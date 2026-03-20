【SSTR 初出展】ダカールライダー藤原慎也氏が登壇！東京モーターサイクルショー2026出展情報を発表

一般社団法人日本ライダーズフォーラム

一般社団法人 日本ライダーズフォーラム（本社：東京・渋谷区、代表：風間深志）は、「SSTR（サンライズ・サンセット・ツーリングラリー）」として2026年3月27日（金）から29日（日）まで東京ビッグサイトで開催される「第53回 東京モーターサイクルショー」に初出展いたします。

現役ダカールライダー藤原慎也氏、風間深志らによる豪華トークショー開催

本出展のメインコンテンツとして、JRFブース内特設ステージにて連日豪華ゲストによるトークショーを実施します。

ダカールライダー・藤原慎也氏

特に注目すべきは3月28日（土）15:00より登壇する現役ダカールライダー・藤原慎也氏です。日本人として初めてダカール・ラリーを完走したJRF代表・風間深志とともに、本場ダカールを体験した者だけが知る「本当の冒険」を語り合います。また、藤原氏は本年5月開催の「SSTR2026」への出走も決定しており、出走にかける熱い思いを伺います。

昨年のトークショーの様子

さらに、昨年会場を沸かせた風間深志、賀曽利隆、鈴木忠男の3名による「冒険の原点」トークショー（3/28 15:30～）も復活。多角的な視点からバイク文化の魅力を発信します。

3月27日～3月29日 JRFイベントタイムテーブル

人類史上初の快挙を支えた「伝説のマシン」を特別展示

YAMAHA ウィスパーダンサー（風間深志）YAMAHA WR450F RALLY（風間晋之介）

ブース内では、冒険家・風間親子の歴史を象徴する2台の車両展示が確定いたしました。

1台は、風間深志が人類史上初めてバイクで南極点に到達した際に使用した「YAMAHA ウィスパーダンサー」。もう1台は、風間晋之介がダカール・ラリー2017を完走した際の「YAMAHA WR450F RALLY」です。極限の地を共に歩んだ「本物の冒険機」を間近でご覧いただける、極めて貴重な機会となります。

SSTR2026公式グッズの先行販売と社会貢献活動の周知

SSTR限定色 チタンタンブラードライTシャツ3種

物販コーナーでは、5月開催の「SSTR2026」公式グッズを数量限定で先行販売いたします。マフラーメーカー「MAVERICK」製チタンタンブラーや、限定デザインのドライTシャツなど、機能性とメモリアルな価値を兼ね備えたラインナップを用意しております。

あわせて、災害バイク支援「ロッキークラブ」の紹介や「にっぽん応援ツーリング2025」表彰式を通じ、オートバイを通じた社会貢献の意義を広くメディアおよび一般来場者へ訴求いたします。

出展情報

本件に関するお問い合わせ先

[表: https://prtimes.jp/data/corp/160440/table/47_1_e83da8b8387a2a7f0924f1b445b9d639.jpg?v=202603211051 ]一般社団法人日本ライダーズフォーラム（JRF）

住所：〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-21-2 長谷部第2ビル９F

TEL：03-3447-8522

E-MAIL: office@kazamaoffice.co.jp

HP：https://www.round4poles.com/nippon2025

団体概要：

オートバイ文化の振興と社会貢献を目的とした団体です。ライダーの地位向上やツーリングを通じた地域活性化、災害支援活動などを行っています。代表的なイベントとして、日本最大級のツーリングラリー「SSTR（サンライズ・サンセット・ツーリングラリー）」、地域応援とツーリングを組み合わせた「にっぽん応援ツーリング」、女性ライダーと琵琶湖を巡る「マザーレイク・ラリー」などを開催しています。