cosmosy 新曲「Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~」本日グローバルリリース！
グローバルガールズグループcosmosyが2026年3月20日（金）にDigital Single「Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~」（ヨミ：チャンス～サランイラ マラギ ジョネ～）をリリースしました。
本作は、同年3月31日（火）にリリース予定の2nd EP「～ of the world ～」へと繋がる先行シングルとなります。「Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~」は、愛の可能性が全くない運命の中でも諦めず、奇跡のように愛が叶うことを願う少女たちの祈りを込めた楽曲に仕上がっております。「Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~」を是非お楽しみください。
3/20 Digital Single「Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~」スマートリンク
https://cosmosy.sng.to/chance
「Chance ~ 사랑이라 말하기 전에 ~」Official performance Video
https://youtu.be/DiS9MZV2ZuI
cosmsoy Official SNS
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cosmsoy Profile
a’mei（エイメイ）、de_hana（ディハナ）、himesha（ヒメシャ）、kamion（カミオン）
の4人構成。全世界のファンも楽しめる演出や楽曲作りをコンセプトに異世界と現実の境界を越えた物語を展開していく。グループ名には、宇宙で最初に神が創り出したとされる「cosmos（コスモス）」の花の象徴と少女の純潔を意味する花言葉が込められている。
さらに、「Y」にはyouth（青春）と純愛の象徴として、彼女たちが世界でその花を咲かせるよう願いが込められている。
■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ
日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。
【 代 表 】小林 智
【 設 立 】2023年5月1日
【 URL 】https://fanystudio.com/