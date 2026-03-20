累計40万部突破！『一生折れない自信のつくり方』シリーズ最新刊『経営者のための一生折れない自信のつくり方』が発売

アチーブメント株式会社

2026年3月3日（火）、アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長 青木仁志による新刊『経営者のための一生折れない自信のつくり方』をアチーブメント出版より発売いたしました。シリーズ累計40万部を突破する『一生折れない自信のつくり方』の最新刊となる本書は、さらなる成長を目指す経営者に向けて、38年間の経営人生で実証されてきた「真の自信を培うための実践の書」です。

■ 38年間で築き上げた「実証済み」の経営哲学

本書でお伝えするのは、一時的なモチベーションを高めるための単なる精神論ではなく、著者の青木が資本金500万円からスタートし、38年間でグループ売上81億円の組織を築き上げてきた「一生折れない自信」のつくり方を体系化した実践手法です。

自らの手で新たな価値を創造し、社員やその家族の幸せを育んでいく経営という仕事において、いかにして揺るぎない自信を築き、組織を牽引していくのか。その具体的なノウハウと経営哲学が網羅されています。

■書籍概要

書籍名：経営者のための一生折れない自信のつくり方

価格：1,650円(税込)

著者:青木仁志

ISBNコード:978-4-86643-192-5

ページ数:187

発売日:2026年3月3日

判・製本:四六判・並製

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■著者プロフィール：青木 仁志（あおき さとし）

アチーブメント株式会社 代表取締役会長 兼 社長

アチーブメントグループ CEO

公益財団法人 青木仁志啓育財団 理事長

米国ナポレオン・ヒル財団 ゴールドメダリスト(リーダーシップディベロップメント部門)

1987年、32歳で選択理論心理学を基礎理論としたアチーブメント株式会社を設立。会社設立以来、延べ52万名の人財育成と、1万名を超える中小企業経営者教育に従事している。

150ヶ国以上で実施される世界最大の従業員意識調査・研究機関であるGreat Place To Work(R) Institute Japanが主催する「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門第1位、10年連続ベストカンパニーに選出(2016-2025年版、従業員100-999人部門)される。

2025年、ナポレオン・ヒル財団のリーダーシップディベロップメント部門にて、アジア人初のゴールドメダルを受賞。

著書は、30万部のベストセラーとなった『一生折れない自信のつくり方』など累計70冊。

■アチーブメント株式会社について

創業から39年目を迎える、人材教育コンサルティング企業。「教育の力で世界を変える」をスローガンに、社会人向け公開講座や企業向け研修をはじめ、目的を土台にした人生設計・企業経営を伝えている。これまでに情報をお届けした顧客は52万名以上にのぼり、経営者教育に特化したプログラムや、組織力開発などでも高い評価を得ている。2025年に東京商工会議所議員企業に選出。2026年版日本における「働きがいのある会社」ランキングにて中規模部門第3位にランクイン。2016年～2026年まで11年連続ベストカンパニーを獲得。社会人教育で培ったノウハウを生かして、学校教育・子ども教育の分野や、官公庁・国公立大学での人材教育にも活動の幅を広げ、企業に限らず多くの組織を支援している。