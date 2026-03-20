【第15回を迎える「逗子海岸映画祭」ゴールデンウィークに開催決定！】2026年4月24日(金)-5月6日(水祝)

逗子海岸映画祭実行委員会

(c) ZUSHI BEACH FILM FESTIVAL All Rights Reserved.Key visual by 丸倫徳News Release【第15回を迎える「逗子海岸映画祭」ゴールデンウィークに開催決定！】

逗子海岸映画祭実行委員会は、2026年のゴールデンウィークに「第15回逗子海岸映画祭」を開催することをお知らせいたします。本映画祭は、『Play with the Earth』をテーマに、「CINEMA CARAVAN」が提供する特別な空間として、神奈川県逗子海岸にて、4月24日(金)から5月6日(水・祝)までの13日間開催されます。世界各国のコミュニティとの交流を通じて、多様なムーブメントを体験してください。

(c) ZUSHI BEACH FILM FESTIVAL All Rights Reserved.

開催場所：神奈川県逗子海岸

日程：2026年4月24日(金)～5月6日(水祝)

URL：https://zushifilm.com/

instagram: cinemacaravan(https://www.instagram.com/cinemacaravan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

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2026.3.24(tue)

TICKETS NOW ON SALE !!

チケットはこちら(https://cinema-caravan.zaiko.io/e/zushifilm2026)から

(c) ZUSHI BEACH FILM FESTIVAL All Rights Reserved.【About Zushi Beach Film Festival 】

「逗子海岸映画祭」とは、

『Play with the Earth』をコンセプトに、世界を旅する「CINEMA CARAVAN」が創り出す、ゴールデンウィークの逗子の砂浜に現れる特別な空間です。

自然の中で人々とカルチャーがリアルに交わるプラットフォームとして、普段は静かな逗子海岸に、「CINEMA CARAVAN」がこれまで出会ってきた国内外のコミュニティとローカルコミュニティが協働し、この場を創り上げています。

13日間の会期を終えると、再び静かな逗子海岸へと戻っていく、期間限定の映画祭です。

日毎にテーマを変えて展開される13日間。

日中は、縁ある人々による日替わりのフードやBAZAAR、多彩なアクティビティが広がり、夕暮れとともに始まる海辺での映画体験は、訪れる人々の記憶に残る特別なひとときとなります。

日々表情を変える海辺の自然環境の中で

五感をフルに使ってカラダ全部で楽しみ

地球を感じ、地球と遊ぶ--。

「CINEMA CARAVAN」が育んできたローカルのつながりと、国内外のコミュニティとの交流から生まれる、この場所でしか生まれない体験が、訪れる人の中に残り続けます。

【上映作品】

2026年のおすすめは、海辺で観る美しい海の映画や、他ではなかなかみられないマニアックな作品など。名作からドキュメンタリーまで魅力的なラインナップをお愉しみください！

(C) Gaumont

おすすめ(1) 海辺で観たい！ブルーに染まる海の映画

「グラン・ブルー」1988年/132min

監督：リュック・ベッソン

4/27(月)は『BEACH CULTURE DAY』さまざまな角度から海を見つめるこの日の上映は珠玉の名作「グラン・ブルー」。「レオン」「フィフス・エレメント」のリュック・ベッソン監督の出世作で、素潜りの深度を競うフリーダイビングに情熱をささげる男たちの姿を描いた「グレート・ブルー」に、49分の未公開シーンを追加した完全版。幼い頃に海辺で出会い、潜水の腕を競い合っていたジャックとエンゾ。大人になり“グラン・ブルー”を追い求めるふたりのダイバーの男と彼らに魅せられたひとりの女の物語が静かに映しだされる。地中海のまばゆい光、静寂に包まれた海の神秘を繊細にすくいとった映像と、夕暮れに染まる逗子海岸とのコントラストを体験したい。

(C)2006 Googly Films, LLC. All Rights Reserved.

