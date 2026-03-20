ダンス×テクノロジー。新感覚エンターテインメント、4月5日(日)Live!横浜 2026にて「KADOKAWA DREAMS × Sony Special Live」開催決定！

株式会社KADOKAWA

“次世代ダンサー × 最先端テクノロジー × オーディエンス参加型”

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」のトップチーム KADOKAWA DREAMS と、世界をリードする ソニー の解析テクノロジーが融合。 本イベントは、ソニー株式会社主催のもと、テクノロジーがダンスの熱量を可視化し、エンターテインメントの枠を超えた没入体験をお届けするスペシャルステージです。

ダンス・音楽・映像、そして観客の皆さんの熱狂を、ソニーの最新センシング技術でリアルタイムに解析。横浜の地から、リアルとカルチャーをつなぐ全く新しい“体験型ショーケース”を発信します。

会場ではソニー株式会社が提供するテクノロジー体験ブースも展開予定。

かつてない没入体験を、会場でぜひご体験ください！

◼︎公演概要

イベント名： KADOKAWA DREAMS × Sony Special Live

開催日： 2026年4月5日(日)

会場： 横浜シンフォステージ グランモールプラザ(https://www.yokohama-symphostage.com/about#plaza)

アクセス：〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい5丁目1番2号

みなとみらい線「新高島駅」3番・4番出口から徒歩1分

入場料： 無料（定員に達し次第、入場規制となります。）

図面は制作段階のイメージです。レイアウトは変更となる場合がございます。

【観覧エリアへのご入場について】

11:00～：優先入場券の配布開始 ※予定枚数に達し次第、配布を終了いたします。

12:30～：優先入場券をお持ちの方のご案内

上記終了後：一般入場（券をお持ちでない方）のご案内

【ご注意事項】

優先入場券をお持ちのお客様ご案内後は、観覧エリアは自由入場となります。

会場の混雑状況により、安全確保のため入場制限や観覧をお断りする場合がございます。

あらかじめご了承ください。

整理券配布の詳細は、追ってKADOKAWA DREAMS公式SNSにてお知らせいたします。

■タイムテーブル

開場：12:30

開演：13:00(17:00終演予定)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/18978_1_d6e8b9d976c96555578a60b3d0183a11.jpg?v=202603211051 ]

終日フリー入場(12：30～17：00予定)

※混雑時は入場を制限させていただく場合がございます。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7006/table/18978_2_dbd48f2fba3db079291fa4b6b8a12a16.jpg?v=202603211051 ]

■ ご来場にあたってのお願い・注意事項

※開催時間は予定です。制作状況により変更となる場合がございます。

※公共施設での開催につき、他のお客様の安全確保を優先いたします。主催者判断により、入場制限や規制退場、導線確保のための誘導を行う場合がございます。

※本イベントは雨天決行・荒天中止となります。観覧エリア内での傘の使用は禁止です。雨天時はレインコート等をご持参ください。中止の場合はKADOKAWA DREAMS公式SNSにてお知らせいたします。

※当日はマスコミ・メディアの取材が入る場合があり、お客様が映り込む可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※会場に専用駐車場はございません。近隣駐車場または公共交通機関をご利用ください。

