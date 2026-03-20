ABCラジオ「がっちゃんこ」ファミマプリント第2弾！人気芸人のイラストポストカードが全国のファミリーマートでゲットできる！
ABCラジオで放送中、若手芸人2組による日本一わちゃわちゃしたラジオ番組「がっちゃんこ」から、
ランダムポストカードの発売が決定しました！
昨年4月からスタートした「がっちゃんこ」は、今月でシーズン１が終了。
オダウエダ、ナイチンゲールダンス、そいそ～す、ケビンス、生ファラオ、20世紀の6組が卒業することになりました。
現在番組でメールを読んだリスナーにお送りしているイラストステッカーも、シーズン１終了と共に配布終了。普段メールを送らないリスナーさんにもゲットしてほしい！ということで、このデザインをあしらったポストカードを販売します！ステッカーは２曜日をミックスした絵柄でしたが、ポストカードは曜日メンバーが勢ぞろいした全5種類！シーズン1の卒業制作をゲットしてください。
販売は3月31日（火）23:59まで！購入はお早めに！
＜商品情報＞
ABCラジオ「がっちゃんこ」ランダムポストカード
■発売時期 ：2026年3月23日（月）10:00 ～ 3月31日（火）23:59
■ラインナップ ：全5種(ランダム)
■価格 ：300円（税込）
■販売場所 ：全国のファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」
※一部マルチコピー機の設置のない店舗がございます。
※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。
＜番組情報＞
がっちゃんこ
■シーズン1パーソナリティ
（月）素敵じゃないか × オダウエダ
（火）ナイチンゲールダンス × そいそ～す
（水）カラタチ × シンクロニシティ
（木）ケビンス × 生ファラオ
（金）20世紀 × バッテリィズ
■シーズン2パーソナリティ
（月）素敵じゃないか × ドンデコルテ
（火）マリーマリー × 軟水
（水）カラタチ × シンクロニシティ
（木）ド桜 × ミカボ
（金）ビスケットブラザーズ × バッテリィズ
■放送局：ABCラジオ（AM1008kHz・FM93.3MHz/radiko）
■放送日時：毎週月曜～金曜 深夜2時～3時
■配信：stand.fm（ここでしか聴けないアフタートークも！）
YouTube（放送翌週に動画付きで配信！）
各種Podcast（Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、radiko）
■番組公式サイト：https://abcradio.asahi.co.jp/gacchanko/
■番組X：https://x.com/gacchanko1008
■番組YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCp-u8GdDkr4TMli-liGu87Q