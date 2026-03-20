【最大80%OFF＋クーポン併用】「amood（アムード）」、新生活シーズン3大特集を同時開催！

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グローバルファッションプラットフォーム「amood（アムード）」は、2026年3月23日（月）から3月29日（日）まで、新生活シーズンに合わせた大型プロモーション「新生活3大特集」を開催いたします。韓国ストリートブランドを集めた「韓スト」、人気雑貨ブランドが勢揃いする「バッグ特集」、学生向け特別優待「学割」の3テーマを同時展開。最大80%の商品割引にクーポンの重複適用まで可能な、今春最大のショッピングチャンスです。

■ 新生活シーズン到来！

「amood」が3大特集を同時展開 新学期・新生活のスタートを前に企画された今回のイベントは、amoodをご利用いただいているユーザーの皆様に、この春最大のお得な体験をお届けするべく実施いたします。各特集ごとに異なる割引率とクーポン特典をご用意しており、お目当てのアイテムを最もリーズナブルな価格でお求めいただけます。

１. 韓スト｜韓国ストリートブランド一堂集結

今、日本で最もホットな韓国ストリートブランドが一堂に集まる特集です。Sugar Powder（シュガーパウダー）、anyonemore（エニワンモア）をはじめとする人気ブランドが大挙参加。最大80%OFFの商品割引に加え、20%OFFクーポンの重複適用も可能な、見逃せないチャンスとなっています。

▶︎ 韓スト特集ページ(アクセスリンク(https://www.amood.jp/external?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20196)）

２. バッグ特集｜人気雑貨ブランドが勢揃い

LAINI（ライニ）、ISM MARKET、dalda9など計6ブランドが参加する大型バッグ特集です。雑貨15%OFFクーポンはもちろん、一部商品では30%の特別価格もご用意。最大70%OFFの商品割引に30%OFFクーポンを組み合わせれば、お気に入りのアイテムを破格の価格でお求めいただけます。

▶︎ バッグ特集ページ(アクセスリンク(https://www.amood.jp/external?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20197))

３. 学割｜新学期を迎える学生の皆様への特別優待

新学期を迎える学生の皆様に向けた、amoodだけの特別割引です。この春、新しい自分をスタイリングする絶好のチャンスをぜひお見逃しなく。

・対象：15歳～25歳（2001年～2011年生まれ）

・特典：全商品10%OFF

■ イベント概要

▶︎ 開催期間：2026年3月23日（月）00:00 ～ 2026年3月29日（日）23:59

▶︎ 開催内容：「韓スト」「バッグ特集」「学割」3大特集を同時開催

▶︎ イベントページ(アクセスリンク(https://www.amood.jp/external?uri=https%3A%2F%2Fevent.pastelco.jp%2Fevent%2F20198))

▶︎ amood 公式Instagram(アクセスリンク(https://www.instagram.com/amood_jp_official/))

普段気になっていたアイテムがある方も、この春の新しいスタートを準備中の方も、amoodの「新生活3大特集」でお得なショッピングをお楽しみください。

■ amoodについて

韓国ファッション通販アプリ「ABLY（エイブリー）」が運営するファッションプラットフォーム「amood（アムード）」。AIベースのパーソナライズ技術、最新K-スタイル商品、そして日本専用グローバル物流センターによる安心配送を通じて、ファッションアイテムをスムーズにお届けしています。

サービスURL：https://amood.jp