西麻布に“炎上焼肉”君臨！京焼肉の『うしと』3月23日にオープン

SNSを席巻する”炎上”ビジュアル。最高級シャトーブリアンを炎が包み込む

glam株式会社

東京・西麻布。感度の高い大人が集うこの街に、3月23日、全く新しいコンセプトを掲げる焼肉店『うしと』（本社：東京都港区）が誕生します 。

話題の”炎上焼肉”

炎が燃えがる圧倒的なインパクトで認知を独占し、一歩足を踏み入れれば「京都の静寂」が広がる。

この「外向き」と「内向き」。西麻布と京都の、静と動の二層構造こそが、『うしと』が提供する唯一無二のコンセプトであり、新しい五感で愉しむ食体験となります。

■ シグネチャーメニュー：最高級シャトーブリアンの「ヒレ炎上藁焼き」

炎が燃え上がり、香りが舞う「うしと」

お客様の目の前で照明が落とされ、静寂の中で一気に舞い上がる「京の火」 。

藁の香りを一瞬で肉に纏わせ、高温で表面を焼き上げることで、旨味を極限まで閉じ込めます。炎が燃え上がる一瞬は、まさに「五感で味わう炎上」です 。

■ 予約について：毎月1日、12時の争奪戦

『うしと』は個室3部屋のみの、完全なるプライベート空間です 。

それに伴い、一般公開されるのは、わずか1日3組のみ。

4月分の予約は、4月1日 12:00より、公式予約サイト にて一斉に解放いたします 。

【店舗情報】

店名： うしと

電話番号：03-6432-9996

所在地： 東京都港区西麻布1-10-15-1F

価格： コース 30,000円（税抜・サ別）

構造： 1部 18:00（コース） / 2部 20:30

HP : https://ushito.jp/