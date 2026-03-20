生クリームの美味しさを、そのままアイスに。【生クリーム専門店ミルク】から北海道の恵みを活かしたアイスクリームを発売

株式会社 オペレーションファクトリー

生クリーム専門店ミルク（運営：株式会社オペレーションファクトリー）は、北海道・根釧地区産の生クリームを贅沢に使用したアイスクリーム「ごほうびミルクアイス」を発売いたします。

本商品は、「生クリームの美味しさを、そのままアイスに」をコンセプトに、素材本来の味わいを最大限に引き出すことを目指して開発しました。



圧倒的なコクと、ミルクの余韻。

本商品に使用しているのは、北海道の中でも特に質が高いことで知られる根釧地区産の生クリーム。広大な牧草地と冷涼な気候に恵まれた環境で育った乳牛から生まれる生クリームは、乳脂肪分が高く、コクがありながらも後味が軽いのが特長です。

生クリーム専門店ミルクは、これまで数多くのスイーツを通して「生クリームが主役」の美味しさを追求してきました。今回のアイスクリームは、その美味しさを最もシンプルに、そしてストレートに表現した商品です。

素材を活かすための、製造へのこだわり

本商品は、北海道に拠点を置くアイスクリームメーカーと共同で開発・製造しています。酪農が盛んな土地で培われた技術と経験を活かし、素材の味を最大限に活かす製法を採用しました。

製造にあたっては、生クリームがもつ本来の香りやコクを損なわないよう、原料の扱いから製造工程まで、丁寧なものづくりを徹底しています。

・原料の風味を壊さない低温仕上げ

・空気を含ませすぎないことで生まれる、濃厚でなめらかな食感

・香料や甘味料に頼らず、自然なミルクの味わいを引き出す設計

こうした工程により、生クリームの甘みとコクがダイレクトに伝わるアイスクリームが完成しました。

生クリームが主役の、シンプルで贅沢な味わい

口に含んだ瞬間に広がるのは、ミルク本来のやさしい甘み。

舌の上でゆっくりと溶けながら、根釧地区産生クリームならではのコクと香りが余韻として残ります。冷凍庫から出してすぐはすっきりとした味わい。だんだんと甘さが強くなり時間の経過とともに変化する味わいもお楽しみいただけます。

人工甘味料や香料は使用せず、生クリームそのものの美味しさで成立する味わいは、生クリーム専門店ミルクならでは。最後まで重さを感じさせない、何度でも食べたくなる後味に仕上げました。

商品概要

商品名：ごほうびミルクアイス

発売日：2026年3月21日(土)

お届日：2026年4月1日(水)以降

販売場所：公式オンラインストア(https://shop.opefac.com/products/milk-icecream)

内容量／価格：8個入り4,800円(5,184円税・送料込)

生クリーム専門店ミルクについて

生クリーム専門店ミルクは、「美味しい素材を、もっと美味しく。」をコンセプトに、

北海道産生クリームの魅力を最大限に引き出したスイーツを展開しています。

生クリームが主役となる商品づくりを通じて、ミルクの新しい価値を提案し続けています。

会社概要

社名：株式会社オペレーションファクトリー

大阪本社：〒550-0014 大阪市西区北堀江1-12-10 山田ビル2F

東京本部：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷４-８-７ アツミビル２F

代表者：代表取締役 笠島 明裕

設立：1998年7月

従業員数：正社員 347名 アルバイト 1,255名(2025年12月末時点）

店舗数：45店舗 (2025年12月末時点 大阪26店舗/東京16店舗/福岡3店舗)

事業内容：多業態のレストラン運営、ホテルレストランの運営受託、飲食店プロデュース、コンサルティング 、テイクアウトを目的としたスイーツの食物販店運営、EC / FC / ライセンスなどの飲食関連サービス事業

URL http://www.opefac.com/