「甘いのに爽やか」｜推しカラーで選ぶ“大人のフレーバー歯磨き粉”。オーラルケアブランドSWAGが、6種トライアルセット発売

株式会社トリクル

株式会社トリクル(本社：東京都渋谷区、代表取締役：上柿 琢)が展開するオーラルケアブランド SWAG(スワッグ) は、ブランドの象徴であるミント成分*を限界量配合の大人のフレーバー歯磨き粉6種類をすべて試せるトライアルセット を、公式ECサイトにて2026年3月20日(金)より発売いたします。

今回発売するトライアルセットでは、SWAGの歯磨き粉6種類を一度に体験でき、気分やシーンに合わせて選ぶ、新しいオーラルケア習慣を提案します。

*メントール

◼︎豊富なフレーバー展開

SWAGのフレーバー歯磨き粉は、毎日の気分やシーンに応じて選べる多彩なラインナップにより、日常のケア時間をより快適で心地よいものへと導きます。

定番のミントタイプは、口内をすっきりと整える爽快な使用感が特徴で、毎日のケアに適したベーシックな一本です。また、ホワイトニングタイプは天然由来成分を配合しており、歯の汚れをやさしく落とし、本来の白さを引き出します。

さらに、フレーバータイプとして、甘くジューシーな香りが広がるグレープ、さっぱりとした酸味で気分をリフレッシュできるレモン、やさしい甘さとフレッシュな香りが特徴のオレンジ、トロピカルで濃厚な甘さが楽しめるマンゴーと、個性豊かな香りを展開。

それぞれのフレーバーが日々の気分に寄り添い、オーラルケアの時間に新たな楽しみをもたらします。

◼︎推しカラーを見つけて、自分らしくスタイリッシュな洗面台を演出。

SWAGの歯磨き粉は、フレーバーごとに異なるカラーを採用したカラフルなパッケージも魅力。並べるだけで洗面台が華やぎ、毎日のオーラルケア時間を少し特別なひとときへと変えてくれます。

“大人のフレーバー歯磨き粉”として、お気に入りのフレーバーと“推しカラー”を見つけることで、自分らしくスタイリッシュな洗面台を演出します。

毎日の歯磨き習慣を、気分で選べる新しいオーラルケア体験へとアップデートします。

◼︎SNSキャンペーンも同時開催

SWAG公式Instagramをフォロー＆コメントで参加できるプレゼントキャンペーンを開催。

好きなカラーを2つコメントすると、抽選で5名様に「選んだカラーのコンビ歯磨き粉」をプレゼントいたします。

■参加方法

・公式Instagram（@swag_official_jp）をフォロー

・対象投稿に推しカラーを2つコメント

■賞品

選んだカラーのコンビ歯磨き粉（抽選で5名様）

■開催期間

2026年3月20日（金）～3月31日（火）

◼︎商品概要

商品名：SWAG TOOTH PASTE SET

FOR BAD BREATH

（スワッグ トゥース ペースト セット

フォー バッド ブレス）

容量：100g × 6

フレーバー：ミント・ホワイトング・グレープ・オレンジ・マンゴー・レモン

価格：\6,391円（税込）

■ SWAGとは

『SWAG(スワッグ)』は“So What, All Good. Goodbye, BAD BREATH. (それがどうした！？問題ないよ！！グッバイ、バッドブレス！)”をコンセプトに掲げたオーラルケアブランドです。歯ブラシ、舌クリーナー、歯磨き粉、マウスウォッシュをラインナップ。西海岸の自由でヘルシーなムードにインスパイアを受けたデザインが特徴で、FSC認証紙のパッケージを導入。歯ブラシと舌クリーナーのパッケージには、廃加工した再生樹脂を採用し、環境にも配慮しております。

オフィシャルサイト：https://swag.tokyo/

公式楽天市場店 ：https://item.rakuten.co.jp/swag-official/c/0000000003/

公式Amazon ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/1C7589D7-4AD4-4523-8454-5DFB6A549814

公式LINEギフト ：https://mall.line.me/sb/f24c3a8b

公式Instagram ：https://www.instagram.com/swag_official_jp/

公式X ：https://x.com/swag_sns

公式LINE ：https://lin.ee/8qEWhdm

お問い合わせ

株式会社トリクル〒150-0001 東京都渋谷区神宮前1-14-21 Barbizon80 3FSWAG

お問い合わせ先：info@swag.tokyo