イワクラの故郷・宮崎県小林市で5回目の開催！『蛙亭のハッピーサマーライブ 2026』開催決定！

吉本興業株式会社

蛙亭によるライブ『蛙亭のハッピーサマーライブ 2026 どひこでん笑ろせ、どひこでん食べっせ、どひこでん楽しんでよかど！！ないも考えんでこけ来！！ 』を、6月20日(土)宮崎・小林市文化会館 大ホールにて開催します。

蛙亭・イワクラの地元である宮崎県小林市にて実施する本ライブは、今年で5回目の開催となります。

出演は、蛙亭に加え、シソンヌ、ジャングルポケットをはじめとする豪華ゲスト陣が集結します。会場周辺では飲食ブースの設置を予定しており、これまで以上に見どころあふれる内容をお届けいたします。

チケットは、3月21日(土)11:00より蛙亭公式FC「ケロケロ☆通信」にて先行受付を開始、4月10日(金)11:00よりFANYチケットで先行受付を開始します。また、地元の皆さまにもお楽しみいただけるよう、3月27日(金)～4月6日(月)までの期間で小林市民向け先行受付も行います。

本人コメント

【イワクラ】

今年も蛙亭のハッピーサマーライブ2026が開催されます！！

たくさんの方に小林市のおいしい食べ物や自然や空気にぜひ触れて欲しいです。

マルシェもおいしいものがたくさん並ぶので腹ペコで来てください！！

待っちょっど！！

【中野周平】

今年もきたぜハッピーサマー！

もうこれがないと夏を迎えられない体になっちまったよ！

ハッピーなメンバーと一緒に、みんなで楽しもー！！

『蛙亭のハッピーサマーライブ 2026』 概要

【日時】 6月20日(土) １.11:30開場／12:00開演 ２.15:00開場／15:30開演

【会場】 小林市文化会館 大ホール（宮崎県小林市駅南232）

【出演者】 蛙亭、シソンヌ、 ジャングルポケット、いぬ、男性ブランコ、コットン、ママタルト、9番街レトロ、エルフ

【チケット料金】 前売 5,000円／当日 5,500円

＜チケット販売スケジュール＞

・FC先行受付：3月21日(土)11:00～3月24日(火)11:00

・小林市民先行受付：3月27日(金)～4月6日(月）

・FANY先行受付：4月10日(金)11:00～4月13日(月)11:00

・一般販売：4月18日(土)10:00

小林市民チケット：https://www.city.kobayashi.lg.jp/soshikikarasagasu/sogoseisakubuchihososeika/event/11002.html

FANYチケット：https://ticket.fany.lol/event/detail/14181