おすすめ(2) CG映像無し！カルト的圧倒体験を

「落下の王国」2006年/120min

監督：ターセム・シン

時は1915年。映画の撮影中橋から落ちて大怪我を負い、病室のベッドに横たわるスタントマンのロイは自暴自棄になっていた。そこに現れた入院中の5才の少女・アレクサンドリア。ロイは動けない自分に代わって、自殺するための薬を薬剤室から盗んで来させようと、思いつきの冒険物語を聞かせ始める。それは、愛する者や誇りを失い、深い闇に落ちていた6人の勇者たちが、力を合わせて悪に立ち向かう【愛と復讐の叙事詩】―。2008年の日本公開以来、配信されることなく“幻”とされ続けてきたカルト的ファンタジー。構想26年、撮影期間4年をかけて完成させた本作品は、CGに頼らず、13の世界遺産と24カ国以上のロケーションをめぐって撮影された壮麗な映像と独創的な世界観が話題を呼んだ。目も眩むほどの美しい映像に酔う、砂浜で圧倒体験を。

※逗子海岸映画祭では4K上映ではありません。

(C)2018 Palari Films

おすすめ(3)映画祭のコミュニティが繋いだインドネシアを味わう

「アルナとその好物」2018年/106分

監督：エドウィン（Edwin）

4/30(木)『BALI CULTURE DAY』は食と映画、そしてコミュニティを通じて、インドネシア文化を体験する特別な空間を届る。上映するのは「アルナとその好物」主人公は、食への強い探心を持つ感染症学者のアルナ。謎の鳥インフルエンザ事件を調査するため、彼女が都市から都市へと移動する道中は、いつしか美食を巡る冒険へと変わっていく。旅を共にする仲間たちとの温かな友情、密かに育まれる恋心、そして言葉では言い尽くせない物語を秘めた一皿一皿。温かく、知的で、日常の愛おしさに満ちた本作は、インドネシアの多様な文化、揺れ動く感情、そして終わることのない心の情景を鮮やかに描き出している。

ほか、毎日上映予定。

【PICK UP CONTENTS！】(c) ZUSHI BEACH FILM FESTIVAL All Rights Reserved.(c) ZUSHI BEACH FILM FESTIVAL All Rights Reserved.(c) ZUSHI BEACH FILM FESTIVAL All Rights Reserved.(c) ZUSHI BEACH FILM FESTIVAL All Rights Reserved.

○会場では、日替わりで楽しめるフードコートや、毎年賑わう縁ある人達が出店するバザール、潮風を感じながら学ぶワークショップ、予約制のレストランのほか、ここでしか体験できない砂浜のスケートランプ、海辺のメリーゴーラウンドなど日中楽しめるテントや華やかなブースが並びます！

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◯日中から楽しめる「THEATER TENT」では、国内外の映像制作チームによるショートフィルムの上映や、無声映画に生演奏をアレンジするライブも必見、トークセッションなど様々なカルチャーを楽しめるコンテンツが充実！今年も曽我大穂（cinema dub monks／仕立て屋のサーカス）による映像と音楽のパフォーマンスも予定。

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◯こどもの未来は未知数！食べて、滑って、創りだそう！4月26(日)は「KIDS DAY」!! 海辺の小さなキッチンに、料理人の野村友里さん（eatrip主宰）がやってくる！「とびきりおいしい」を五感で学ぶ、料理教室の開催が決定！スケートランプでは熱気あふれる「第2回キッズスケート大会」、創造力を刺激する「アート」のワークショップも！ 映画はスティーブン・スピルバーグが監督、名優ダスティン・ホフマン、ロビン・ウィリアムズ主演の豪華キャストが贈る、大人になったピーターパンを描くファンタジー大作「フック」。大人もこども心を思い出そう！親子で忘れられない1日を！

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◯逗子海岸映画祭は会場にほど近いシネマカフェ「CINEMA AMIGO」(※以下AMIGO)に集った仲間たちのつながりから始まった。その原点にあらためて光を当てるかたちで、4月28日(火)に今年初めて「CINEMA AMIGO DAY」を開催。この日は、 AMIGOでの出会いから生まれたカルチャーや人々の縁をフィーチャーする。初年度から参加を続けてくれている俳優・竹中直人氏、「バルカンへ」のサウンドトラックライブをきっかけにつながったOtoji+Rayが関わる「ロロルルディ」、そしてメンバーがAMIGOに持ち込んだスペイン・バスク地方の映像作品をきっかけに、後のサンセバスチャン国際映画祭への参加へとつながった。それぞれの出会いの積み重ねが、映画祭の現在地を物語る一日。

