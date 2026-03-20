ABCラジオ「がっちゃんこ」ファミマプリント第2弾！人気芸人のイラストポストカードが全国のファミリーマートでゲットできる！

朝日放送ラジオ株式会社

ABCラジオで放送中、若手芸人2組による日本一わちゃわちゃしたラジオ番組「がっちゃんこ」から、

ランダムポストカードの発売が決定しました！

昨年4月からスタートした「がっちゃんこ」は、今月でシーズン１が終了。

オダウエダ、ナイチンゲールダンス、そいそ～す、ケビンス、生ファラオ、20世紀の6組が卒業することになりました。

現在番組でメールを読んだリスナーにお送りしているイラストステッカーも、シーズン１終了と共に配布終了。普段メールを送らないリスナーさんにもゲットしてほしい！ということで、このデザインをあしらったポストカードを販売します！ステッカーは２曜日をミックスした絵柄でしたが、ポストカードは曜日メンバーが勢ぞろいした全5種類！シーズン1の卒業制作をゲットしてください。

販売は3月31日（火）23:59まで！購入はお早めに！

＜商品情報＞

ABCラジオ「がっちゃんこ」ランダムポストカード

■発売時期 ：2026年3月23日（月）10:00 ～ 3月31日（火）23:59

■ラインナップ ：全5種(ランダム)

■価格 ：300円（税込）

■販売場所 ：全国のファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」

※一部マルチコピー機の設置のない店舗がございます。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

＜番組情報＞

がっちゃんこ

■シーズン1パーソナリティ

（月）素敵じゃないか × オダウエダ

（火）ナイチンゲールダンス × そいそ～す

（水）カラタチ × シンクロニシティ

（木）ケビンス × 生ファラオ

（金）20世紀 × バッテリィズ

■シーズン2パーソナリティ

（月）素敵じゃないか × ドンデコルテ

（火）マリーマリー × 軟水

（水）カラタチ × シンクロニシティ

（木）ド桜 × ミカボ

（金）ビスケットブラザーズ × バッテリィズ

■放送局：ABCラジオ（AM1008kHz・FM93.3MHz/radiko）

■放送日時：毎週月曜～金曜 深夜2時～3時

■配信：stand.fm（ここでしか聴けないアフタートークも！）

YouTube（放送翌週に動画付きで配信！）

各種Podcast（Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、radiko）

■番組公式サイト：https://abcradio.asahi.co.jp/gacchanko/

■番組X：https://x.com/gacchanko1008

■番組YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCp-u8GdDkr4TMli-liGu87Q