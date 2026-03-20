エキマル ア・ラ・モード京都miniにてPOPUP SHOP「BASEBALL HOUSE」を期間限定開催

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株式会社ヘソホールディングス


オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、エキマル ア・ラ・モード京都miniにて POPUP SHOP「BASEBALL HOUSE」を期間限定開催いたします。



■店舗紹介


エキマル ア・ラ・モード京都miniにて POPUP SHOP「BASEBALL HOUSE」を期間限定開催いたします。BASEBALL HOUSEは、日本人メジャーリーガーのグッズを中心に展開するポップアップストアです。注目選手のアイテムや、日本では入手困難な輸入商品など、野球ファン必見のラインナップを取り揃えています。



■ピックアップ商品

※取り扱いアイテムの変更がある場合もございます。


※在庫・サイズに限りがございますので、売り切れの際はご了承下さい。



SHOHEI OHTANI「Ambient」Tシャツ／\3,980（税込）


SHOHEI OHTANI「Dual threat」Tシャツ／\3,980（税込）


SHOHEI OHTANI「Love Shohei」Tシャツ／\3,980（税込）


SHOHEI OHTANI「Simple Pop」Tシャツ／\3,980（税込）


SHOHEI OHTANI「Los Angeles D Chisel WHT」Tシャツ／\4,950（税込）



SHOHEI OHTANI「Los Angeles D Font」Tシャツ／\4,950（税込）



YOSHINOBU YAMAMOTO「Los Angeles D Dots WHT」Tシャツ／\4,950（税込）


MUNETAKA MURAKAMI「Chicago W「Dual」Tシャツ／\3,980（税込）


SHOHEI OHTANI「Love Shohei」フェイスタオル／\2,200（税込）


SHOHEI OHTANI「Dual threat」マグカップ／\2,200（税込）


SHOHEI OHTANI「Love Shohei」マグカップ／\2,200（税込）



※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。




■POPUP SHOP「BASEBALL HOUSE」 概要


ポップアップ開催場所 エキマル ア・ラ・モード京都mini


販売期間：３月23日(月)～4月15日(水)


営業時間：10：00～21：00（初日のみ13:00開店／最終日19:00閉店）


住　　所：JR京都駅２F　南北自由通路　北側


※初日・最終日は販売時間に変更がある場合がございます。


※駅や関連施設へのお問い合わせはご遠慮ください。



☆エキマルア・ラ・モード公式HP　https://ekimarualamode.com/




■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション


本社所在地：大阪市福島区海老江1-4-3 ヘソホールディングスビル


代表者：代表取締役　稲本 実


資本金：10,000,000円


事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング


URL： https://www.heso-pro.com/



※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。



《本件に関するお問い合わせ先》


株式会社ヘソプロダクション


URL： https://www.heso-pro.com