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◯4月26日(日)・4月29日(水祝)・5月1日(金)は「SBY」によるモーニングビーチヨガで、海と朝の光に包まれる特別な時間に。モデル・ヨガ講師として活躍する野沢和香、三品茜＆山口陽平による人気スペシャルクラス&国際教育コミュニティTHE COMPASSと葉山常備菜研究所のワークショップも実施。さらに、鎌倉でピラティスも指導するNANAとミュージシャンYukaliciusによるウクレレコラボで、心地よい朝を。毎年好評、野沢和香とのランチ（人数限定・完全予約制）も開催。※ヨガは雨天時順延詳細はInstagram( @sby_wellness(https://www.instagram.com/sby_wellness/) )をチェック！

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◯5/4(月祝)は JAZZY SPORT x LUSeSOMBRA presents 毎年恒例のビーチサッカー大会からスタート！音楽とスポーツを愛する「JAZZY SPORT」とフットサルに特化したスポーツウェアを中心に展開するカルチャーブランド「LUZeSOMBRA」が送る音楽とスポーツの1日。日中のフットサルイベント観戦で盛り上がった後は夕日に誘われて映画の時間へ。武士道に傾倒する孤独な殺し屋の戦いを描いた異色アクション「ゴースト・ドッグ」をお楽しみください！音楽とスポーツで刺激的な1日をお届けします。

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◯5/5(火祝)は、毎年多くのスケーターが集結する「STREET CULTURE DAY」!!︎ 日中は日本トップレベルのスケーター達によるミニランプでの『Grind dub Disco jam session』を開催。上映作品は80年代後半から90年代初頭、音楽とスケートカルチャーが融合していくNYのストリートカルチャーの裏側を描いたドキュメンタリー。ストリートスケーター必見です！

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（敬称略）

上映作品、出演者などは都合により変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。

【チケット販売】

前売りチケットご購入はこちらから

https://cinema-caravan.zaiko.io/e/zushifilm2026(https://cinema-caravan.zaiko.io/e/zushifilm2026)

オンラインでの前売り券のみの販売となります。

枚数限定となりますので、お早めにご購入ください。

※逗子市民割引チケットのみ、枚数限定で当日会場にて販売いたします。

⚠️一般の当日券の販売はありませんのでご注意ください⚠️

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【Instagram・Xで映画祭の情報をCHECK！】

CINEMA CARAVANの公式HPに加え、Instagram（ @cinemacaravan(https://www.instagram.com/cinemacaravan?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==) ）と、X ( @zushifilmfes (https://x.com/zushifilmfes?s=20))では、逗子海岸映画祭の最新情報を発信します。ぜひフォロー＆チェックしてください。

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【開催概要】



- 名称：第15回逗子海岸映画祭

- 会場 : 神奈川県逗子海岸

- 日程：2026年4月24日(金)～5月6日(水祝) 13日間 （雨天開催・荒天中止）

- 開場時間：4月24日(金)15時～22時／4月25日(土)～5月6日(水祝) 13時～22時 映画上映：19時

- 入場料金：一般 \3,000／逗子市民 \1,500（※要身分証明証）／中学生以下無料（※要学生証）

- チケット販売：

◆前売り券 2026年3月24日よりオンライン販売 https://cinema-caravan.zaiko.io/e/zushifilm2026

◆当日券 逗子市民割引チケットのみ枚数限定にて会場での販売（※要身分証明証）

※一般の当日券の販売はありません



- 内容: 国内外映画上映／ライブ・トークショー

- 主催: 逗子海岸映画祭実行委員会

- 共催: 逗子アートフェスティバル実行委員会

- 協力：逗子市 逗子市観光協会

※プログラム・出演者につきましては予告なく変更になる場合があります。あらかじめご了承ください

URL: http://zushifilm.com/