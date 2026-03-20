ボートレース宮島主催 “親子の遊び場”「Mooovi（モーヴィ）」が、今年もやってくる！「BOAT KIDS PARK 出張Mooovi」3月下旬に各地で開催♪
ボートレース宮島主催 “親子の遊び場”「Mooovi（モーヴィ）」が、今年もやってくる！
「Mooovi」は、子どもたちが思いきり体を動かし、自由な発想で遊びながら成長できる体験型のあそび場です。会場には大型ブロック遊びや体を動かすアクティビティ、三輪車やごっこ遊びなど、年齢に応じて楽しめるさまざまな遊びをご用意しています。
また、子どもの遊びや発達について研修を受けたプレイリーダーが常駐し、安心して遊べる環境をサポートします。
◇参加無料／申込不要
◇対象年齢：6ヶ月～12歳
◇お子様のみでのご参加はできません。必ず保護者の方（扶養者または20歳以上の方）がご同伴ください。
〔イベントスケジュール〕
【出張Mooovi in フジタ スクエアまるくる大野】
日時：3月21日(土)・22日(日) 10:00～16:00
会場：フジタ スクエアまるくる大野
※雨天時は多目的フロアで開催
〈ホームページ〉
https://marukuruohno.jp/archives/4044
【出張Mooovi in エディオンピースウイング広島】
日時：3月28日(土)10:00～16:00
会場：エディオンピースウイング広島 1F 2F移動観覧席エリア
※雨天時は内容が変更となる場合がございます。
〈ホームページ〉
https://www.sanfrecce.co.jp/regina
休日の思い出づくりに、ぜひご家族そろってご参加ください！
【出張Mooovi in ボートレース宮島】
実施期間：3月26日(木)～31日(火)
時間：10:00～16:00
会場：イベントホール
※荒天時（レース中止時）は内容が変更となる場合がございます。
※ボートレース宮島への入場料100円が必要です（20歳未満の方は無料）
【イベント会場】ボートレース宮島
〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60
-専用駐車場800台完備-
ボートレース宮島専用駐車場をご利用の場合、インフォメーションで1,000円分の舟券と駐車券の提示で無料とさせていただきます。
このほか、楽しいイベントを定期的に開催中！
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https://www.boatrace-miyajima.com/fanservice.html