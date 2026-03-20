【イベントレポート】鰹節専門店「にんべん」とコラボ！「天然水」×「おだし」で食生活を豊かに！「五感で体験！天然水とおだし教室」を3月20日(金・祝)に実施

プレミアムウォーター株式会社

良質な水を育む日本有数の水源地から採取した天然水を、おいしさもミネラル分もそのままに保つ非加熱処理を施しご家庭に提供しているプレミアムウォーター株式会社(所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：金本 彰彦)は、プレミアムウォーターのご契約者様を対象に、「五感で体験！天然水とおだし教室」を2026年3月20日（金・祝）に実施いたしました。

■イベント開催背景

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーのレンタルと天然水の定期配送をおこなうサービスで、日本全国の厳選された採水地から採水した天然水を、非加熱処理によっておいしさとミネラル分をそのままに保ち、ご自宅までお届けしています。天然水を扱う企業として、私たちは日本の貴重な資源を未来へと繋いでいく使命があると考えています。その一環として、今回は「天然水とおだしで食生活を豊かにしよう！」をテーマに掲げました。鰹節専門店「にんべん」のだしを使って「うま味」や「香り」を五感で体験しながら、素材の良さを引き出す天然水の魅力や大切さを学んでいただく、親子での食育の機会を創出することを目的に本イベントを実施いたしました。

■イベント詳細

プレミアムウォーターのご契約者様のうち、親子17組40名にご参加いただきました。まず始めに、天然水の成り立ちについてクイズ形式で楽しく学びました。他にも、水の大切さを学ぶろ過実験や、東京・日本橋で創業320余年の鰹節専門店「にんべん」による鰹節教室や鰹節削り体験をおこない、最後はプレミアムウォーターの生天然水で炊いたご飯に鰹節をかけて、プレミアムウォーターの天然水とにんべんの本枯鰹節でひいたお吸物とともに堪能していただきました。親子で一緒に、天然水の魅力やおだしとの深い繋がりを五感で学んでいただき、イベントは大盛り上がりでした。

■ご参加いただいた方からのコメント

お子さま：「プレミアムウォーターのお水について勉強できて良かった！ろ過実験も楽しかった！」

親御さま：「鰹節削り体験は滅多にできることではないので、子どもと一緒に体験できて貴重な経験になりました。プレミアムウォーターの天然水とにんべんの鰹節の相性が良くてまた家族で楽しみたいと思いました。」

■にんべんについて

「にんべん」は、1699 年（元禄 12 年）の創業以来、320 余年にわたり、鰹節を通じた商いを続けてきた、東京・日本橋の鰹節専門店です。鰹節や各種だし、つゆ、調味料の販売を通して、現代の食文化を支えています。また、日本食のベースとなる鰹節だしの文化を継承・拡大するべく、鰹節やだしを使ったメニューをテイクアウト中心で楽しめるだし専門店「日本橋だし場」や、レストラン「日本橋だし場 はなれ」、弁当専門店「日本橋だし場 OBENTO」、惣菜専門店「一汁旬菜 日本橋だし場」を展開しています。

株式会社にんべん公式サイト: https://www.ninben.co.jp/

■プレミアムウォーター「生天然水」について

プレミアムウォーター「生天然水」は、独自の採水地選定基準である「天然水」「ミネラルバランス」「軟水」「pH値」「非加熱処理」「鮮度」という６つの項目を満たした天然水です。一般的な天然水は加熱処理を施しているものが多い中、プレミアムウォーターの天然水は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。



≪非加熱処理の特徴≫

・「おいしい」を引き立てる溶存酸素が減らない

・天然ミネラルがそのまま

・原水が美しいから加熱なしで飲める

■プレミアムウォーターについて

プレミアムウォーターは、ウォーターサーバーをレンタルまたは販売し、ご自宅までお水を宅配(定期配送)するサービスです。

重たいお水を買いに行く手間やお湯を沸かす手間が省け、

おいしい「生天然水」をいつでも使うことができます。

プレミアムウォーターの「生天然水」は「非加熱処理」を施しており、水質の良さやおいしさの目安となる「溶存酸素」が減少せず、天然水本来の口当たりの良さやまろやかさを味わうことができます。「生天然水」の賞味期限は未開封の状態で製造から約6か月なので、消費しながら備蓄をおこなうローリングストックとしても

ご利用いただけます。

ウォーターサーバーは家計にも環境にも優しいエコなサーバーから、力の弱い方でも簡単にボトル交換ができる下置きスタイルの高機能サーバー、デザインにこだわりインテリアとも調和する洗練されたデザインサーバー等ライフスタイルに合わせたサーバーを選ぶことができます。

詳しくは公式Webサイト（https://premium-water.net/）をご覧ください。

プレミアムウォーター公式Webサイト ：https://premium-water.net(https://premium-water.net)

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