の充電器 45W】RORRY ワイヤレス充電器 4in1 magsafe対応 大容量（M5/M4）(https://a.r10.to/hYvDH1)

9,999～10,999円送料無料

【グローバルフェスタ 最大2,026円オフクーポン配布中 1000円off+p5倍】

RORRY 昇進版 モバイルバッテリー qi2認証・10000mAh・折りたたみスタンド型 （M8）(https://a.r10.to/hk4W93)

当店通常価格5,999円

5,000円送料無料

SS限定★70%OFF+P10倍

最強新作 3in1ワイヤレス充電 magsafe 小型 軽量 10000mAh 15W 1.8cm薄型 （P1）(https://a.r10.to/hFqa6P)

当店通常価格5,990円

2,999円送料無料

270ポイント（1倍+9倍UP）

【グローバルフェスタ 最大2,026円オフクーポン配布中+10倍ポイントアップ】

RORRY モバイルバッテリー【 三つ折り式・スタンド型・Apple Watch対応】magesafe対応 5000mAh ワイヤレス充電器（D17）(https://a.r10.to/hPpIT1)

5,000円送料無料

450ポイント（1倍+9倍UP）

４.ACコンセント一体型モバイルバッテリー

【スーパーSALE限定で3699円+P5倍】

RORRYモバイルバッテリー コンセント一体型 10000mAh ACプラグ付き 携帯バッテリー（CB06）(https://a.r10.to/hgSnsn)

3,999円送料無料

【年間最安で4699円！12/3 20:00～今年ラストSSセール★今はカゴへ！】

RORRY lightningケーブル内蔵 ACコンセント一体型モバイルバッテリー （CB02）(https://a.r10.to/hkWScf)

当店通常価格5,299円

4,699円 送料無料

【年間最安で4409円！P10倍+500円offクーポン 12/11迄～今年ラストSSセール】

RORRY モバイルバッテリー コンセント一体型 超小型・ACアダプター取り外し・USB-Cケーブル内臓 5200mAh （CB02-C）(https://a.r10.to/hRVIxr)

当店通常価格4,409円

５.充電式カイロ

★楽天1位★【 特価で1599円！セール最終日 冬の外出の物推薦】

冬の対策-繰り返してカイロ 充電式 ハンドウォーマー 電子式 （2個セット・10000mAh大容量・充電と収納スタンド付）(https://a.r10.to/hY0sqx)

当店通常価格3,599円

1,599円送料無料

楽天マラソン期間は 3月26日(木)01:59まで！RORRYストアで対象商品をチェックして、クーポンを使ってお得にお買い物を楽しんでください。

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

※本製品はサンプル提供可能です。

レビュー取材やプレゼントパブリシティなど用途と必要個数をご連絡ください。

株式会社RORRY 広報担当：MOMOKO

メールアドレス：marketing@rorry.com