※会場内での盗難・紛失・機器の故障等の損害について、主催者は一切の責任を負いかねます。貴重品は必ずお手元で管理してください。

※お客様同士のトラブルに主催者は関知いたしません。不審な人物や物品を見かけた際は、速やかに近隣のスタッフまでお知らせください。

※出演者へのプレゼント等の受け渡しは一切お預かりできません。また、握手会や撮影会の予定はございません。

※会場内でのアルコール類の持ち込み・飲酒は固く禁止いたします。酒気帯び状態と判断される場合は、観覧をお断り、またはご退場いただく場合がございます。

※会場は屋外です。防寒や水分補給など、各自で健康管理をお願いいたします。気分が悪くなった場合は、早めにスタッフへお声掛けください。

■ 禁止事項

※以下の行為が見受けられた場合、またはスタッフの指示に従っていただけない場合は、イベントの中止やご退場をいただく場合がございます。

※ステージの撮影は原則可能ですが、一脚・三脚・自撮り棒の使用や、他のお客様の視界を妨げる行為はご遠慮ください。

※スケッチブック、サインボード等の応援グッズをご使用の際は、「胸の高さ」までとし、後ろのお客様の視界を妨げないようご配慮をお願いいたします。

※荷物やシートでの場所取り、脚立・椅子の使用、肩車など、後方のお客様の視界を妨げる行為や割り込みは禁止です。

※会場周辺での徹夜・早朝からの待機・座り込み等は、通行の妨げとなるため固く禁止いたします。

当日は近隣施設でもイベントが予定されており、大変な混雑が予想されます。お客様同士譲り合い、小さなお子様からは目を離さぬよう、安全にイベントをお楽しみください。

各イベントの詳細はKADOKAWA DREAMS公式SNSにて随時お知らせいたします。

プロの圧倒的なバトルから、最新技術に触れられる体験ブースなど、会場全員で楽しめる特別な1日です。春の横浜で、心躍る最高の思い出を一緒に作りましょう！

皆さんのご来場を、KADOKAWA DREAMS一同、心よりお待ちしています！

◼︎出演者

KADOKAWA DREAMS

◼︎KADOKAWA DREAMS vs LDH SCREAM Exhibition Dance Battle

LDH SCREAM

◼︎Next Generations 対抗戦

KFD炎舞KFD燐舞CHAENGE RAPTURES YOUTH TEAMFULLCAST RAIZERS ARMYzuttoDANCE STUDIOSTUDIO KG

◼︎DJ time(SHOT LIVE)

■「Live!横浜 2026」について

KILLAFASMOdin

横浜を「音楽のまち」としてブランディングすべく、みなとみらい21地区を中心とした都心臨海部の施設や民間イベントが一体となって創り上げる新しいスタイルのフェスティバルです。

会 期：2026年4月3日(金)、4日(土)、5日(日)

会 場：みなとみらい２１地区を中心とした都心臨海部

主 催：横浜アーツフェスティバル実行委員会

公式HP：https://liveyokohama.jp/

■第一生命 D.LEAGUE とは

D.LEAGUEとは、”世界中すべての人に、「ダンスがある人生」をもたらす”をミッションに、活動を通してダンスの裾野を広げ、ダンスが誰でも楽しめる『NEW STANDARD』を掲げる日本発の世界最高峰プロダンスリーグです。

2021年1月の初開幕から、今期で6シーズン目となる「第一生命 D.LEAGUE」。

世界規模のダンス大会で優勝歴を持つダンサーが多数所属し、ジャンルの垣根を超えて全16チームが世界最高峰のSHOWを披露しています。



「第一生命 D.LEAGUE 25-26 SEASON」は、16チームが熾烈な闘いを繰り広げています！

■KADOKAWA DREAMSとは

日本発のプロダンスリーグ「D.LEAGUE」に参戦中のKADOKAWA DREAMSは、2025年より新体制「KADOKAWA DREAMS Association」として活動。

24-25 SEASON限りでDリーグディレクターを退任し、KADOKAWA DREAMSエグゼクティブプロデューサーに就任した KEITA TANAKA を筆頭に、D.LEAGUEでの挑戦だけでなく、世界やさまざまな分野での活動にも挑む体制を整えています。さらに、選手兼任で HINATA.M が新ディレクターに就任し、王座奪還に挑みます。

チームメンバーは、HINATA.M、KISA、KELO、颯希（SATSUKI）、Ryo、ASUHA、TSY、RAIZYU に加え、今季から FLAME、Yu、ANJU、RINTA、KYARI、SOUTA、寧樹の7名が加入し、計15名で活動。今年は挑戦者として、新たな高みを目指しつつ、ダンスの枠を超えた多様な表現や活動にも挑戦していきます。

Twitter/ Instagram/ TikTok ：@kadokawa_dreams

【KADOKAWA DREAMS公式HP】

https://kadokawa-dreams.com(https://kadokawa-dreams.com/)