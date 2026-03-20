小泉今日子 5月10日のLIVE VIEWINGへ向けたメッセージ企画“Thanks for キョンキョン”の実施および入場者特典の配布が決定！さらに本人からのコメント動画も公開！

日本デジタル配信株式会社

あなたの「ありがとう」「おつかれさま」「だいすき」を“ひとこと”で届けよう！

「小泉今日子LIVE VIEWING」（2026年5月10日）において、小泉今日子さんへ届けたい“ひとことメッセージ”を募集するメッセージ企画「Thanks for キョンキョン」と、来場者全員に配布する入場者特典（メモリアルクリアチケット）の実施が決定いたしました。さらに、ライブビューイングに向けた小泉今日子さん本人コメント動画も公開いたしました。

メモリアルクリアチケット（画像はイメージです）

メッセージ企画「Thanks for キョンキョン」は、小泉今日子ツアー最終日に、会場で観る人もライブビューイングで観る人も、すべてのファンが同じ合言葉でつながることを目指した取り組みです。合言葉は「Thanks for キョンキョン」。小泉今日子さんへ伝えたい想いを、ぜひ“ひとこと”でお寄せください。

■メッセージ企画「Thanks for キョンキョン」について

本企画では、小泉今日子さんに伝えたい“ひとことメッセージ”を募集いたします。お寄せいただいたメッセージは、ライブビューイング開始前にスクリーン上映（※）し、公演終了後には小泉今日子さんご本人へ贈呈予定です。なお、この企画はどなたでもご参加いただけます。

募集方法や詳細は、ライブビューイングオシビュー公式サイトでご確認ください。

キョンキョンへの熱いメッセージをお待ちしております！

URL： https://www.oshiview.jp/news/kyon2_20260510_news03/

※メッセージ数により、一部ご紹介となる場合がございます。

■入場者特典（メモリアルクリアチケット）について

ライブビューイングご来場者全員に、限定デザインの「メモリアルクリアチケット」を配布いたします。本公演だけの箔押しの特別仕様として、ライブビューイングのロゴと日付入りの“アナログ特典”として制作し、思い出としてお持ち帰りいただけます。

■本人コメント動画の公開について

ライブビューイングに向けて、小泉今日子さん本人コメント動画を公開しました。ライブビューイングオシビュー公式サイトおよび公式SNSでご確認ください。

https://www.oshiview.jp/event/kyon2_20260510/

■KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026 Special Site：https://www.jvcmusic.co.jp/kyon2/

■オフィシャルファンクラブ「US SARITE」：https://kyontwo.com/

■ライブビューイング公式ページ：https://www.oshiview.jp/event/kyon2_20260510/

■お問い合わせ先：https://www.oshiview.jp/contact/

ライブビューイング実施概要

≪タイトル≫

KK60 ～コイズミ記念館～ KYOKO KOIZUMI TOUR 2026 LIVE VIEWING

≪日時≫

2026年5月10日(日) 18:00開演

≪会場≫

全国の映画館

会場情報はこちら⇒https://www.oshiview.jp/event/kyon2_20260510/

≪料金≫

指定席4,500円(税込)

グッズ付指定席6,500円(税込)

※109シネマズプレミアム新宿は料金が異なります。

チケットの販売スケジュール、注意事項、その他の情報などはライブビューイング オシビュー公式ページでご確認ください。

https://www.oshiview.jp/event/kyon2_20260510/

〔ライブビューイング オシビューとは〕 https://www.oshiview.jp/

ライブビューイング オシビューは、誰かを推している人たちみんなが一緒に、自分の住んでいる街で、大画面・迫力のある音響の映像コンテンツを使って、推し活ができるサービス。当社では、ライブビューイング専用のネットワークで映像伝送を行うだけでなく、チケット販売や会場運営までワンストップで行い、またコンサートやスポーツイベントを行う興行主と協業し盛り上げることも行っている。

お問い合わせ：https://www.oshiview.jp/contact/

〔日本デジタル配信について〕 https://www.jdserve.co.jp

2000年4月設立。日本初のケーブルテレビ向けデジタル放送配信事業を軸として、ケーブルテレビ業界のデジタル化の推進に取り組み、現在は地上光ネットワークを用いたCSデジタル放送、BSデジタル放送等を全国のケーブルテレビ事業者に配信。

2023年度より同ネットワークを活用し、全国にライブエンターテインメントを提供する「ライブビューイング オシビュー」、『地域の魅力つなげる、つながる』をスローガンに地域の活性化に資する活動として「satonokaプロジェクト」を開始した。この他にも、VODプラットフォーム「みるプラス」、IDソリューションサービスなど、ケーブルテレビ事業者の課題解決やサービス拡充に繋がる業務支援を幅広く提供している。