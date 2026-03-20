ASIAN KUNG-FU GENERATION 30周年記念ワンマンライブ「Thirty Revolutions」を2日連続でU-NEXTにて独占ライブ配信決定！
USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、4月4日（土）～5日（日）に有明アリーナにて開催される「30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions"」2DAYS公演の模様を独占ライブ配信いたします。
1996年結成。後藤正文（vo.g）、喜多建介（g.vo）、山田貴洋（b.vo）、伊地知潔（dr）による4人組ロックバンド、ASIAN KUNG-FU GENERATION。30周年記念イヤーの幕開けを告げるワンマンライブ「30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions"」が4月4日（土）と5日（日）の2日間、東京・有明アリーナにて開催されます。
この度U-NEXTは、この2日間の模様を独占生配信することが決定いたしました。結成から30年、アナログレコードの回転数を示す「RPM（=Revolutions Per Minute）」から命名された公演タイトルは、音楽とともに回り続けてきたバンドの軌跡や時間の積み重ねを象徴するもの。音楽とともに転がり続けた30周年イヤーをファンとともに祝福するワンマンライブ「Thirty Revolutions」を、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z3klOSKg4KU ]
30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions" DAY1
視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013850
ライブ配信：4月4日（土）18:00 ～ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第～4月11日（土）23:59まで
視聴料：3,300円（税込）
販売期間：3月20日（金・祝）～4月11日（土）21:00まで
配信公演：4月4日 東京・有明アリーナ 公演
30th Anniversary Special Concert "Thirty Revolutions" DAY2
視聴ページ：https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000013851
ライブ配信：4月5日（日）17:00 ～ライブ終了まで
見逃し配信：配信準備完了次第～4月12日（日）23:59まで
視聴料：3,300円（税込）
販売期間：3月20日（金・祝）～4月12日（日）21:00まで
配信公演：4月5日 東京・有明アリーナ 公演
※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください
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