ABCラジオ「がっちゃんこ」ファミマプリント第2弾！人気芸人のイラストポストカードが全国のファミリーマートでゲットできる！

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朝日放送ラジオ株式会社




ABCラジオで放送中、若手芸人2組による日本一わちゃわちゃしたラジオ番組「がっちゃんこ」から、


ランダムポストカードの発売が決定しました！



昨年4月からスタートした「がっちゃんこ」は、今月でシーズン１が終了。


オダウエダ、ナイチンゲールダンス、そいそ～す、ケビンス、生ファラオ、20世紀の6組が卒業することになりました。



現在番組でメールを読んだリスナーにお送りしているイラストステッカーも、シーズン１終了と共に配布終了。普段メールを送らないリスナーさんにもゲットしてほしい！ということで、このデザインをあしらったポストカードを販売します！ステッカーは２曜日をミックスした絵柄でしたが、ポストカードは曜日メンバーが勢ぞろいした全5種類！シーズン1の卒業制作をゲットしてください。



販売は3月31日（火）23:59まで！購入はお早めに！



＜商品情報＞


ABCラジオ「がっちゃんこ」ランダムポストカード


■発売時期　　　：2026年3月23日（月）10:00 ～ 3月31日（火）23:59


■ラインナップ　：全5種(ランダム)


■価格　　　　　：300円（税込）


■販売場所　　　：全国のファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」


※一部マルチコピー機の設置のない店舗がございます。


※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。



＜番組情報＞


がっちゃんこ


■シーズン1パーソナリティ


（月）素敵じゃないか × オダウエダ


（火）ナイチンゲールダンス × そいそ～す


（水）カラタチ × シンクロニシティ


（木）ケビンス × 生ファラオ


（金）20世紀 × バッテリィズ


■シーズン2パーソナリティ


（月）素敵じゃないか × ドンデコルテ


（火）マリーマリー × 軟水


（水）カラタチ × シンクロニシティ


（木）ド桜 × ミカボ


（金）ビスケットブラザーズ × バッテリィズ


■放送局：ABCラジオ（AM1008kHz・FM93.3MHz/radiko）　


■放送日時：毎週月曜～金曜　深夜2時～3時


■配信：stand.fm（ここでしか聴けないアフタートークも！）


　　　　YouTube（放送翌週に動画付きで配信！）


　　　　各種Podcast（Spotify、Apple Podcast、Amazon Music、radiko）


■番組公式サイト：https://abcradio.asahi.co.jp/gacchanko/


■番組X：https://x.com/gacchanko1008


■番組YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCp-u8GdDkr4TMli-liGu87Q