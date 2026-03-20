エキマル ア・ラ・モード京都miniにてPOPUP SHOP「BASEBALL HOUSE」を期間限定開催

株式会社ヘソホールディングス

オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクション（本社：大阪市福島区・代表取締役：稲本ミノル）は、エキマル ア・ラ・モード京都miniにて POPUP SHOP「BASEBALL HOUSE」を期間限定開催いたします。

■店舗紹介

エキマル ア・ラ・モード京都miniにて POPUP SHOP「BASEBALL HOUSE」を期間限定開催いたします。BASEBALL HOUSEは、日本人メジャーリーガーのグッズを中心に展開するポップアップストアです。注目選手のアイテムや、日本では入手困難な輸入商品など、野球ファン必見のラインナップを取り揃えています。

■ピックアップ商品

※取り扱いアイテムの変更がある場合もございます。

※在庫・サイズに限りがございますので、売り切れの際はご了承下さい。

SHOHEI OHTANI「Ambient」Tシャツ／\3,980（税込）SHOHEI OHTANI「Dual threat」Tシャツ／\3,980（税込）SHOHEI OHTANI「Love Shohei」Tシャツ／\3,980（税込）SHOHEI OHTANI「Simple Pop」Tシャツ／\3,980（税込）SHOHEI OHTANI「Los Angeles D Chisel WHT」Tシャツ／\4,950（税込）

SHOHEI OHTANI「Los Angeles D Font」Tシャツ／\4,950（税込）

YOSHINOBU YAMAMOTO「Los Angeles D Dots WHT」Tシャツ／\4,950（税込）MUNETAKA MURAKAMI「Chicago W「Dual」Tシャツ／\3,980（税込）SHOHEI OHTANI「Love Shohei」フェイスタオル／\2,200（税込）SHOHEI OHTANI「Dual threat」マグカップ／\2,200（税込）SHOHEI OHTANI「Love Shohei」マグカップ／\2,200（税込）

※商品画像はイメージです。実物とは仕様・デザインが異なる場合がございます。

■POPUP SHOP「BASEBALL HOUSE」 概要

ポップアップ開催場所 エキマル ア・ラ・モード京都mini

販売期間：３月23日(月)～4月15日(水)

営業時間：10：00～21：00（初日のみ13:00開店／最終日19:00閉店）

住 所：JR京都駅２F 南北自由通路 北側

※初日・最終日は販売時間に変更がある場合がございます。

※駅や関連施設へのお問い合わせはご遠慮ください。

☆エキマルア・ラ・モード公式HP https://ekimarualamode.com/

■会社概要

社名：株式会社ヘソプロダクション

本社所在地：大阪市福島区海老江1-4-3 ヘソホールディングスビル

代表者：代表取締役 稲本 実

資本金：10,000,000円

事業内容：オリジナル商品の企画・制作・販売、企業・組織のトータルブランディング

URL： https://www.heso-pro.com/

※本リリースに掲載されている情報は発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

《本件に関するお問い合わせ先》

株式会社ヘソプロダクション

URL： https://www.heso-pro.com