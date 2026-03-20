ボートレース宮島主催 “親子の遊び場”「Mooovi（モーヴィ）」が、今年もやってくる！「BOAT KIDS PARK 出張Mooovi」3月下旬に各地で開催♪

宮島ボートレース企業団

ボートレース宮島主催 “親子の遊び場”「Mooovi（モーヴィ）」が、今年もやってくる！



「Mooovi」は、子どもたちが思いきり体を動かし、自由な発想で遊びながら成長できる体験型のあそび場です。会場には大型ブロック遊びや体を動かすアクティビティ、三輪車やごっこ遊びなど、年齢に応じて楽しめるさまざまな遊びをご用意しています。

また、子どもの遊びや発達について研修を受けたプレイリーダーが常駐し、安心して遊べる環境をサポートします。

◇参加無料／申込不要

◇対象年齢：6ヶ月～12歳

◇お子様のみでのご参加はできません。必ず保護者の方（扶養者または20歳以上の方）がご同伴ください。

〔イベントスケジュール〕

【出張Mooovi in フジタ スクエアまるくる大野】

日時：3月21日(土)・22日(日) 10:00～16:00

会場：フジタ スクエアまるくる大野

※雨天時は多目的フロアで開催

〈ホームページ〉

https://marukuruohno.jp/archives/4044

【出張Mooovi in エディオンピースウイング広島】

日時：3月28日(土)10:00～16:00

会場：エディオンピースウイング広島 1F 2F移動観覧席エリア

※雨天時は内容が変更となる場合がございます。

〈ホームページ〉

https://www.sanfrecce.co.jp/regina

休日の思い出づくりに、ぜひご家族そろってご参加ください！

【出張Mooovi in ボートレース宮島】

実施期間：3月26日(木)～31日(火)

時間：10:00～16:00

会場：イベントホール

※荒天時（レース中止時）は内容が変更となる場合がございます。

※ボートレース宮島への入場料100円が必要です（20歳未満の方は無料）

【イベント会場】ボートレース宮島

〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60

-専用駐車場800台完備-

ボートレース宮島専用駐車場をご利用の場合、インフォメーションで1,000円分の舟券と駐車券の提示で無料とさせていただきます。

このほか、楽しいイベントを定期的に開催中！

ボートレース宮島のイベント・ファンサービスの最新情報はこちらでチェック！

https://www.boatrace-miyajima.com/fanservice.html