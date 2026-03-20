奈良の春を彩る3000体の雛人形 プレサンスグループ、世界遺産・平城宮跡「ひいな節」に協賛

株式会社プレサンスコーポレーション

プレサンスグループ（以下「当グループ」という）は、2026年2月21日より奈良市内で開催されている文化イベント「平城京ひいな節」に協賛いたします。本イベントは、世界遺産・平城宮跡歴史公園を中心に実施される歴史文化事業で、地域の魅力発信を目的に企画されています。

当グループは、本取り組みへの参画を通じ、文化・観光・地域交流の場づくりを支援します。

■ 平城宮跡歴史公園を舞台に展開される文化イベント

「平城京ひいな節」は、奈良の歴史や文化に触れる機会として企画され、平城宮跡歴史公園をはじめ 奈良市内の施設で開催が予定されています。

期間中は地域文化に関連した企画や展示などが行われ、多くの来場者が訪れることが見込まれています。

奈良を代表する歴史的エリアを舞台とした本イベントは、観光客のみならず地域住民にとっても文化に触れる機会となることが期待されています。

■ 文化イベントへの協賛を通じた取り組み

当グループはスポンサーとして参画し、会場内での企業ブース設置や掲出物への協賛表記などを予定しています。

会場では、

・住まいに関する資料の配布



・来場者への簡易案内



・ノベルティ配布 など



来場者とのコミュニケーション機会を設ける予定です。

また、住まいに関する具体的なご相談やご関心をお持ちのお客様からご要望があった場合には、モデルルームのご案内も行います。

本イベントへの協賛は、地域文化の発信を支援するとともに、来場者との新たな接点づくりを目的とした取り組みです。

■ 今後の展望

当グループは、地域社会とのつながりを大切にしながら、文化・観光・交流の場を支える活動を継続してまいります。

今後もさまざまな取り組みを通じて、地域に根差した企業活動を推進していく方針です。



■イベント概要

名称：平城京ひいな節

開催期間：2026年2月21日～4月12日 (雨天決行)

会場：平城宮跡歴史公園ほか奈良市内主要施設

【会社概要】

〈株式会社プレサンスコーポレーション〉

株式会社プレサンスコーポレーションは、主に関西・東海圏を中心に新築マンションの企画・開発・分譲を手がける不動産ディベロッパーです。2025年には、近畿圏で16年連続、名古屋市内で15年連続となる分譲マンション供給戸数ランキング第1位を獲得。さらに、2025年の全国分譲マンション供給戸数ランキングにおいても第1位を獲得し、全国トップの実績を誇ります。

URL：https://www.pressance.co.jp/

〈株式会社プレサンス住販〉

株式会社プレサンス住販は、株式会社プレサンスコーポレーションのグループ会社として、新築分譲マンションの販売や新築戸建て住宅の自社開発・販売を行う不動産会社です。住まいの提供を通じて、人々の暮らしや健康的なライフスタイルの実現をサポートしています。

URL：https://pressance-jyuhan.co.jp/







【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社プレサンス住販 CX戦略室

電話番号：0120-705-090

メールアドレス：cx-team@pressance-jyuhan.co.jp





